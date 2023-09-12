Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать

С 1 октября 2023 года вступает в силу требование для женщин, имеющих диплом медика или фармацевта, встать на воинский учет.

Что это означает и кого это касается, какая процедура постановки на учет, есть ли ответственность для тех, кто на учет не станет, а также будут ли после постановки на учет выпускать женщин за границу — отвечаем на эти и другие вопросы.

Я медик/фармацевт, что я должна делать с 1 октября?

Все женщины-медики, а это врачи, медсестры, стоматологи, акушеры, а также фармацевты, возрастом от 18 до 60 лет, с 1 октября обязаны встать на военный учет. Медицинская (фармацевтическая) специальность считается и по полученному диплому, и по фактическому месту работы. Такую обязанность возлагают на женщин два документа.

Во-первых, это приказ Министерства обороны Украины № 35 с изменениями. Во-вторых, это статья 1, п. 11 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» о взятии женщин на военный учет военнообязанных.

Согласно этим документам, женщины, пригодные к военной службе по возрасту (18-60) и закончившие профессиональные или профессионально-технические заведения, а также заведения высшего образования и получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет.

Таким образом, для медиков и фармацевтов военный учет — это требование. Они должны встать на военный учет, независимо от своего желания.

Это означает, что все женщины, получившие специальности медиков или фармацевтов, должны самостоятельно явиться в военкомат, сейчас это территориальные центры комплектования (ТЦК), со своими документами.

Я не медик, нужно ли мне приходить в военкомат?

Ответ на этот вопрос на данный момент зависит от того, какая специальность или профессия у такой женщины. В приказе Минобороны приводится список специальностей или профессий, имея которые женщины могут встать на военный учет. Но, что важно, становиться на учет или нет, женщина решает добровольно.

Вот эти специальности:

— Химия, химические технологии и инженерия, биология

— Телекоммуникации и радиотехника

— Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии

— Метрология и информационно-измерительная техника

— Науки о Земле, географии, физике и астрономии

— Пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства

— Обеспечение войск, вооружение и военная техника, технологии легкой промышленности

— Физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза

— Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения

— Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия

— Ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена

— Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, финансы, банковское дело и страхование

— Издательство и полиграфия

— Психология, социальная работа, социальное обеспечение.

Таким образом женщины-психологи, химики, издатели, программисты, экономисты и многие другие пока могут самостоятельно решать, становиться ли им на военный учет.

Но есть нюанс. В приказе Минобороны говорится, что: «ежегодно до 1 марта Генеральным штабом Вооруженных сил Украины осуществляются меры относительно внесения (при необходимости) изменений к перечню специальностей в Перечень..., после получения которых женщины берутся на военный учет, в связи с первоочередными нуждами в мобилизационных ресурсах.

А это, по сути, означает, что в любой момент Генштаб может объявить ту или другую специальность основанием для обязательного учета женщин.

Как будет происходить постановка на учет

Учебные заведения, которые осуществляют подготовку женщин по медицинской или фармацевтической специальности, будут самостоятельно передавать данные женщин в ТЦК за два месяца до окончания учебы. После этого будет оформляться временное удостоверение военнообязанного на срок до 30 суток. После этого владелицы временного удостоверения должны будут в течение 7 дней прийти в ТЦК и встать на военный учет.

Те, кто давно получил дипломы, должны явиться в ТЦК самостоятельно с паспортом, документом о получении специальности, свидетельством о рождении детей (документом об опеке), свидетельством о браке и т.д. А после этого женщина будет направлена на медосмотр в военно-врачебную комиссию.

Важный момент. Руководители государственных и местных органов власти, а также предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности должны сообщать ТЦК о работающих у них женщинах, получивших образование по медицинской или фармацевтической специальности, и которые не состоят на военном учете.

Если я встану на военный учет, мобилизуют ли меня?

Несмотря на то что чиновники всех уровней сейчас обещают, что мобилизация женщин будет добровольной, закон о военной обязанности дает четкий ответ на этот вопрос: женщины, которые состоят на военном учете, могут быть призваны на военную службы или привлечены к выполнению работ по обеспечению обороны страны в военное время.

Причем военная обязанность для женщин проходит на равных условиях с мужчинами.

Я беременна, нужно ли мне идти в военкомат (ТЦК)?

Беременные женщины-медики и фармацевты также должны встать на военный учет.

Согласно закону о военном учете, беременность является основанием для увольнения с военной службы. Но она не освобождает от военного учета.

«Многие путают статьи законов, которые касаются требования встать на военный учет, и которые освобождают женщин от мобилизации. Так, на военный учет женщины должны встать независимо от своего физического состояния или должности. Даже если женщина — народный депутат имеет медицинскую специальность, то она тоже должна явиться в ТЦК. То же самое касается и беременных, и матерей малолетних детей. Учет, по новым правилам, требуется и для них. А в дальнейшем они могут получить отсрочку от мобилизации», — объяснил адвокат Ростислав Кравец.

Закон гласит, что если женщина проходила военную службу по призыву во время мобилизации, то в период беременности (независимо от срока) она должна быть демобилизована. Также увольнению подлежит женщина, которая имеет детей до 3-летнего возраста или если ее ребенок в возрасте до 6 лет нуждается в домашнем уходе по медицинскому выводу.

Таким образом беременные женщины, а также мамы малолетних детей не будут служить. Но встать на военный учет они должны.

У меня двое детей, смогу ли я получить отсрочку от мобилизации, если меня призовут?

После взятия на военный учет женщина становится военнообязанной, и это налагает на нее те же обязательства, что и для военнообязанных мужчин. Например, следует уведомлять ТЦК о смене работы, места жительства, переезде.

А в случае призыва по мобилизации женщине придется служить. Перечень оснований для отсрочки от мобилизации определен ст. 23 закона «О мобилизации». И этот закон уже не делит военнообязанных по их полу.

Так, отсрочку смогут получить те, кто забронирован органами власти, лица, имеющие инвалидность или получившие отсрочку по состоянию здоровья по решению военно-врачебной комиссии (ВКК), лица, имеющие 3 детей, лица, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) до 18 лет, опекуны ребенка-инвалида, лица, осуществляющие постоянный уход за больным родственником (при отсутствии других родных, которые могут осуществлять этот уход), народные депутаты, супруги военнослужащих и некоторые другие категории (полный список в статье 23 закона «О мобилизации»).

Просто наличие 2 детей не является основанием для отсрочки. Но если один или оба ребенка младше 3 лет (или один или оба ребенка в возрасте до 6 лет и нуждаются в домашнем уходе по медицинскому выводу), то такая женщина действительно подлежит освобождению от военной службы (но не от воинского учета).

Если я встану на военный учет, смогу ли я выехать за границу?

Это один из самых резонансных вопросов, на который представители власти пока дают очень противоречивые ответы.

Так, представитель президента в Раде Федор Вениславский заявил, что женщины, которые будут стоять на военном учете с 1 октября 2023 года, приобретают статус военнообязанных и выезжают за границу в том же порядке, который установлен для военнообязанных. То есть, выезд им будет запрещен.

Затем он же сам опроверг свои слова, заявив, что ограничения будут касаться только уже мобилизованных в армию женщин.

Народный депутат Максим Бужанский уточняет, что на данный момент выезд военнообязанных женщин за границу не запрещен. Дело в том, что правила пересечения границы определяются постановлением правительства, а это постановление регламентирует выезд только военнообязанных мужчин. Изменения в этот документ относительно выезда за границу военнообязанных женщин не вносились.

«Постановление Кабмина регулирует выезд, в нем только мужчины», — говорит депутат.

О том же ранее заявили и представители Госпогранслужбы — на данный момент выезд за границу ограничен только для военнообязанных мужчин и для того, чтоб ограничить его и для военнообязанных женщин, нужно новое постановление Кабмина.

Естественно, нельзя исключать, что Кабмин подобное постановление примет в будущем. Но не очень понятно, как в таком случае на границе будут отличать военнообязанную женщину от обычной.

«Когда выезд за границу ограничили для женщин-судей, их списки прямо подавались в Госпогранслужбу. Такие же списки подавались по депутатам местных советов. Но количество женщин-медиков явно не соизмеримо с количеством женщин-судей, поэтому ответа на вопрос, как их будут идентифицировать, нет», — говорит Ростислав Кравец.

Разве что ТЦК напрямую передадут базы военнообязанных женщин на границу. Но возможно ли это сделать технически и как быстро — неизвестно.

Если я не встану на учет, какая за это будет ответственность?

Согласно статье 210 Кодекса об административных правонарушениях, лицам, которые не встанут на военный учет, грозит штраф от 850 до 1700 грн.

А вот статья 337 Уголовного кодекса уже вводит уголовную ответственность в случае, если руководитель ТЦК сделает предупреждение по поводу уклонения от воинского учета. В таком случае штраф составит от 5 100 до 8 500 грн. Также могут грозить исправительные работы до 1 года.

Предусмотрены и штрафы и для работодателей, которые не передадут информацию о военнообязанных женщинах в ТЦК. Их могут оштрафовать от 3400 до 8500 грн.

Кравец поясняет «Стране», что эти штрафы выписывает ТЦК, но украинское законодательство не обязывает работодателей пропустить ТЦК на территорию предприятий для проверок. «Формально такие штрафы прописаны в КУАПп, но прохождение ТЦК на территорию организации в поисках женщин-уклонисток не законно. Если сотрудник ТЦК решит зайти для проверки, то ему могут указать, что выход там же, где и вход», — говорит Кравец.

Ну а в дальнейшем на военнообязанных женщин будут распространяться все те же статьи Кодекса об админнарушениях или даже Уголовного кодекса, которые ныне применяют против военнообязанных мужчин.

Например, порча или утеря военного билета — штраф 51 — 119 грн, нарушение правил военного учета (например, неявка в военкомат для уточнения учетных данных, отказ от повестки) — штраф от 3400 до 5100 грн.

Военнообязанных женщин (как и мужчин) также могут направлять на учебные сборы, и уклонение карается штрафом от 8500 до 11900 грн или исправительными работами до 2 лет.

За уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации светит уже уголовная ответственность — от 3 до 5 лет лишения свободы. Согласно судебной практике большинство вердиктов по этой статье касается мужчин-уклонистов, которые стояли на учете, прошли медкомиссию, были признаны пригодными к военной службе, но на сборы для отправки в части не явились.

Правда, сейчас большинство вердиктов судов по этой статье предполагают так называемый «условный срок» 1-2 года. Но уже нередки случаи, когда прокуратура оспаривает «мягкие» приговоры и апелляция отправляет уклонистов за решетку.



Следует также отметить, что уклонение от мобилизации считается нетяжким преступлением, то есть осужденных по этой статье не снимают с военного учета, а значит, в будущем снова могут вручить повестку и мобилизовать.

По материалам украинских СМИ