Появилось видео, как в Каменском воспитательница «подвесила» ребенка вниз головой

Главное: В Доме ребенка в Каменском издевались над маленькой девочкой. Видео попало в сеть.

Детали: В сеть попало видео того, как воспитательница Дома ребенка в Каменском издевается над девочкой, которой всего полтора года. Как информируют местные СМИ, «в воспитательных целях» она подняла малышку за ноги и держала ее некоторое время вниз головой.

Жуткие кадры сняли очевидцы.

Известно, что ЧП произошло еще 26 июня. Дом ребенка находится на улице Спортивная, 33.

Делом занялась полиция. Известно, что над ребенком издевалась местная медсестра. Сейчас она отстранена от работы.

В Доме ребенка проходит проверка.

Видео 18+

В тему 22 мая 2020 года сообщалось, что на Одесщине подростки поиздевались над девочкой с ограниченными возможностями и сняли все на телефон.

9 июля 2019 года стало известно, что на Виннитчине копы издевались над задержанным прямо в отделении полиции.