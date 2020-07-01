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На Одесщине сожгли автомобиль крупного бизнесмена

На Одесщине сожгли автомобиль крупного бизнесмена

Главное: В городе Черноморске Одесской области сгорел автомобиль, принадлежащий директору строительной компании. Предварительно, причиной ЧП стал умышленный поджог.

Детали: В среду днем, 1 июля, в городе Черноморске Одесской области сгорел автомобиль Toyota Camry, припаркованный на улице Парусной.

Как передает «Думская» со ссылкой на очевидцев, причиной пожара стал «коктейль Молотова», который в иномарку бросили двое парней, ехавших на мопеде.

По данным СМИ, хозяином сгоревшего «японца» является известный в городе бизнесмен, владеющий строительной компанией.

На месте ЧП работали пожарные и правоохранители, которые опросили свидетелей и провели осмотр места происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В Сети также появилось видео пожара, снятое местным жителем из окна собственного дома.

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В тему: 5 сентября 2019 года мы писали, что в Киеве сожгли автомобиль Валерии Гонтаревой.

А 19 ноября 2018 года сообщалось, что на Сумщине неизвестные сожгли автомобиль депутата.

Тэги: автомобиль, бизнесмен, общество, Toyota, поджог, регионы, Одесская область, коктейль Молотова, криминал, Черноморск, новости Украины

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