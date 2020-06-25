Кровавое ДТП в Днепре: среди жертв – ребенок

Главное: В Днепре столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Vito и грузовик DAF. Жертвами аварии стали мужчина и ребенок.

Детали: Рано утром четверга, 25 июня, в Днепре произошло жуткое ДТП. Как передает ГСЧС, на пересечении проспекта Слободского и улицы Байкальской столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Vito и грузовик DAF, который перевозил песок.

В результате аварии погибли мальчик четырнадцати лет и мужчина. Еще одного ребенка (мальчика тринадцати лет) госпитализировали.

Видео с места ЧП:

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