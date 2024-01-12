Обнародован список «черных лебедей» 2024 года

Издание Politico публикует список «непредсказуемых, но вполне возможных событий, которые могут повергнуть 2024 год в хаос». Как пишет Адекватная конспирология, для составления списка издание опросило различных экспертов. Их попросили оставить в стороне версию возможной смерти одного из пожилых кандидатов в президенты США во время выборов — эта версия и так «уже на уме у многих избирателей».

Вот некоторые из возможных «черных лебедей»:

— Сорванные выборы в США. Ситуация и так накалена, а такие страны как Россия, Иран и КНДР могут попытаться усугубить ее с помощью кибератак, дипфейков, дезинформации, физических атак, массовых беспорядков, насильственного вмешательства и даже терроризма.

— Переворот в Кремле или смерть Путина. «Внезапное исчезновение Путина, скорее всего, подтвердит решение Байдена поддержать Украину и отразить вторжение России — если только то, что последует за Путиным, не станет еще хуже».

— Вторжения Китая на Тайвань. В случае уверенной победы кандидата от Демократической прогрессивной партии Лай Цзин-те на выборах он может объявить независимость Тайваня от Китая, за чем последует вторжение КНР.

— Глобальный конфликт и большая война на Ближнем Востоке.

— Продолжительный бунт русских матерей из-за высоких потерь в Украине может ограничить способность Путина вести войну столь же агрессивно, как в последние месяцы, повысить способность Украины преодолевать российскую оборону, а также дать Киеву «пропагандистское преимущество».

— Невероятно разрушительный ураган пронесется по США за несколько недель до выборов. Трамп назовет его гневом Божьим на Байдена.

— Ученые находят признаки внеземного разума, что переворачивает представления людей о себе и своей цивилизации.

— Глобальный цифровой вирус. Компьютеры и спутники перестанут работать хотя бы на несколько дней. Вирус атакует мировую банковскую систему, испарив триллионы долларов.

— Глобальное потепление вызывает масштабные разрушения.

— Африка становится влиятельным игроком в постамериканском мировом порядке.

Рекомендуем также почитать прогноз на 2024 год для Украины и мира.