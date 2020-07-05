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Грандиозный пожар в Новой Каховке показали с высоты птичьего полета

Грандиозный пожар в Новой Каховке показали с высоты птичьего полета

Главное: На улице Букина в Новой Каховке загорелся многоэтажный жилой дом. Оценить масштабы ЧП поможет видео, снятое с помощью квадрокоптера.

Детали: В Сети появилось видео масштабного пожара, охватившего многоэтажный дом, расположенный на улице Букина, 20 в Новой Каховке.

По информации издания zPost, виновником ЧП является один из жильцов, который после ссоры с женой поджег квартиру на пятом этаже, вследствие чего пламя перекинулось на чердак и крышу.

Предварительно, всех жильцов дома удалось эвакуировать, поэтому при пожаре никто не пострадал.

На месте происшествия работают 7 отделений пожарно-спасательных подразделений Херсонской области и 25 человек личного состава во главе с заместителем начальника ГУ ГСЧС Юрием Гатиловым.

На улице Букина в Новой Каховке загорелся многоэтажный жилой дом

В тему: 25 ноября 2019 года мы писали, что в Киеве возле Центрального вокзала горела многоэтажка.

А 14 июня 2017 года сообщалось, что в Лондоне вспыхнула многоэтажка. Горели этажи со второго по 27-й.

Напомним также, что 17 декабря 2015 года в Харькове на проспекте Тракторостроителей, 162-б в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома возник пожар с дальнейшим распространением огня на балконы восьмого и девятого этажей.

Прибывшие на место пожара спасатели эвакуировали 27 человек. К сожалению, в результате ЧП один из жильцов погиб.

Тэги: пожар, спасатели, общество, поджог, ЧП, регионы, Херсонская область, многоэтажка, Новая Каховка, новости Украины

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