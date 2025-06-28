Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Что делать, если карту заблокировали?

Вывод

Даже безобидная шутка в комментарии может привести к заморозке средств. Лучше использовать нейтральные формулировки или не заполнять поле вообще. Для бизнес-платежей всегда указывайте номер договора или назначение платежа — это защитит от вопросов со стороны налоговой.

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