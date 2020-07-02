Украинец Ярмоленко поставил на колени «Челси»

Главное: Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко забил победный гол в ворота «Челси». В Премьер-лиге его «Вест Хэм» победил со счетом 3-2.

Детали: В лондонском дерби «Вест Хэм» драматично обыграл «Челси» в Премьер-лиге со счетом 3-2. Победный гол на 89-й минуте забил украинец Андрей Ярмоленко, который появился на поле десятью минутами ранее, выйдя на замену.

Теперь в активе «Вест Хэма» 30 очков – команда уже на три пункта оторвалась от зоны вылета.

Видео гола:

В тему 25 июня 2020 года сообщалось, что полузащитник сборной Украины забил невероятный гол в чемпионате Италии.