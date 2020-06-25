Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Депутат «Слуги народа» намекнула, что бедным украинцам нужно запретить рожать детей

Депутат «Слуги народа» намекнула, что бедным украинцам нужно запретить рожать детей

Главное: Депутат «Слуги народа» Галина Третьякова заявила о необходимость ограничить рождаемость среди бедных украинцев. Ее видео разозлило интернет.

Детали: Депутат фракции «Слуга народа» Галина Третьякова отметилась скандальными заявлениями. Ее видео уже обсуждают в социальных сетях.

Так, глава комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады сказала, что «у безработных рождаются дети низкого качества».

57-летний парламентарий пустилась в странные рассуждения: «Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства».

Она также рассказала: «Великобритания в этом смысле очень жестокая по отношению к тем, кто не работает. У них даже когда-то был заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован. Вот такая жестокая политика».

«Слуга народа» также сказала: «Хочу сказать, что очень часто Ли Куана Ю вспоминают, что там очень хороший Сингапур. Он стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования».

Видео:

Отметим, что биография «слуги народа» весьма немногословна. Как пишет Wikipedia, она родилась в Казахстане. В советское время училась в Харьковском авиационном институте (квалификация «Инженер-механик авиационных двигателей»). Выпускница Международного института рыночных отношений и предпринимательства (магистр финансов).

Галина Третьякова является руководителем общественной организации «Институт гражданских свобод».

Ранее она возглавляла общественный совет при Пенсионном фонде Украины. Была членом правления Пенсионного фонда Украины, а также входила в состав общественных советов при министерствах (Министерство здравоохранения, Министерство социальной политики, Министерство финансов и Министерство доходов и сборов Украины.

Сообщается, что она также является генеральным директором Украинской федерации страхования.

В тему 24 июня 2020 года сообщалось, что лидеры «Слуги народа» странно обсуждали свою коллегу.

10 июня 2020 года стало известно, что в Украине поднимут социальные выплаты. Увеличения коснутся детей и пенсионеров.

Тэги: скандал, политика, новости Украины, Слуга народа, евгеника

Комментарии

Статьи

24.06.20 09:35

Украину процентами порвут на части

Автор: Александр Карпец

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
23.06.20 07:25

«Динамо» – «Колос»: победа в серии матчевых пенальти

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Обдолбаный Брэд Питт умолял Майка Тайсона не бить его
24.06.20 19:21

Обдолбаный Брэд Питт умолял Майка Тайсона не бить его

Автор: Евроспорт

Выбор редакции
«Динамо» – «Колос»: победа в серии матчевых пенальти
«Динамо» – «Колос»: победа в серии матчевых пенальти
«Динамо» – «Колос»: победа в серии матчевых пенальти
«Динамо» – «Колос»: победа в серии матчевых пенальти
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Депутат «Слуги народа» намекнула, что бедным украинцам нужно запретить рожать детей

Депутат «Слуги народа» намекнула, что бедным украинцам нужно запретить рожать детей
25.06.20 06:32
71
Последние новости
25.06.20 06:32

Депутат «Слуги народа» намекнула, что бедным украинцам нужно запретить рожать детей
24.06.20 22:20

Ученые рассказали о чудодейственных свойствах чеснока
24.06.20 21:16

Армянская диаспора Украины эволюционирует в сторону институционального развития, – эксперт
24.06.20 21:04

Парад Победы в Москве «увидели» даже из космоса
24.06.20 20:20

Российский блогер с неприкрытым злорадством прокомментировал взрыв дома на Позняках
24.06.20 19:32

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 24 июня 2020
24.06.20 19:07

День дружбы славян 25 июня 2020 - какой отмечается церковный и светский праздник, у кого именины, этот день в истории Украины и мира
Фото и Видео
Депутат «Слуги народа» намекнула, что бедным украинцам нужно запретить рожать детей
Депутат «Слуги народа» намекнула, что бедным украинцам нужно запретить рожать детей
Депутат «Слуги народа» намекнула, что бедным украинцам нужно запретить рожать детей
Депутат «Слуги народа» намекнула, что бедным украинцам нужно запретить рожать детей
Парад Победы в Москве «увидели» даже из космоса
Парад Победы в Москве «увидели» даже из космоса
Российский блогер с неприкрытым злорадством прокомментировал взрыв дома на Позняках
Российский блогер с неприкрытым злорадством прокомментировал взрыв дома на Позняках
Повернувшись лицом к Богу - 50 цитат Предстоятеля УПЦ, которые учат вере и стойкости
Повернувшись лицом к Богу - 50 цитат Предстоятеля УПЦ, которые учат вере и стойкости
Драка российских депутатов повеселила интернет
Драка российских депутатов повеселила интернет
На Прикарпатье затопило больницу с больными коронавирусом
На Прикарпатье затопило больницу с больными коронавирусом
В Киеве открываются бассейны, театры и кинотеатры
В Киеве открываются бассейны, театры и кинотеатры
Взрыв дома на Позняках: стало известно, сколько денег получат люди от властей Киева
Взрыв дома на Позняках: стало известно, сколько денег получат люди от властей Киева
В Желтых Водах молодой парень подорвался на гранате
В Желтых Водах молодой парень подорвался на гранате
«Баба рабочая, как корабельная сосна»... Лидеры «Слуги народа» странно обсуждали свою коллегу
«Баба рабочая, как корабельная сосна»... Лидеры «Слуги народа» странно обсуждали свою коллегу
fraza.com
Новости блогосферы
18.06.20 19:45

«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»
17.06.20 22:56

О мамочках потрошителей
17.06.20 22:37

Зеленский готов провести принудительную вакцинацию украинцев
16.06.20 21:09

Кто мешает созданию Сквера украинской культуры в Киеве

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.