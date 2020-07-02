В Киеве озверевший чиновник избил отца и убил собственную мать

Главное: Столичные патрульные задержали мужчину, который избил отца и зарезал собственную мать. Убийцей оказался чиновник из департамента земельных ресурсов КГГА.

Детали: В Киеве патрульные копы задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве собственной матери.

Как передает «Киев Оперативный», о бытовом конфликте, который разыгрался в квартире многоэтажного жилого комплекса, расположенного на улице Глыбочицкой, копов известили соседи.

Прибыв на вызов, патрульные попытались зайти в квартиру, однако дверь им никто не открыл.

Обойдя дом снаружи, правоохранители заметили на балконе злосчастной квартиры испуганного пожилого мужчину. Он рассказал, что на них с женой напал собственный сын, к которому они приехали в гости.

Сообщается, что патрульным удалось попасть в помещение через соседний балкон. Задержав злоумышленника, они осмотрели квартиру и в одной из комнат нашли зарезанной пожилую женщину.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства случившегося. За содеянное горе-сыночку грозит длительное тюремное заключение.

По данным СМИ, подозреваемый в убийстве занимает должность в департаменте земельных ресурсов КГГА.

В тему: 10 мая 2019 года мы писали, что на Николаевщине мужчина выкинул мать с седьмого этажа.

А 3 декабря 2018 года сообщалось, что в Киеве парень зарубил мать и бабушку, после чего выбросился из окна.