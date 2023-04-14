Белобилетчиков теперь тоже не выпускают из Украины

Недавно Верховный суд Украины огласил вердикт по делу выезда за границу мужчины, снятого с военного учета. Оно тянется еще с прошлого года. Украинца с «белым билетом» на границе развернули (хотя такой статус дает право на беспрепятственный выезд за пределы страны). После этого мужчина попытался оспорить действия пограничников в судах высших инстанций, но безрезультатно.

Верховный суд поставил точку в этом вопросе. Но решение приняли не в пользу «белобилетчика». Судьи ВС оставили в силе «запретительные» постановления Черновицкого окружного и Седьмого апелляционного судов.

«Решением Верховного суда руководствуются суды низших инстанций при рассмотрении похожих дел. Это значит, что они могут начать массово принимать аналогичные решения, то есть фактически запрещать людям, снятым с военного учета, выезд за границу», — говорит глава адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец

«Запретительное» решение Верховного суда могут взять на вооружение и пограничники, отказывая «белобилетникам» в праве на выезд.

Разбирались, какие будут последствия на практике.

«Военный учет — отдельно, граница — отдельно»

Верховный суд принял постановление по делу «невыездного» украинца, снятого с военного учета, 9 марта этого года.

Мужчине отказали в пересечении границы еще в мае прошлого года. Хотя он предоставил военный билет с отметкой о снятии с военного учета, на пропускном пункте «Мамалыга» его развернули. Действия пограничников он оспорил в Черновицком окружном административном суде, а затем в Седьмом апелляционном админсуде, но обе инстанции вынесли решения не в его пользу. Их вердикты основывались на том, что истец «не предоставил документов, которые подтверждали бы его право на пересечение границы», хотя военный билет с отметкой о снятии с военного учета был предоставлен. Какие еще «дополнительные документы» нужны, суды низших инстанций не уточнили.

Дело дошло до кассационного обжалования в Верховном суде.

По-сути, до недавнего времени позиции ВС по выеду за границу мужчин в условиях военного положения и, собственно, ограничений на пересечение границы, не было. А юристы не раз заявляли, что в целом запрет на выезд мужчин призывного возраста является незаконным, так как прямо нарушает нормы Конституции Украины о свободе передвижения. При этом в законах («О мобилизации», «О правовом режиме военного положения») прямо не прописано закрытие границ для граждан призывного возраста.

В то же время админсуды отмечали, что во время действия военного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод граждан.

То есть вердикт ВС должен был внести ясность в этот вопрос.

В постановлении Верховного суда указано, что правовым основанием для введения в Украине военного положения являются Конституция и Указ президента № 64/2022. Последний был утвержден законом № 2102-IX. Пункт 3 президентского указа определяет, что временно, на период действия военного положения, могут ограничиваться права и свободы человека, предусмотренные статьями 30-34, 38,39,41-44, 53 Конституции Украины. Также Указом президента № 69/2022 было объявлено проведение общей мобилизации.

В постановлении Кабмина о правилах пересечения государственной границы указано, что в случае введения в стране чрезвычайного или военного положения для прохождения пунктов контроля гражданам нужно предъявлять кроме паспорта еще и дополнительные документы.

Такими документами, в частности, являются военный билет или временное удостоверения со специальной отметкой по военному учету (которые истец предоставил).

Но, как указано в решении ВС, военный билет с отметкой о снятии с военного учета свидетельствует только о военном учете гражданина, и не является документом, позволяющим пересекать границу в условиях военного положения.

То есть нужно было предоставлять еще и дополнительные документы, подтверждающие право на выезд (но какие именно — не указано).

«В спорных правоотношениях истец не имел правовых оснований для выезда за границу в период введения и во время действия военного положения на территории Украины», — говорится в вердикте Верховного суда.

«Список требований растет»

По словам Ростислава Кравца, в последнее время увеличилось количество обращений к адвокатам по поводу запретов на пересечение границы мужчинам, снятым с военного учета. А после решения Верховного суда пограничники могут еще чаще разворачивать «белобилетчиков», — говорит юрист.

При этом он отмечает, что в вопросе со снятием с военного учета действительно есть нюансы.

«К примеру, если мужчина меняет регистрацию места жительства, он должен сняться с военного учета в одном военкомате и затем заново стать на учет в другом. О чем ставятся соответствующие отметки в военном билете. Но в период „между отметками“, получается, что мужчина может свободно выехать за границу, так как имеет в военном билете штамп о снятии с военного учета. Поэтому пограничники уже давно настороженного относятся к мужчинам призывного возраста, которые якобы сняты с военного учета. А в последнее время, после того как был широкий резонанс по схемам выезда за границу, в том числе через „белый билет“, к таким выезжающим стали придираться еще больше. Как и, к примеру, к тем, кто ранее был признан не подлежащим мобилизации и, следовательно, не военнообязаным. Скажем, бывшим осужденным», — рассказывает Кравец.

Также «в группе риска» те, кто был снят с военного учета до войны по причинам, связанным со здоровьем. Дело в том, что список болезней, позволяющих претендовать на «белый билет», в войну изменился. И некоторые заболевания уже не рассматриваются как повод для снятия с военного учета. Человека могут признать, скажем, частично пригодным.

Да и, как показывает практика, врачебно-военные комиссии стали менее строгими к оценке состояния здоровья военнообязанных. Были случаи, когда повестки вручали и людям с тяжелым сахарным диабетом, и даже инвалидностью, — добавил Кравец.

В своем письме от 17 марта 2022 года Государственная пограничная служба разъяснила, что ограничения при пересечения границы для военнообязанных мужчин не распространяются на тех, кто имеет на руках заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе в военное время. То есть если такое заключение получено еще до войны, то его нужно как минимум актуализировать — получить вывод о непригодности к службе именно в военное время. Или же — повторно проходить комиссию.

Для тех, кто снимается с военного учета не по состоянию здоровья, а по другим причинам, нужно иметь документ с отметкой не «снят с военного учета», а «исключен с военного учета». Это касается, к примеру, бывших осужденных, которые получили статус не военнообязанных еще до войны. Теперь нужно получать дополнительное подтверждение в военкоматах.

Что, как считает Ростислав Кравец, открывает широкие возможности для коррупции как в самих военкоматах и военно-врачебных комиссиях (уже были скандалы, связанные с продажей белых билетов по 7-10 тысяч долларов и даже больше — Ред.), так и на границе.

По-сути, пограничники могут потребовать любые дополнительные документы, которые бы подтверждали, что человек не является военнообязанным. Даже если на руках уже есть заключение ВКК, может оказаться, что оно подходит для мирного времени, а не для военного и т.д. То есть такая же история, как в свое время была со студентами иностранных вузов, когда вдруг начал стремительно расширяться список документов, которые нужно предъявлять на границе (студенческий билет, виза, справки из университетов и др).

Впрочем, что касается мужчин старше 60 лет, то тут опасения, что им тоже могут закрыть границы (об этом также пошли слухи после появления решения Верховного суда), по мнению юристов, беспочвенные, поскольку основанием для снятия с военного учета является возраст, а для его подтверждения достаточно паспорта.

По материалам украинских СМИ