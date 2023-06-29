Чем занимались неандертальцы? Рисовали макароны на стенах пещер

Пока палеоантрополог Ли Бергер (Lee Berger) эпатирует публику заявлениями, что Homo naledi рисовали на стенах пещер Райзинг Стар примерно 300 тысяч лет назад, до сих пор никто не предоставил убедительных доказательств того, что подобное поведение было присуще гораздо более молодым видам людей. Теперь ученые изучили изображения на стенах французской пещеры Ла-Рош-Котар и представили аргументы в пользу того, что «макароны» и разного рода точки оставили после себя наши вымершие родственники.

Давайте разбираться, почему предыдущие открытия пещерного искусства не впечатляли антропологов и археологов и насколько убедительны доводы авторов новой работы.

Есть чувство прекрасного

Кажется, что уже давно никто всерьез не спорит с тем, что у неандертальцев была символическая культура. Они хоронили своих мертвых — причем известны погребения, в которых, помимо самого усопшего, лежат цветы или рога горного козла. Есть и более загадочные символы эпохи неандертальцев: например загадочные нагромождения из сталактитов и сталагмитов во французской пещере Брюникель или скопления черепов из испанской пещеры Куэва-Дес-Кубьерта, которые, возможно, рассматривались как охотничьи трофеи или даже использовались в ритуалах.

Неандертальское украшение из орлиного когтя, найденное на памятнике Крапина (Хорватия)



Не были лишены неандертальцы и чувства прекрасного. Так, они не только вполне могли выбрать в качестве материала для орудий привлекательные камни зеленого цвета (серпентинит), но и не забывали украшать себя. Вероятно, самые яркие образцы неандертальских украшений происходят из хорватского памятника Крапина, где, помимо прочего, ученые обнаружили когти крупных хищных птиц — по всей видимости, фрагменты ожерелья или браслета. И даже охотились на бородачей, кобчиков, галок и вяхирей, чье мясо не представляет особенной пищевой ценности, но вот перья достаточно красивы, чтобы пойти на украшения.



Следы от орудий на кости бородача (Gypaetus barbatus), найденной в мустьерском слое в пещере Фумане (Италия)



А вот с искусством не очень

Ярчайшие культурные памятники эпохи палеолита — это росписи в пещерах Ляско (Ласко), Альтамира и Шове. Долгое время считалось, что первыми доисторическими художниками были кроманьонцы, которые заселили Европу чуть больше 40 тысяч лет назад. Но открытия последних лет, сделанные в Юго-Восточной Азии, показали, что сапиенсы умели писать разноцветные картины за тысячи лет до этого.

Изображение свиньи возрастом более 45,5 тысячи лет, найденное на юге Сулавеси



Но сколько бы археологи не искали свидетельств того, что неандертальцы, подобно сапиенсам, рисовали пещерных львов или шерстистых мамонтов, ничего убедительного они не нашли. Например, чуть больше десяти лет назад разошлась новость, что исследователи обнаружили в испанской пещере Нерха изображения тюленей, нарисованные больше 42 тысяч лет назад. Но, если взглянуть повнимательнее в недавно опубликованную статью, то окажется, что из нескольких десятков образцов, отобранных для датирования, лишь два относились ко времени, когда на юге Пиренейского полуострова, скорее всего, обитали только неандертальцы.

При этом угольки из грунта никак не говорят нам о том, кто нарисовал красных тюленей на стене пещеры. Никто ведь не запрещал неандертальцам заходить внутрь по совершенно другим делам. Прямых датировок изображений, относящихся к неандертальской эпохе, здесь никто не получил.



Изображения из испанской пещеры Ла-Пасьега, которые приписывают неандертальцам



Больше шума наделала история с якобы неандертальским искусством в трех других испанских пещерах: Ла-Пасьега, Мальтравьесо и Ардалес. В 2018 году группа ученых во главе с Алистером Пайком (Alistair Pike) из Саутгемптонского университета опубликовала результаты датирования местных наскальных изображений: возраст некоторых произведений древнего искусства, утверждали ученые, превышает 65 тысяч лет. То есть он явно относится ко времени, когда единственными известными обитателями Европы были неандертальцы.



Серия датировок кальцитовых натеков из пещеры Ла-Пасьега. На столбчатой диаграмме отчетливо видно, что лишь одна датировка явно выбивается на общем фоне своим большим возрастом – 79,66 ± 14,9 тысячи лет. При этом большая часть отобранных проб вовсе датируется эпохой голоцена (менее 11,7 тысячи лет)



Однако работа Пайка и коллег встретила жесткую критику со стороны специалистов по палеолитическому искусству. Они не только отметили то, что выводы исследователей противоречат накопленным более чем за сто лет археологическим данным о неандертальцах, но и убедительно показали, что авторы статьи явно неверно интерпретировали результаты уран-ториевого датирования кальцитовых натеков и оттого завысили возраст изображений. Это хорошо проиллюстрировано на столбчатой диаграмме с серией датировок из пещеры Ла-Пасьега, где большая часть проанализированных образцов указывает на голоценовый возраст натеков и всего лишь одна — на то, что он образовался в эпоху среднего палеолита.

Окрашенный красным пигментом спелеотем из пещеры Ардалес



Но пропоненты идеи, что первыми европейскими художниками были неандертальцы, отвергли претензии критиков, а часть авторов оригинальной статьи впоследствии представила результаты еще одного исследования, где сосредоточила свое внимание не на перепроверке датировок, а на доказательстве того, что окрашенный красным пигментом спелеотем из пещеры Ардалес — дело рук неандертальцев, а не природных процессов.

Старый памятник, новые выводы

В новой работе Жан-Клод Марке (Jean-Claude Marquet) из Турского университета совместно с коллегами из Венгрии, Дании, Португалии, Франции и Швейцарии представил результаты очередного исследования французской пещеры Ла-Рош-Котар. На протяжении многих тысяч лет вход в эту пещеру, расположенную в долине реки Луара, оставался надежно спрятан — его открыли только в середине XIX века. Большую часть этого памятника, связанного с неандертальцами, раскопали еще в начале прошлого столетия, но археологи регулярно возвращаются к нему, чтобы попытаться получить новую информацию.



Местоположение пещеры Ла-Рош-Котар и других памятников мустьерской эпохи, расположенных в центральных районах Западной Франции



Самую известную находку в Ла-Рош-Котар сделали в 1970-е годы. Во время раскопок неандертальского культурного слоя на привходовой площадке археологи обнаружили странный предмет, прозванный маской или личиной. Он представляет собой кусок кремня размером 93×105×40 миллиметров, который по своей форме похож на человеческое лицо. Кроме того, кто-то вбил кость в глазницу этой личины. О том, чем на самом деле является этот предмет возрастом 75,6 ± 5,8 тысячи лет, остается только догадываться.



«Маска» из пещеры Ла-Рош-Котар



Но на этот раз в фокусе внимания исследователей оказались совершенно иные творения — многочисленные отметины на стенах пещеры, впервые описанные почти десять лет назад. В общей сложности здесь обнаружили восемь панно с разного рода точками и линиями, которые археологи нередко называют «макаронами».

Исследователи с помощью методов фотограмметрии оцифровали с высоким разрешением все доступное внутреннее пространство пещеры, включая предполагаемые гравюры. Чтобы исключить возможность того, что следы на стене оставили животные или вовсе какие-то природные процессы, ученые провели морфометрический анализ и эксперимент, в ходе которого они сами делали подобные изображения пальцами рук и орудиями из разных материалов.



Пример неандертальских гравюр из пещеры Ла-Рош-Котар



Неандертальские пальчики

Всего ученые насчитали в пещере Ла-Рош-Котар больше 400 линий и точек, созданных древними людьми. Причем художники, по всей видимости, рисовали в основном пальцами. Хотя некоторые гравюры, по мнению авторов новой статьи, могли быть сделаны с помощью каменных орудий. Более того, когда трасологи сравнили следы на каменных орудиях из пещеры и предметах, которыми пользовались ученые во время экспериментов, они заметили, что некоторые из древних артефактов вполне могли принадлежать древним художникам.

Поскольку все найденные на этом памятнике артефакты — неандертальские, исследователи предположили, что авторство гравюр принадлежит тем же самым людям. Чтобы убедиться в этом, они изучили культурные слои в пещере и ее окрестностях и определили, что неандертальцы иногда приходили в пещеру и ее окрестности на протяжении примерно 35 тысяч лет — с 97 ± 5 до 62 ± 3 тысяч лет назад. По крайней мере на это указали песчинки кварца, которые ученые отобрали из культурных слоев с неандертальскими орудиями для оптического датирования. А поскольку за столь продолжительный срок на этой стоянке накопилось лишь небольшое количество следов жизнедеятельности древних людей, исследователи предположили, что, видимо, климат или недостаток сырья делали эту местность в ту далекую эпоху непривлекательной.



План пещеры Ла-Рош-Котар



Но этим выводы ученых не ограничились. По их данным, примерно 70 тысяч лет назад река Луара во время сезонных разливов стала закрывать для людей вход в пещеру. Более того, с паводками в Ла-Рош-Котар стали попадать песок, глина и камни: слой аллювия достигает от одного до полутора метров. Из-за этого в пещеру вскоре можно было забраться лишь через небольшой проем высотой около 70 сантиметров. Поэтому неудивительно, что над слоем аллювия уже нет неандертальских орудий, лишь кости животных, принесенные гиенами.

Окончательно вход в пещеру запечатали обломки горных пород и принесенные ветром песок и пыль. По данным археологов, это произошло не позднее, чем 51 тысячу лет назад (при доверительном интервале 95 процентов) или около 57 ± 3 тысяч лет (при доверительном интервале 68 процентов).

Убедили?

Исследователи заключают, что гравюры на стенах пещеры Ла-Рош-Котар создали неандертальцы. С одной стороны, они опираются на то, что на этом памятнике находили исключительно орудия, связанные с этими древними людьми, а с другой — на то, что люди современного анатомического типа начали расселяться по Европе лишь 45 тысяч лет назад.

Но этот аргумент выглядит не столь убедительно в свете находок из французского грота Мандрен примерно в 600 километрах от Ла-Рош-Котар. Там археологи в прошлом году обнаружили сапиентный зуб и отличную от неандертальской каменную индустрию возрастом от 51,7 до 56,8 тысячи лет. То есть современные люди могли добраться до пещеры Ла-Рош-Котар еще до того, как вход в нее стал слишком мал для человека. Увы, в новой работе исследователи эту возможность не обсуждают.



Расположение восьми панно с гравюрами в пещере Ла-Рош-Котар

Чтобы разобраться в том, есть ли в новой работе серьезные недостатки, мы обратились за комментарием к специалисту по палеолитическому искусству Владиславу Житеневу (Vladislav Zhitenev) из МГУ. В первую очередь он отметил грамотный функциональный анализ каменных орудий, внимательный разбор стратиграфии столь сложного памятника и качество методов фиксации отметин на стенах и датирования. Кроме того, отметил собеседник N + 1, один из соавторов новой работы Мишель Лорбланше (Michel Lorblanchet) — один из классиков исследований пещерного искусства каменного века и первопроходцев экспериментального подхода к изучению монументального палеолитического искусства.

Что касается находок из грота Мандрен и возможного появления современных людей во Франции больше 50 тысяч лет назад, то, по мнению Житенева, авторы имеют право в этом случае не доверять единичным фактам, указывающим на эту возможность. Но то, что сам этот вопрос авторы статьи обходят, по мнению ученого, заводит в тупик, а не способствует решению проблемы. Кроме того, авторы не провели молекулярно-биологический анализ культурных слоев, микробиологические и антропологические исследования пальцевых линий — что особенно важно для памятников, доступ к которым был у людей в совсем недавнем прошлом.

«Проведение пальцами по стенам в подземных полостях — явление регулярное, — сказал Житенев. — И мне приходилось наблюдать это, например, в начале 2000-х годов в Каповой пещере, когда задумавшиеся люди, без особого пиетета относящиеся к памятникам археологии, водили пальцами по стенам (вдали от рисунков, конечно), оставляя линии. А через почти пару десятков лет эти следы пытались некоторые деятели изучать и представлять как свидетельства палеолитических изобразительных практик. Поэтому обсуждаемые результаты работ по анализу пальцевых линий, как мне кажется, будут еще продолжены авторским коллективом».



Пример неандертальских гравюр из пещеры Ла-Рош-Котар



Обсуждая выводы исследователей, Житенев подчеркнул, что они очень осторожно называют изученные изображения «графическими произведениями» неандертальцев и не готовы однозначно назвать их примером символической деятельности или даже искусства — в том смысле, под которым мы понимаем искусство верхнего палеолита, оставленное сапиенсами. При этом историк заметил, что исследователям, изучающим неандертальскую культуру, нужно внимательнее смотреть на непривычные с точки зрения сапиенсов проявления символической деятельности вроде тех хаотичных и малопонятных пальцевых линий и отметин из пещеры Ла-Рош-Котар.

Тем самым Жан-Клод Марке и коллеги впервые достаточно убедительно показали, что неандертальцы рисовали на стенах пещер. Но что их к этому подтолкнуло — все еще неясно. Вместе с тем стоит отметить, что для археологов ценны не отдельные и уникальные находки, а серии. Лишь тогда можно будет с уверенностью говорить о неандертальских художествах как фактах и строить вокруг этого теории, объясняющие природу их стремления к прекрасному.

По материалам иностранных СМИ