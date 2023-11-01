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Дайджест > Андрей Довбенко: коррупционер и владелец элитной лондонской недвижимости - в розыске НАБУ

Андрей Довбенко: коррупционер и владелец элитной лондонской недвижимости - в розыске НАБУ

Александр Панько
01.11.23 19:35
179
Андрей Довбенко: коррупционер и владелец элитной лондонской недвижимости - в розыске НАБУ

Коррупционер Андрей Довбенко, который проворачивал свои грязные сделки в Украине, России и ЕС, пытается скрыться от украинской полиции в столице Соединенного Королевства, сообщает британское издание AssayNews. 29 декабря 2022 года Государственная антикоррупционная служба Украины уведомила Довбенко о том, что он подозревается в совершении группового преступления. Сегодня они объявили, что Андрей Добвенко объявлен в розыск как организатор преступной группы, которая была уличена в мошеннической передаче арестованного имущества Alma management.

В июле 2022 года НАБУ уведомило бывшего главу Агентства по управлению возвращением активов (ARMA) Андрея Довбенко о предполагаемом злоупотреблении полномочиями и растрате более 426 млн грн.

Андрей Довбенко: этапы коррупционного пути

По данным следствия, должностные лица ARMA вступили в сговор с представителями государственной компании SETAM с целью организации схемы продажи арестованного имущества, переданного в управление ARMA, со скидкой. Схема состояла из продажи трех земельных участков под строительство торгового центра «Океан», 2,6 тыс. тонн песка и 4,5 тыс. тонн карбамида, а также продажи зерна, крупяных и масличных культур.

Это было в июле. Затем, 29 декабря, НАБУ написало на своем сайте, что сообщило организатору преступления о своих подозрениях. В тот день НАБУ не раскрыло его имени, но упомянуло, что он был владельцем ряда законных компаний.

Мы понятия не имели, кто может расхаживать вокруг такой респектабельной организации, поэтому мы связались с несколькими источниками на юридическом рынке. Но пока мы ждали достоверного подтверждения, Центр противодействия коррупции написал нам, что этим юридическим лицом является Андрей Довбенко.

И сегодня НАБУ таки назвало Андрея Довбенко организатором преступной группы, которая передала арестованное имущество под контроль ARMA и занималась мошеннической деятельностью.

Андрей Довбенко

Правда про Андрея Довбенко

Андрей Довбенко является выпускником Киево-Могилянской академии и, по нашим данным, в настоящее время занимается территориальной обороной Лондонского сити. В прошлом Андрей Довбенко (Andriy Dovbenko) был основателем юридической фирмы EVRIS, которая занимала с 19-го по 26-е место в ТОП-50 юридических фирм (рейтинг юридических фирм Украины). Андрею Довбенко не удалось обелить свою и без того белоснежную репутацию за счет EVRIS, которая объединилась с «Шевелдин и партнеры» в другую юридическую фирму — LCF. Это для получения достоверной информации.

 

Видео: Скандальный друг Богдана — Андрей Довбенко

Говорили, что до и после создания EVRIS Андрей Довбенко решал различные проблемы в Министерстве юстиции, в частности, осуществлял надзор за административными услугами.

Как указывает Михаил Ткач, НАБУ сообщило о раскрытии организованной преступной группировки, которая была причастна к мошенничеству с арестованным имуществом на сумму почти 500 миллионов гривен; в 2023 году эта организация была объявлена в розыск; по данным УП, это Андрей Довбенко. В то же время сам Довбенко заявил, что живет в Лондоне.

Ткач также отметил, что свадьба Андрея Довбенко в Сен-Тропе в 2019 году, свидетелями которой были тогдашний глава ОП Андрей Богдан и Павел Фукс, стала скандалом. За две недели до свадьбы невеста Довбенко купила дом в Лондоне примерно за 4,5 миллиона евро, где сейчас живет Андрей Довбенко.

Согласно источникам журнала, Андрей Довбенко, как говорят, ищет политического убежища в Великобритании. Сам Довбенко сообщил репортеру, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Что касается подозрений НАБУ, Андрей Довбенко заявил, что он непричастен к деяниям, в которых его обвиняют. По его словам, НАБУ «ошибается» по этому поводу.

Другой подозреваемый НАБУ, Владимир Галантерник, также имеет земельный участок в Лондоне, примерно в 10 минутах езды от Андрея Довбенко. Журналисты полагают, что в доме подозреваемого Галантельника в настоящее время проводится ремонт.

По материалам проекта Мировая новостная лента

Тэги: НАБУ, Андрей Довбенко

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