На одном из киевских мостов после прорыва трубы образовался настоящий фонтан

Главное: В Киеве произошел прорыв трубы на мосту Патона. Тут забил настоящий фонтан.

Детали: В воскресенье, 5 июля, в Киеве произошло ЧП. После испытаний «Киевтеплоэнерго» случился прорыв магистрального трубопровода на мосту Патона, после чего тут образовался настоящий фонтан.

Как сообщает ТСН, это уже второй прорыв тут за последние две недели.

Как сообщается, столичные коммунальщики говорят, что проводили гидравлические испытания, искали слабые места, чтобы во время отопительного сезона не происходили новые прорывы.

В тему 18 сентября 2018 года сообщалось, на мосту Патона произошел прорыв трубопровода. В результате аварийной ситуации поток воды стал выливаться в Днепр, по мере усиления превращаясь в своеобразный водопад.

В ноябре 2018 года сообщалось, что на реконструкцию моста Патона хотят потратить пять миллиардов гривен.