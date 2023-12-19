НБУ призвал украинцев сделать запас продуктов питания: до часа Х осталось 2 недели

В Украине c первых чисел января 2024 года поднимутся цены на продукты и ускорится инфляция. Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный на официальной странице НБУ.

По мнению главы Нацбанка, подорожания продуктов избежать не получится. В среднем цены на основные продукты питания уже в январе поднимутся на 5%.

Но у жителей Украины еще есть две недели до конца 2023 года, чтобы успеть сделать запасы продуктов питания. Цены на этот период времени будут еще более или менее стабильными, считает руководитель Нацбанка Украины.

Главными причинами роста цен Андрей Пышный называет удорожание логистики в результате блокирования границы Украины. На взгляд Пышного, в первую очередь подорожают продукты, которые везут в Украину из Европы:

— молочные продукты,

— цитрусовые,

— макаронные изделия,

— газированные напитки,

тепличные овощи,

— всё, что попадает в Украину окольными путями.

Так же глава Нацбанка называет ещё один фактор, который приведет к быстрому росту цен, — сокращение запасов овощей, собранных в Украине. Большая часть нового урожая была распродана еще осенью, а на зимнее хранение заложен весьма ограниченный запас овощной продукции.

Таким образом глава Национального банка Украины прямым текстом призывает жителей Украины сделать посильный запас продуктов повседневного потребления. Так как через две недели цены на них начнут резко расти.

По материалам украинских СМИ