Полузащитник сборной Украины забил невероятный гол в чемпионате Италии

Главное: Украинец Руслан Малиновский стал героем встречи Серии А между «Аталантой» и «Лацио». Полузащитник забил шикарный гол.

Детали: 27-летний полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал героем поединка Серии А между «Аталантой» и «Лацио». Он забил красивый гол дальним ударом и помог своей команде победить.

Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте. Хозяева проигрывали со счетом 0-2, и именно гол украинца восстановил равновесие, а вскоре «Аталанта» вырвала победу.

Для Руслана Малиновского это уже пятый гол в Серии А. Он получил самую высокую оценку в поединке – 8,6.

Сейчас «Аталанта» занимает четвертое место, дающее право играть в Лиге чемпионов, опережая «Рому» уже на шесть очков.

В тему 2 марта 2020 года сообщалось, что украинский «джокер» продолжает забивать в чемпионате Италии.