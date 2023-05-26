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Дайджест > Взлет и падение Disney

Взлет и падение Disney

Агата Кловская
26.05.23 18:25
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Взлет и падение Disney

Все мы помним мультики Disney, которые смотрели в детстве. Но нынешний Микки-Маус уже совсем не тот. Медиа-корпорация Disney, которая сейчас владеет несколькими популярными кинофраншизами, выпустила новую коллекцию игрушек и мерча под названием Pride. В ней представлены вещи, связанные с киновселенными Marvel, «Звездных войн» и Pixar, изображенные в стилистике ЛГБТ.

В ответ Disney столкнулась с протестами части общества.

Представитель христианской организации «Фокус на семье» Захариа Меттлер в своей статье заявил, что Disney пытается пропагандировать ЛГБТ детской аудитории. Новая линия одежды — это часть продолжающейся кампании Disney по пропаганде ЛГБТ среди детей, — сказал он.

Кроме этого, 2022 год стал для Disney очень проблемным с точки зрения финансов. Акции компании за год упали на 45%, а компания подешевела на $123 млрд. Причина в том, что некогда успешные франшизы Marvel и «Звездные войны» теряют популярность из-за перенасыщения ЛГБТ-повесткой.

Также компания влезла в конфликт с губернатором Флориды Роном ДеСантисом, который планирует выдвигаться в президенты от республиканцев. Поводом стал закон штата, который запрещает обсуждение сексуальной ориентации и гендерной идентичности в государственных школах штата с учениками младших классов и детских садов.

Этот закон раскритиковал Disney. В ответ ДеСантис лишил корпорацию права на самоуправление и поставил её под контроль госсовета.

Ситуацию вокруг Disney прокомментировал эксперт в сфере кино Александр Голубчиков: «Последний год Disney очень сильно напирает на разговоры про гендерную идентичность и очень много уделяет этому времени в своих фильмах. Мы видим, что бизнес Disney последнее время очень шатко себя чувствует. Как результат падения акций — смена руководства Disney, вторая за несколько лет... Возможно, сейчас пришло время возврата к прежним ценностям, традиционным, а не к пропаганде того, что пыталась через свое творчество пропагандировать компания Disney».

По материалам соцсетей

Тэги: кино, ЛГБТ, Disney

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