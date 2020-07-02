В Киеве на Лесном массиве крестный избил маленького мальчика и выбросил в окно. Спасти ребенка не удалось

Главное: В одном из спальных районов Киева пьяный крестный отец избил 6-летнего мальчика до полусмерти, после чего выбросил из окна, чтобы скрыть побои. В результате полученных травм ребенок скончался, несмотря на усилия врачей.

Детали: После ряда сложных операций в Киеве умер 6-летний мальчик, которого жестоко избил крестный. Как сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежду Максимец, подозреваемый арестован, уголовное производство в его отношении переквалифицировано с покушения на жизнь на умышленное убийство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, 25 июня сего года в Деснянском районе столицы 37-летний житель Волыни, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сильно избил малолетнего ребенка женщины, у которой выпивал. После этого он выкинул мальчика в окно, чтобы скрыть побои.

В итоге пострадавший получил тяжелые телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, множественных переломов, ушибов внутренних органов.

Подозреваемый был задержан на месте происшествия.

В тему: 16 июня 2020 года в Белой Церкви пьяный отчим выбросил своего 5-летнего пасынка из окна за то, что он мешал смотреть телевизор. В тот же день в Запорожье пьяный отец ударил ножом своего 2-летнего сына. Объяснить мотивы своего поступка он не смог.