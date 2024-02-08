Комарницкий, Палатный и Кличко: преступный план уничтожает Киев

И не из-за обстрелов или жесткой мобилизации. А в связи с тем, что клан Кличко-Палатного-Комарницкого самая бездарная команда, команда варваров и хапуг. Подобного нет ни в одной европейской столице. И вместо исправления данной ситуации, кадровых перемен, Кличко делает из себя «политического потерпевшего», которому центральные власти мешают пилить столичный бюджет и землю. Пишет какие-то письма в Европу о давлении на ОТГ, чем собственноручно дискредитирует всю Украину.

Вот что пишет депутат Киевсовета Евгения Кулеба:

«Тримайте чергову геніальну ідею нашого мера (ні, не ремонтувати метро і замінювати труби): він, від імені Асоціації міст України, вирішив написати лист в Раду Європи і пожалітися про «наступ на місцеве самоврядування» та попросити «створити міжнародну моніторингову місію з вивчення фактів регресу децентралізації в Україні».

на жаль, мер не хоче звертати увагу на проблеми в місті, а усі зауваження до своєї роботи переводить в політичну площину. і вже не просто говорить про це на усіх майданчиках всередині країни, але вирішив вийти на міжнародну арену.

Ще раз: мер міста, яке за 2 роки війни не пріоретизувало принцип безбарʼєрності в розвиту, в якому вбито громадський транспорт і під загрозою забудови великі зелені зони, 29 листопада 2023 року (за 15 днів до ухвалення рішення щодо відкриття перемовин про членство в ЄС) пише лист Генеральному секретарю Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи М. Морі де по пунктам жаліється на «занепад місцевого самоврядування»

наприклад, і це звучить абсурдно в умовах війни, що 255 громад в Україні не мають законно обраних мерів і запроваджено 184 військові адміністрації населених пунктів

цікаво, а мер знає, що у нас війна, не можна провести вибори і 180 громад перебуває в тимчасовій окупації або зоні активних бойових дій?!

Також мер посилається на законодавчі ініціативи, які, на його думку, обмежать діяльність місцевого самоврядування, але прикол в тому, що більшість проектів так і не стали законами, бо були відхилені, суттєво змінені правками або не підписані Президентом.

Ну і там ще багато цікавого: залишу в коментарях, почитайте.

ще мера, несподівано, дуже обурює, що начальниками військових адміністрацій часто призначають голів громад. взагалі не зрозуміло ніби ж це, навпаки, гарно, коли обрана громадою особа очолює?! хто знає, в чому претензія мера, напишіть.

Корочше, стратегія мера зрозуміла і, як на мене, дуже шкідлива: переводити дискусію про неефективне управління містом і дуже справедливі зауваження та пропозиції (наприклад виділити на ЗСУ, не 1% бюджету, а хоча б 5%) в площину «утисків місцевого самоврядування».

Цікаво, а мер попросить створити комісію Ради Європи, яка вивчить, як в Києві, наприклад, за підтримки мера, знищують велику зелену зону Екопарк

Осокорки, чи знищують громадський транспорт, чи закривають людей з інвалідністю вдома, бо пересуватися містом неможливо?!«

За 10 лет клан Кличко-Палатного раздал и распродал «своим людям» за откаты почти все земли в центре Киева под строительство жилых комплексов и бизнес-центров. Например, «Профинвест» Прокопенко и Медведчука до сих пор продолжает кидать людей на миллионы и квартиры, в то время как со стороны Кличко отсутствует какой-либо контроль и меры воздействия. Беспорядочная точечная застройка напрочь убивает инфраструктуру и дороги. Транспортные развязки не строятся вообще. Также как и общедоступные подземные паркинги. Вышеупомянутая повальная застройка столицы давит на всю сеть метро, которая уже не выдерживает подобной нагрузки.

А как там с расследованием деформации туннеля между метро «Лыбедская» и «Демеевская»? А все так же. Кличко тупо пытается уйти от ответственности за продажу разрешений на строительство вблизи линий метро. Хотя, должен был бы уже сидеть. Цитируем Евгению Кулебу:

«Тут пан Кандибор заявив, що за ПОПЕРЕДНІМИ висновками експертів Науково-дослідної судово-експертної установи, причиною деформації тунелю між станціями „Деміївська“-„Либідська“ є неякісні проєктні рішення та будівельно-монтажні роботи спорудження конструкції тунелю цієї ділянки».

Усе підтвердилося: винні попередники.

І що я маю сказати: сьогодні був круглий стіл на тему метро. науковці вважають, що висновки можна буде зробити лише після відкриття тунелю (цього ще не відбулося).

Формат «попередніх висновків» взагалі дивний. колись, після того, як дрон прилетів в будинок на Жилянській, мер і команда також зробили попередні висновки: відселити і знести.

Чомусь непопередні висновки були абсолютно іншими в тому числі закордонних експертів.

Також науковці говорили про вплив хаотичної забудови і потребу перевірити умови експлуатації. сподіваюся в непопередніх висновках це буде враховано.

Ну і цікаво подивитися на проектанта, який би міг передбачити політ нічим не обмеженої фантазії забудовників і такий масштаб хаотичної забудови над лінією метро!«

В Киеве был отличный генеральный план, обеспечивавший сохранение исторических районов и памятников культуры. Однако его изменяют в корыстных целях. Зонинг и ограничение высот многоэтажек — это не только для эстетики. Все эти ограничения необходимы для нормального функционирования жизни города и киевлян. Особенно во время ракетных обстрелов. Проблема бесконечных пробок на дорогах, которую не в состоянии уже решить даже парковки. Комарницкий, получивший несколько миллиардов на достройку многострадального Подольского моста, а результатов так и нет. Деньги попросту были украдены ОПГ Кличко-Палатный-Комарницкий.

Город нуждается в нормальных коммунальных сетях. Чтобы не перегружать энергетическую инфраструктуру при вражеских обстрелах. Чтобы фекалии не плавали посреди города, и кипяток не затапливал автомобили в паркингах. Новые станции метро должны разгружать дороги, а мы только зачеркиваем на карте старые и добавляем новые автобусные маршруты вместо подземки. Подвалы должны играть роль укрытий во время ракетных атак, а не продаваться под рестораны и бордели.

Кличко сейчас пытается уйти от уголовной ответственности за разграбление Киева и, одновременно, нарастить вес в качестве политика. С прицелом на выборы Президента Украины. Но, извините, какой смысл менять криворожского клоуна с его бандой на киевского боксера с его бандой? И тот, и другой к управлению не способны, а способны лишь воровать, даже во время войны.

А СМИ тем временем завалены однотипными новостями. «Украинская команда» Артура Палатного передала войскам хотпаки, дроны и так далее. А будут новости насчет того, сколько эта «Украинская команда» украла из бюджета столицы? И сколько взяла взяток с застройщиков, чтобы превратить столицу в непригодный для жизни город?

И все это будет продолжаться ровно до тех пор, пока данный клан правит столицей. До тех пор, пока слепа наша правоохранительная система, которая наверняка получает довольно сытную и вкусную «котлету» за ту самую слепоту. Правда есть еще один не менее вероятный вариант. До тех пор, пока не лопнет терпение жителей столицы, и они не вынесут вперед ногами и Кличко, и Палатного, и Комарницкого, как в свое время произошло с в край обнаглевшим Януковичем. И что-то нам подсказывает, что последний вариант будет самым вероятным и действенным.

По информации ОРД