В США снесли памятник опальному генералу конфедератов

Главное: В американском Ричмонде снесли памятник генералу конфедератов Томасу Джексону. Произошло это на фоне протестов против расизма.

Детали: На фоне протестов против расизма в американском Ричмонде (штат Виргиния) продолжают сносить памятники. Очередной «жертвой» общественности стал постамент генералу армии Конфедеративных Штатов Америки в годы гражданской войны Томасу Джексону.

Памятник поставили еще в 1919 году. Его демонтировали рабочие и увезли на склад мэрии.

Отметим, что еще при жизни Томаса Джексона обвиняли в зверствах по отношению к врагам и цветному населению.

Власти города уже приняли решение убрать все памятники конфедератам. Тут уже снесли памятник, установленный в 1892 году в честь артиллерийского подразделения Конфедерации времен Гражданской войны, а также демонтировали постаменты президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису и генералу Конфедерации Уильямсу Картеру Уикману.

В тему 1 июля 2020 года сообщалось, что в Бостоне демонтируют памятник Линкольну, отменяющему рабство.

22 июня 2020 года стало известно, что в Нью-Йорке снесут расистский памятник Рузвельту.