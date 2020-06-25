«Дошло до драки»: известная телеведущая рассказала, как ее домогался Саакашвили

Главное: Телеведущая Тина Канделаки рассказала о сексуальных домогательствах со стороны экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Резонансная история прозвучала в эфире Youtube-проекта «Подруги».

Детали: Телеведущая Тина Канделаки в эфире проекта «Подруги» на Youtube-канале «Нежный редактор» озвучила подробности сексуальных домогательств со стороны экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

По ее словам, эта «грязная» история произошла уже «в зрелом возрасте» и завершилась дракой.

Она предположила, что ситуация могла быть спровоцирована ее темпераментом.

«Я сказала: поставь меня на место, будь ты проклят. Я уверена, что нога ни одного грузина не ступит на твою могилу», ‒ вспомнила Канделаки разговор с Саакашвили, пояснив, что в Грузии считается почетным, когда прах правителя хоронят под плитой храма Светицховели и по нему потом ходят люди.

«Я говорю, даже праха не будет, чтобы нога ступила. И у нас дичайший вышел скандал, меня много лет не впускали в Грузию. Он попытался меня в этом смысле „прохарассить“. Но не получилось, мне кажется, он сам испугался», ‒ добавила она.

Полностью выпуск «Тина Канделаки против феминизма» доступен к просмотру в Youtube. Рассказ о домогательствах Саакашвили ‒ с 00:29:00.

В тему: 27 октября 2010 года мы писали, что Канделаки предложила влиять на судьбу России через блоги.

А 12 октября 2010 года сообщалось, что самый обсуждаемый человек России развеял мифы о себе в беседе с Канделаки.