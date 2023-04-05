Як онлайн-казино Pin-Up пов'язане з Росією і чому продовжує працювати в Україні?

Онлайн-казино Pin-Up продовжує працювати в Україні, незважаючи на цілу низку розслідувань про їхні можливі зв’язки з РФ. І доки український ринок звільняють від інших компаній, Pin-Up не включають до списку санкцій. За даними профільної комісії, вони залишаються у переліку 16 компаній, які можуть легально заробляти на азартних іграх у мережі.

Про те, чи пов’язана Pin-Up з агресором і хто стоїть за компанією, читайте далі.

Кому належить онлайн-казино Pin-Up

Офіційно ліцензію на азартні ігри під брендом Pin-Up отримала «Укр гейм технолоджі». Компанія з’явилася незадовго до відкриття грального бізнесу в Україні — 2021-го. На цей момент вже активно обговорювали легалізацію ринку. Також з компанією пов’язана юрособа «ПІН-АП» , якою володіла Марина Ільїна. Вона також давала коментарі від імені Pin-Up.

Видання Ain стверджувало, що українка Ільїна переїхала до Москви, нібито її чоловік — росіянин Дмитро Пунін. Разом із ним вони організовували азартні ігри у РФ. Це твердження розслідувачі підтвердили тим фактом, що подружжю належить 50% Guruflow Team Ltd. Саме ця компанія володіла «Пін-Ап.ру».

Що цікаво, у Росії Pin-Up почав працювати до того, як запустився в Україні. Тобто фактично компанія родом із РФ, проте згодом поширила свої франшизи в інших державах. Наразі російське казино належить зятю прем’єр-міністру РФ — Олександру Удодову.

З українського ринку казино витісняють усі російські компанії. І тепер Pin-Up стверджує, що більше не має зв’язків із російським ринком. Нібито на території агресора справді працювала франшиза, але тепер її передали росіянам.

Справді, ще у квітні 2022-го російським Pin-Up замість Guruflow Team Ltd став мати родич прем’єра РФ Михайла Мішустіна, як пише РБК, він був чоловіком сестри Мішустіна. СЕО PIN-UP.UA Тарас Шурубор у коментарі журналістам заявив: «PIN-UP.UA є ліцензованою українською компанією, яка не має жодних взаємозв’язків із власниками франшизи в інших країнах, включаючи Росію. Відповідно співробітники українського офісу займалися та займаються підтримкою виключно українського продукту» .

Профільне видання Gaming Capital пояснює: від бізнесу в РФ пов’язані з українською частиною Pin-Up менеджери справді відмовилися. Але при цьому жодних заяв на російському ринку робити не стали. Крім того, є велике питання: як компанію могли продати зятю Мішустіна, який перебуває під санкціями.

«А це (покупець російського Pin-Up, — ред.), як відомо, зять прем’єра Росії, який перебуває під персональними санкціями Європи та США. Отримати від нього гроші за купівлю компанії та перевірити таку „угоду“ — завдання не з легких» , - пише видання.

Чи можуть зароблені в Україні гроші потрапляти до РФ

Офіційно «Укр гей технолоджі» володіє Ярослав Фоміцький. Він з 2016 по 2021 рік він очолював ТОВ «Фінекспресінвест», що належить Ігорю Фісуну — міноритарному акціонеру «Оксі Банк». Як пише НВ із посиланням на поінформовані джерела, саме «Оксі банк» казино використовували для схеми ухилення від податків.

У квітні 2022-го, після розслідувань про Марину Ільїну, компанію «Пін-Ап» оформили на Богдана Шияна. Саме він є офіційним бенефіціаром. А компанію перейменували на «Транітадевелопмент». Шіян зареєстрований у місті Лебедін Сумської області (населення менше ніж 30 тис. осіб). Що цікаво, у Лебединському районному суді є кілька справ із згадкою повного тески офіційного власника перейменованого «Пін-Апу».

Місцевий постачальник струму судився з ним через борг по комуналці, крім того, його в суді звинувачували в «порушенні громадського порядку», з ним судився ПриватБанку через кредит на 11 875 грн. Тобто людина, яка нібито заробляє мільйони на казино, не мала грошей на те, щоб платити за комуналку і повернути невеликий кредит «Привату».

Є ще один варіант — насправді власники казино не змінилися, а документи використовували підставну особу. І якщо Pin-Up справді приховує офіційних власників, залишається питання, чи не дістаються зароблені кошти Марині Ілліній та її чоловікові-росіянину, які ще нещодавно офіційно володіли і українським казино, і російською донькою-компанією.