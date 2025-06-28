Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Переводы с карты на карту между физическими лицами стали обыденностью, но многие пользователи не задумываются, что неправильная формулировка в поле «Сообщение получателю» может привести к блокировке счета. Разбираемся, какие фразы вызывают подозрения у банков и как правильно оформлять переводы.
Банки обязаны отслеживать подозрительные операции и проводят тщательный финансовый мониторинг ваших переводов, согласно распоряжению Нацбанка. В том числе автоматические системы анализируют текст сообщений на наличие «стоп-слов», которые могут указывать на:
- Нелегальное предпринимательство (регулярные переводы за товары/услуги между физлицами)
- Запрещенные виды деятельности (наркотики, оружие, азартные игры)
- Попытки обмана (взятки, откаты, мошеннические схемы)
Какие фразы нельзя использовать?
1. Указание на коммерческие сделки (если перевод между физлицами):
«Оплата за телефон"
«За ремонт квартиры"
«Предоплата за заказ»
2. Криптовалютные и азартные термины:
«За биткоины"
«Ставка на спорт"
«Выигрыш в покер»
3. Шутки и двусмысленные фразы:
«На взятку судье"
«Для закладки"
«На оружие»
4. Личные данные получателя, если они не совпадают с ФИО владельца карты:
«Для Марины Петренко» (если карта на имя Петра Сидоренко)
Как правильно оформлять переводы?
Друзьям/родственникам:
- «Подарок на день рождения»
- «Возврат долга»
- «Средства на лечение»
Официальные платежи (ФОП):
- «Оплата по договору №123 от 01.04.2024»
- «Аренда квартиры за май»
Переводы между своими счетами:
- «Перевод между картами»
- Можно оставить поле пустым
Что делать, если карту заблокировали?
- Связаться со службой поддержки банка и уточнить причину.
- Подготовить доказательства (скриншоты переписки, чеки, договоры).
- Написать заявление с пояснением перевода.
Важно: Если операция легальна, банк разблокирует счет после проверки.
Вывод
Даже безобидная шутка в комментарии может привести к заморозке средств. Лучше использовать нейтральные формулировки или не заполнять поле вообще. Для бизнес-платежей всегда указывайте номер договора или назначение платежа — это защитит от вопросов со стороны налоговой.