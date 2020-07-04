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В Киеве погиб байкер, пролетев в воздухе около 60 метров

В Киеве погиб байкер, пролетев в воздухе около 60 метров

Главное: В Киеве произошло ДТП с участием мотоцикла. Столкновение было таким сильным, что пилот отлетел от своего «коня» примерно на 60 метров. К сожалению, он погиб на месте.

Детали: На Голосеевском проспекте в Киеве прозошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля.

Как передает dtp.kiev.ua, от полученный ранений пилот мотоцикла скончался на месте аварии.

По словам очевидцев, байк «летел» по проспекту с такой скоростью, что от удара пилота отбросило примерно на 60 метров, причем в полете он потерял шлем и ботинки.

На месте трагедии работали медики и правоохранители. Детали ДТП выясняются.

В Киеве на Голосеевском проспекте погиб мотоциклист

В Киеве на Голосеевском проспекте погиб мотоциклист

В тему: 20 октября 2019 года мы писали, что в Хмельницком девочку-пешехода убило «летающим» мотоциклом.

А 18 июня 2019 года сообщалось, что в Киеве произошло кровавое ДТП с участием мотоцикла.

Напомним также, что 23 июня 2019 года на проспекте Победы в Киеве столкнулись автомобиль Hyundai Accent и мотоцикл Kawasaki.

По словам очевидцев, машина ехала в крайней левой, а байк двигался в средней полосе, после чего начал перестраиваться и зацепил автомобиль.

В результате столкновения мотоцикл вылетел в отбойник, а его пилот получил смертельную травму, ударившись головой.

Погибший был 1988 года рождения.

Тэги: Киев, ДТП, мотоциклист, жертвы, общество, авария, столица, мотоцикл, Голосеевский район, новости Украины

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