Депутат «Слуги народа» намекнула, что бедным украинцам нужно запретить рожать детей

Главное: Депутат «Слуги народа» Галина Третьякова заявила о необходимость ограничить рождаемость среди бедных украинцев. Ее видео разозлило интернет.
Детали: Депутат фракции «Слуга народа» Галина Третьякова отметилась скандальными заявлениями. Ее видео уже обсуждают в социальных сетях.
Так, глава комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады сказала, что «у безработных рождаются дети низкого качества».
57-летний парламентарий пустилась в странные рассуждения: «Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства».
Она также рассказала: «Великобритания в этом смысле очень жестокая по отношению к тем, кто не работает. У них даже когда-то был заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован. Вот такая жестокая политика».
«Слуга народа» также сказала: «Хочу сказать, что очень часто Ли Куана Ю вспоминают, что там очень хороший Сингапур. Он стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования».
Видео:
В тему 24 июня 2020 года сообщалось, что лидеры «Слуги народа» странно обсуждали свою коллегу.
10 июня 2020 года стало известно, что в Украине поднимут социальные выплаты. Увеличения коснутся детей и пенсионеров.