Депутат «Слуги народа» намекнула, что бедным украинцам нужно запретить рожать детей

Главное: Депутат «Слуги народа» Галина Третьякова заявила о необходимость ограничить рождаемость среди бедных украинцев. Ее видео разозлило интернет.

Детали: Депутат фракции «Слуга народа» Галина Третьякова отметилась скандальными заявлениями. Ее видео уже обсуждают в социальных сетях.

Так, глава комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады сказала, что «у безработных рождаются дети низкого качества».

57-летний парламентарий пустилась в странные рассуждения: «Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства».

Она также рассказала: «Великобритания в этом смысле очень жестокая по отношению к тем, кто не работает. У них даже когда-то был заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован. Вот такая жестокая политика».

«Слуга народа» также сказала: «Хочу сказать, что очень часто Ли Куана Ю вспоминают, что там очень хороший Сингапур. Он стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования».

Видео:

Отметим, что биография «слуги народа» весьма немногословна. Как пишет Wikipedia, она родилась в Казахстане. В советское время училась в Харьковском авиационном институте (квалификация «Инженер-механик авиационных двигателей»). Выпускница Международного института рыночных отношений и предпринимательства (магистр финансов). Галина Третьякова является руководителем общественной организации «Институт гражданских свобод». Ранее она возглавляла общественный совет при Пенсионном фонде Украины. Была членом правления Пенсионного фонда Украины, а также входила в состав общественных советов при министерствах (Министерство здравоохранения, Министерство социальной политики, Министерство финансов и Министерство доходов и сборов Украины. Сообщается, что она также является генеральным директором Украинской федерации страхования.

В тему 24 июня 2020 года сообщалось, что лидеры «Слуги народа» странно обсуждали свою коллегу.

10 июня 2020 года стало известно, что в Украине поднимут социальные выплаты. Увеличения коснутся детей и пенсионеров.