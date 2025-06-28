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Дайджест > Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»
28.06.25 18:59
112
Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Переводы с карты на карту между физическими лицами стали обыденностью, но многие пользователи не задумываются, что неправильная формулировка в поле «Сообщение получателю» может привести к блокировке счета. Разбираемся, какие фразы вызывают подозрения у банков и как правильно оформлять переводы.

Почему банки проверяют комментарии?

Банки обязаны отслеживать подозрительные операции и проводят тщательный финансовый мониторинг ваших переводов, согласно распоряжению Нацбанка. В том числе автоматические системы анализируют текст сообщений на наличие «стоп-слов», которые могут указывать на:

  • Нелегальное предпринимательство (регулярные переводы за товары/услуги между физлицами)
  • Запрещенные виды деятельности (наркотики, оружие, азартные игры)
  • Попытки обмана (взятки, откаты, мошеннические схемы)

Какие фразы нельзя использовать?

1. Указание на коммерческие сделки (если перевод между физлицами):
«Оплата за телефон"
«За ремонт квартиры"
«Предоплата за заказ»

2. Криптовалютные и азартные термины:
«За биткоины"
«Ставка на спорт"
«Выигрыш в покер»

3. Шутки и двусмысленные фразы:
«На взятку судье"
«Для закладки"
«На оружие»

4. Личные данные получателя, если они не совпадают с ФИО владельца карты:
«Для Марины Петренко» (если карта на имя Петра Сидоренко)

 

Как правильно оформлять переводы?

Друзьям/родственникам:

  • «Подарок на день рождения»
  • «Возврат долга»
  • «Средства на лечение»

Официальные платежи (ФОП):

  • «Оплата по договору №123 от 01.04.2024»
  • «Аренда квартиры за май»

Переводы между своими счетами:

  • «Перевод между картами»
  • Можно оставить поле пустым
 

Что делать, если карту заблокировали?

  • Связаться со службой поддержки банка и уточнить причину.
  • Подготовить доказательства (скриншоты переписки, чеки, договоры).
  • Написать заявление с пояснением перевода.

Важно: Если операция легальна, банк разблокирует счет после проверки.

Вывод

Даже безобидная шутка в комментарии может привести к заморозке средств. Лучше использовать нейтральные формулировки или не заполнять поле вообще. Для бизнес-платежей всегда указывайте номер договора или назначение платежа — это защитит от вопросов со стороны налоговой.

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Тэги: перевод денег

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