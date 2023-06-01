Недолугий кримінальник з замашками «авторитета». Хто такий Андрій Щадило?

Ганебний персонаж із сумнівним шлейфом вже вкотре потрапляє до публічного поля зору.

Вперше про нього почули, коли він відбував чергове покарання за черговий злочин і почав знімати своє арестантське життя. У відео такого дивного формату знайшлися прихильники, ось тут і настав зірковий час Щадила.

Із своїм співкамерником «Мопсом» Щадило почав записувати нові відео та робити стріми вже після звільнення. Приниження, побиття за донати та інший треш — це був основний, так званий «контент». Але росіянам подобалося — основна публіка Андрія Щадила якраз із тієї країни. Врешті «Мопс», той самий товариш Щадила ще з часів відсидки, помер. Але заробляти гроші дебільними роліками кримінальник продовжив, вже самостійно.

Андрію Щадило, а точніше, «Сироті», подобається, коли про нього пишуть, що він — кримінальний авторитет і блогер. Щоби зрозуміти, наскільки це смішно та далеко від правди, достатньо подивитися хоча б один його стрім або ролік. Примітивна експлуатація тюремної тематики та безграмотна мова. Кримінальний талант Андрія Щадило такий саме «яскравий» недолугий рекет та розбій і як результат, десять років життя за ґратами. А деякі вислови в так званому відео-блозі бувають настільки неадекватними, що прямо в коментарях від нього вимагають вибачень.

Один з останніх випадків — незрозуміла лайка в бік Збройних сил України. Схоже, Сирота зовсім забув, де він знаходиться та до яких наслідків такі вислови можуть призвести.

Але, мабуть, багаторічний досвід вживання наркотиків робить Сироту нечутливим до будь яких ситуацій і блокує інстинкт самозбереження. Щоби і далі вистачало на метадон і інші препарати, самопроголошений «авторитет» продовжує комічні спроби заробляти гроші на своїх відео. Регулярно демонструє в кадрі свої татуювання, ганебні п’яні оргії і подібне сміття. В цьому угарі зв’язок з реальністю вже втрачено. Тому коли настане час відповідати за свої дії і слова, Андрій Щадило, ймовірно, цього вже не помітить.