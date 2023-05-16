Шпицберген: новое яблоко раздора между Западом и китайско-российским альянсом

Из российской части архипелага Шпицберген начали поступать тревожные для Запада новости, пишет FP. Россия подписала соглашение о сотрудничестве с береговой охраной Китая, а это плохой знак для западных стран, имеющих отношение к Арктическому региону, считает автор.

Элизабет Брау.

Российский парад Победы в Москве в этом году не произвел сногсшибательного впечатления. Но на отдаленном Шпицбергене, арктическом архипелаге, находящемся под управлением Норвегии и являющемся домом для многочисленного российского населения, русская гордость проявилась в полной мере. Несмотря на то, что острова официально не являются милитаризованными, жители России устроили настоящий военизированный парад с участием 50 единиц техники и вертолета в Баренцбурге, втором по величине городе Шпицбергена. Это может показаться незначительным, но в поселении проживает всего 455 человек.

Однако Россия больше не может отстаивать свои потенциальные притязания в Арктике без посторонней помощи. Всего за две недели до этого российская береговая охрана подписала соглашение о сотрудничестве в Арктике с береговой охраной Китая. Тем временем российская горнодобывающая компания на Шпицбергене хочет создать там исследовательскую станцию стран БРИКС. Слабость Москвы приводит к тому, что она сильно опирается на Пекин, в том числе на крайнем севере. Это хорошая новость для Китая, который называет себя «околоарктическим» государством, — и плохая новость для остальной Арктики.

Шпицберген — это редкая ситуация в международной политике: отдаленный участок территории, управляемый одной страной, но населенный людьми из разных государств и не имеющий вооруженных сил. Так было с 1920 года, когда международный договор передал острова Шпицберген в самой северной части Арктики под управление Норвегии и предоставил гражданам других стран, подписавших договор, право жить там и заниматься определенными видами деятельности. Китай присоединился к договору в 1925 году, а Советский Союз — 10 лет спустя.

Сегодня на архипелаге проживает около 2900 человек (в основном норвежцы, хотя в Баренцбурге живет большое количество россиян), а также есть одна российская и одна норвежская угледобывающие компании (обе государственные), некоторые научно-исследовательские центры и небольшой туристический сектор, который пришел в упадок во время пандемии COVID-19. Архипелагу даже удалось пережить холодную войну без столкновений между членом НАТО Норвегией и Советским Союзом.

Действительно, холодная война ознаменовалась значительным научным сотрудничеством между двумя сторонами в Арктике — возможно, единственной части мира, которая пережила этот период с таким спокойствием. Шпицберген настолько уникален и почти утопичен, что в 2006 году мир доверил ему свое будущее: здесь находится Глобальное хранилище семян, в котором собраны штаммы всевозможных растений, до 4,5 миллионов единиц, которые будут использованы человечеством для восстановления мира в случае разрушительной катастрофы. Шпицберген также является эпицентром одной из таких потенциальных катастроф: его средняя температура повышается в шесть раз быстрее, чем по миру, что делает его трагически идеальной средой для совместной работы по борьбе с изменением климата.

Но в последние годы гармония в Арктике стала сходить на нет, поскольку Россия увеличила военное присутствие и присутствие береговой охраны в своих арктических регионах, которые простираются от Норвегии и Финляндии на западе до Аляски на востоке. В 2015 году вице-премьер России Дмитрий Рогозин появился на Шпицбергене без разрешения норвежских властей, заявив, что «есть много проблем, которые десятилетиями не решались в советское время и в досоветский период». В этом году, 9 мая, россияне на Шпицбергене поделились своим мнением о текущих событиях, проведя в Баренцбурге парад в честь Дня Победы.

И теперь Россия начинает объединяться с Китаем. В конце апреля береговые охраны России и Китая подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому два ведомства объединят усилия для «борьбы с терроризмом, нелегальной миграцией, контрабандой наркотиков и оружия, а также пресечения незаконного рыболовства», сообщил директор Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов российским СМИ. Кулишов добавил, что в ближайшее время два ведомства начнут проводить совместные учения.

В Арктике уже налажено сотрудничество береговой охраны с участием Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии, Дании, Канады и Соединенных Штатов. Эти страны, однако, приостановили свое участие в Форуме арктической береговой охраны, который в настоящее время проходит под председательством России, оставив Россию единственным участником — поэтому Кремль пригласил Китай. Две страны подписали соглашение не на базе в восточной части арктического побережья России — которая была бы ближе к Китаю, — а в Мурманске, в трех часах езды от норвежского города Киркенес. «Это пример более тесного сотрудничества между Россией и Китаем, и тот факт, что это происходит в Арктике, заслуживает внимания, — сказал Арильд Мо (Arild Moe), профессор-исследователь норвежского института Фритьофа Нансена, специализирующийся на России и Арктике. — Подписание подобного договора под фанфары и в Мурманске является тревожным сигналом».

Алексей Чекунков, министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики, также предположил, что трест «Арктикуголь» — российская горнодобывающая компания на Шпицбергене — построит исследовательскую станцию и что Китай примет в этом участие. «Будущее Арктикугля заключалось бы в систематическом замедлении добычи угля, развитии туризма (наши города — самые северные населенные пункты планеты), развитии международной арктической научной станции, в том числе совместно с партнерами по БРИКС», — написал он в Telegram в прошлом месяце. Интерес Чекункова к БРИКС (а, скорее, к Китаю) имеет смысл, поскольку стесненное в средствах российское правительство вряд ли в состоянии выделить крупные средства на важнейший архипелаг.

В начале 2000-х годов участие Китая в исследованиях в Арктике не вызывало беспокойства. В 2004 году Администрация Арктики и Антарктики Китая запустила свою арктическую станцию Хуанхэ на Шпицбергене в помещениях, арендованных у норвежской компании (хотя Договор о Шпицбергене дает только Норвегии право проводить исследования на Шпицбергене, страна, как правило, настолько радушно принимает иностранных исследователей, что даже предоставляет субсидируемую инфраструктуру и транспорт). В конце 2016 года Китай открыл северную полярную наземную станцию китайского спутника дистанционного зондирования земли в шведском арктическом городе Кируна. Два года спустя он запустил Китайско-Исландскую арктическую научную обсерваторию в Исландии.



Сегодня мир выглядит совсем по-другому. Несмотря на растущее геополитическое противостояние, государственная компания China Communications Construction Co. (сама находящаяся под санкциями США), безусловно, имеет право подписать соглашение с российской «Руститан», как это было сделано в феврале этого года, о разработке месторождения титана — крупнейшего в мире — в арктическом регионе России Коми. Месторождение, открытое два года назад, также содержит циркон, железную руду и золото, сообщает High North News. Трест «Арктикуголь», со своей стороны, имеет право отойти от угля и сделать это совместно с партнерами. Действительно, это было бы хорошей новостью. В сентябре этого года норвежская

Norske закроет свою последнюю угольную шахту на Шпицбергене.

Но когда в арктических районах, часто используемых западными гражданами и организациями, планируются новые мероприятия с участием Китая, стоит начать обращать на это внимание. Более широкое китайское научное присутствие на Шпицбергене, вероятно, вызовет беспокойство среди других ученых, работающих там, и предоставит Пекину дополнительные аргументы в пользу его заявления о том, что Китай является «околоарктическим» государством. «Китай использует свой статус одной из первых сторон, подписавших Договор о Шпицбергене, а также функционирование исследовательской станции на Шпицбергене в качестве аргумента в пользу того, почему его следует считать законным игроком в арктической политике», — отметил Мо.

Сотрудничество российско-китайской береговой охраны, в свою очередь, может быть совершенно безобидным, но борьба с терроризмом, нелегальной миграцией, контрабандой и незаконным рыболовством — это широкий спектр задач. Береговая охрана Китая пользуется сомнительной репутацией, которая включает агрессивные, а иногда и незаконные действия по отношению к судам из других стран. Например, в прошлом месяце корабли береговой охраны Китая заблокировали филиппинское патрульное судно вблизи Второй филиппинской отмели Томаса в Южно-Китайском море, приказав ему уйти. А на прошлой неделе флотилия судов береговой охраны Китая и морской милиции вошла на газовую площадку, эксплуатируемую государственными российскими и вьетнамскими фирмами, в исключительной экономической зоне Вьетнама. Арктическим странам следует подумать о том, как бы они отреагировали, если бы, скажем, китайское судно направило свои прицелы на суда в финских или норвежских водах. А что если две береговые охраны решат патрулировать воды вокруг Шпицбергена?

Было бы жаль, если бы уникальное глобальное устройство пало жертвой геополитики после более чем столетнего существования. Действительно, Шпицберген и Арктика иллюстрируют крайне неприятную реальность для Запада: запирая Россию, западные правительства непреднамеренно побуждают Москву открыть дверь Китаю. В стратегически важной Арктике результаты скоро появятся на пороге западных стран. Что касается исследований на Шпицбергене, я бы сказал, что даже министр Чекунков предпочел бы исследовательский институт Билла Гейтса, специализирующийся, скажем, на изменении климата, китайскому. Кто донесет эту идею до Гейтса?

По материалам иностранных СМИ