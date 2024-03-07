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Дайджест > Владимир Продивус: экс-депутат от «Партии регионов» ведет бизнес в Крыму до сих пор

Владимир Продивус: экс-депутат от «Партии регионов» ведет бизнес в Крыму до сих пор

Автор: «Фраза»
07.03.24 18:39
58
Владимир Продивус: экс-депутат от «Партии регионов» ведет бизнес в Крыму до сих пор

Янтарь, криминальные разборки, бокс, депутатство, участие в тендерах и связь с Россией. Все эти, казалось бы, несочетаемые вещи касаются одного человека — Владимира Продивуса, бывшего народного депутата от «Партии регионов». СМИ утверждают, что у Продивуса есть паспорт РФ, но подтверждений этому не нашлось. Однако нашлись факты, бесспорно свидетельствующие о том, что Владимир Продивус ведет бизнес в оккупированном Крыму, зарегистрировав его согласно российскому законодательству.

Владимир Продивус известен тем, что был председателем ОАО «Мостобуд» — главного предприятия страны, специализирующегося на проектировании и ремонте мостов. К тому же, он был народным депутатом от «Партии регионов» в 2012-2014 годах, а также фигурантом нескольких журналистских расследований, в которых его связывали с янтарной мафией. Официально имеет отношение к универмагам и рынкам в Виннице и к предприятию, которое производит минеральную воду «Регина».

Фамилия Продивус также звучит на печально известных пленках майора Мельниченко, которые были записаны в кабинете тогдашнего Президента Украины Леонида Кучмы. Покойный генерал Кравченко рапортует Кучме о том, что Продивус — вор в законе и держит всю экономику Винницкой области: «Значит, экономику области захватил некий Продивус, вор в законе. Значит, магазины в центре Винницы. Рынки его. Вода „Регина“ его. .... Задание — уничтожить экономику этого Продивуса. Ну, бандит командует в области. Это оно выросло тогда год за годом на противоречиях между Матвиенко (бывший губернатор области — Ред.) и губернатором. И выросло!»

Личность Владимира Продивуса довольно скандальная. Это именно он, будучи в должности народного депутата, засветился на видео разборок ровенских копателей янтаря. На нем хорошо видно, как он управляет процессом, даже не скрывая своего лица.

С янтарем Продивуса связывает еще одна история. На свадьбу пасынка государственного изменника и, по совместительству, кума Путина Виктора Медведчука в качестве подарка Продивус подарил молодоженам их портреты, сделанные из этих желтых дорогих камней.

В мае 2022 года, когда Россия уже как три месяца полномасштабно вторглась в Украину, Продивус, возглавлявший на тот момент Федерацию бокса Украины, получил награду из рук россиянина — президента Международной боксерской ассоциации Умара Кремлева.

Но целью этого материала является показать факты, свидетельствующие о том, что у Продивуса не только опосредованная приязнь к «русскому миру», а он действительно пополняет российский бюджет налогами, за счет которых солдаты страны-агрессора убивают украинских граждан.

Официально, согласно данным реестров, Владимир Продивус и члены его семьи владеют более чем двумя десятками фирм. Бизнес очень разнообразный — от торговли товарами до аренды, строительства и даже фармацевтики. В данном контексте очень интересно было исследовать историю компаний Продивуса, зарегистрированных в ныне оккупированном Крыму.

Крымских компаний, у которых основателем был Владимир Продивус, существует пять. Первой из них следует выделить ООО «Спринт», зарегистрированное в оккупированном Симферополе с 2003 года, которое, по данным реестров, продолжает работать по сей день. Вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых помещений.

По состоянию на май 2022 года учредителями крымского ООО «Спринт» являются Владимир Продивус, Светлана Островская, с крымской пропиской, и Владимир Щербаков, также проживающий в Симферополе.

В свою очередь, Светлана Островская является основательницей ООО «Прибой-2002», которое также зарегистрировано в Симферополе и занимается сдачей в аренду недвижимости. Зарегистрированно в городе Евпатория.

В то же время согласно данным российских реестров, та же Светлана Островская является руководителем компании-клона ООО «Прибой-2002», которое было перерегистрировано по законодательству страны оккупанта в декабре 2014 года. Причем, как показывают данные, эта компания имеет положительную динамику и с 2015 по 2022 годы показывала фактически только рост. Составители российского реестра отмечают, что по крайней мере с 2017 года источником бухгалтерских отчетов являются Росстат и федеральная налоговая служба РФ. Поэтому никакого сомнения в том, что бизнес-партнер Владимира Продивуса по украинским компаниям одновременно ведет деятельность в оккупированном Крыму, нет.

Дальше — больше. С 2015-го по декабрь 2020 года в Симферополе также работала компания, идентичная находящейся в собственности Продивуса в Украине. Речь идет о ООО «Спринт», занимающемся строительством. В 2016 и 2017 годах российское правосудие судилось с этой компанией за долги.

В то же время третий компаньон Продивуса по украинской фирме «Спринт» — Владимир Щербаков связан с рядом других компаний в оккупированном Крыму, которые могут входить в сферу влияния Владимира Продивуса. По крайней мере, одна из них точно относится к тем, которым официально владели бывший народный депутат и его жена.

Так, Щербаков с марта 2015 года являлся руководителем крымского ООО «Парк-отель». Это предприятие зарегистрировано в Симферополе и владеет гостиницей. По данным российских реестров, компания имеет двух учредителей — Продивуса Владимира Степановича и Продивус Светлану Владимировну. Отель с этими учредителями работал в Крыму до октября 2021 года. То есть, еще минимум 7 лет после того, как Россия аннексировала украинский полуостров.

И что любопытно, что и Продивус, и его жена имеют индивидуальные налоговые номера, зарегистрированные по российскому законодательству. Иначе напротив их фамилий было бы указано, что они не граждане РФ, а иностранцы. Это маячок, указывающий, что Продивусы могут иметь российские паспорта.

По данным украинского реестра, ООО «Парк-отель» было зарегистрировано в 2005 году. Расположен отель в курортном городе Алушта. Семья Продивусов владела им, по крайней мере, с 2007 по 2021 год. В 2022 году он был переписан на другого жителя Винницы, в которой, как уже отмечалось, бывший народный депутат известен как «криминальный авторитет». Согласно украинским базам данных, ООО, управляющее гостиницей, продолжает работать по состоянию на 1 марта 2024 года.

Интересно, что вышеуказанный бизнес-партнер Продивуса Владимир Щербаков также является руководителем ООО «Мостостроительный отряд № 122» в Крыму. Российские реестры сообщают, что его учредителем является ООО «Управление механизации гражданского строительства» из Украины. Напомним, Продивус долгое время считался владельцем «Мостобуда», который выигрывал многочисленные подряды на реконструкцию и ремонт мостов в Украине.

В Украине Владимир Продивус также владеет фирмами, занимающимися производством минеральной воды под торговой маркой «Регина». Соучредительницей одной из компаний — ООО «Регина-ПРО» является крымчанка Джурай Инна Николаевна.

В то же время Джурай является частным предпринимателем в Крыму, зарегистрированным там по российскому законодательству с 2015 года. Род деятельности — аренда недвижимости. То есть одновременно женщина и руководит украинским предприятием, и платит налоги в российский бюджет.

Также Джурай является соучредителем украинского ООО «Кафа-фарм ПРО», где ее партнером выступает Владимир Продивус. Предприятие изначально было зарегистрировано в Феодосии, но находится в прекращении с 2013 года.

В то же время в 2014 году в Феодосии была зарегистрирована фирма с похожим названием «Кафа-Фарм». По состоянию на данный момент она действующая, в ней работает 22 сотрудника. Сфера деятельности — торговля лекарствами в аптеках и, судя по карте, — это сеть аптек, которая продолжает торговать в оккупированном Крыму.

По информации боксерского функционера и руководителя общественной организации Федерация бокса Украины Кирилла Шевченко, Владимир Продивус уехал из Украины в начале полномасштабного вторжения России в Украину, однако на время возвращался.

Сам же Продивус, после объятий с руководителем российской боксерской организации, принялся рассказывать о патриотизме и о том, что перестал вести бизнес в России.

Но документы врать не будут. И, как видим, ни аннексия РФ украинского Крыма, ни полноценная война захватчиков не заставили Владимира Продивуса отречься от компаний, платящих налоги оккупантам. Хотя, если информация о том, что у него есть в кармане паспорт с двуглавым орлом, — правда, то такие методы ведения бизнеса совсем не удивляют.

По матриалам украинских СМИ

Тэги: Владимир Продивус

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