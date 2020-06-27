Стала известна реакция Зеленского на мерзкий демарш «слуги народа» Третьяковой

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский в жесткой форме отреагировал на выпад нардепа Галины Третьяковой в адрес безработных украинцев. Об этом рассказала сама «виновница торжества».

Детали: Одиозная депутатка от «Слуги народа» Галина Третьякова в эфире «Апостров TV» рассказала о реакции президента Владимира Зеленского на ее позорный выпад в адрес безработных украинцев.

По словам народной избранницы, глава государства назвал ее «торпедой» и обратил внимание, что столь скандальное заявление может привести партию к провалу на местных выборах.

Напомним, скандал вокруг Третьяковой разразился после того, как она заявила, что «у безработных рождаются дети низкого качества» и посчитала необходимым ограничить рождаемость среди таких людей.

В тему: 24 июня 2020 года сообщалось, что лидеры «Слуги народа» странно обсуждали свою коллегу.