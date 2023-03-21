Законопроект № 8131: украинская власть будет контролировать все зарубежные счета граждан

20 марта парламент принял во втором чтении и в целом законопроект № 8131, который предусматривает внедрение в наше законодательство международного стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах.

Это значит, что деньги украинцев, по сути, становятся «прозрачными» — о них будут знать все и отечественные, и иностранные налоговые службы. И, соответственно, станут закручивать гайки по налогам, — говорит глава адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Отметим, что законопроект 8131 стал скандальным еще на этапе регистрации в Раде. Сразу же появилась масса «страшилок», особенно для наших беженцев в Европе.

Еще до принятия закона люди стали бояться получать деньги на украинские банковские карты. Мол, если об этом узнают европейские фискалы, снимут пособия, еще и заставят вернуть уже полученные деньги, и выпишут огромные штрафы. Еще одна «страшилка» — беженцам станут попросту блокировать или закрывать счета в украинских банках.

То есть именно по беженцам новый закон может ударить больше всего.

Буквально в последний момент формулировки законопроекта смягчили, и для счетов, которые попадают под колпак налоговиков, ввели планку в 250 тысяч долларов. То есть счета украинцев в зарубежных банках на эту или меньшую сумму интересовать Госналоговую службу Украины не будут.

В целом же этот закон коснется не только тех, у кого есть деньги на счетах за границей, но и граждан, которые остаются в Украине, и для бизнеса, и для самих финансистов, и даже для адвокатов — им предстоит стать «агентами» и «сливать» данные о своих клиентах.

Но главное, внедрение в Украине автоматического обмена налоговой информацией — еще один шаг в направлении запуска косвенных методов оценки доходов и расходов и усиленного контроля за уплатой налогов.

«Этот закон — точно не для того, чтобы „поставить „галочку“. И не только для гармонизации украинского законодательства с европейским. Это наши налоговики потихоньку подбираются к учету всех активов граждан и бизнеса. Следующий шаг — спросят о налогах с них», — говорит нам банковский юрист Александр Ярецкий.

Разбирались, что значит закон об автоматическом обмене финансовыми данными для наших беженцев, остальных граждан и бизнеса.

„Вы стучите на наших, мы — на ваших“

Законопроект 8131 предусматривает имплементацию в украинское законодательство международных стандартов обмена информацией о финансовых счетах.

Речь идет о двух международных стандартах в сфере прозрачности и обмена информацией для налоговых целей:

- Общем стандарте отчетности и проверки информации о финансовых счетах (CRS). Он предусматривает сбор информации о счетах финансовыми учреждениями и ежегодный обмен ею со странами-партнерами (на сегодняшний день такого стандарта придерживается больше 110, так что круг для обмена достаточно широк).

- Стандарта по обмену информацией по запросу (EOIR).

На внедрение этих стандартов Украина подписалась еще в 2021 году. А в прошлом году Государственная налоговая служба присоединилась

к многостороннему соглашению по CRS. Без соответствующих изменений в налоговое законодательство придерживаться его нереально, так что принятие закона об обмене данных стало вопросом времени.

В октябре 2022 года в Раде был зарегистрирован законопроект 8131 на эту тему, и его очень быстро приняли в первом чтении. Заминка случилась на следующем этапе — к документу было подано около 200 поправок, а сам проект „завис“ в профильном комитете», который одобрил его только на днях. И сразу же законопроект появился в повестке дня парламента и был проголосован.

К слову, в проекте ко второму чтению появилось несколько важных правок. Но вернемся к ним позже.

Пока — о сути самого «налогового обмена» и почему его так боятся и рядовые украинцы, и бизнес.

Проект 8131 буквально сразу же приобрел скандальную известность и оброс массой «страшилок». Этапы прохождения законопроекта в Раде подробно обслуживались не только в профильном сообществе, но и, к примеру, в группах в соцсетях наших беженцев в ЕС. Хотя, на первый взгляд, проект — очень узкий, касается сугубо финансистов и налоговиков и для обычных людей мало понятен.

Тем не менее появилось множество слухов. К примеру, о том, что проводки по украинским банковским картам станут передавать европейским налоговикам. Из-за чего якобы людей будут массово лишать пособий, требовать вернуть уже выплаченные деньги, еще и выпишут огромные штрафы за сокрытие информации и неправомерное получение социальной помощи от стран ЕС.

Страхи по этому поводу настолько велики, что многие наши беженцы стали с опаской проводить по ним любые транзакции еще в конца прошлого года. То есть еще до принятия закона, хотя, конечно же, на тот момент он даже теоретически не мог работать.

Так что же за «налоговая бомба» содержится в новом законе?

«Если говорить по-простому, международные стандарты автоматического обмена финансовыми данными — это своего рода договоренность между налоговыми органами разных стран передавать друг другу данные по „чужим“ налоговым резидентам. Главная цель каждой страны — „выловить“ зарубежные активы и деньги своих налоговых резидентов (граждан и бизнеса) и снять с них налоги, либо, если они уже уплачены в других странах, зафиксировать этот факт и „свериться“ по налогам в соответствии с договорами об избежании двойного налогообложения (то есть пересчитать налоги по местному законодательству, и возможно, доначислить их или вернуть „лишнее“ — Ред.). Упрощенно принцип такой — вы „стучите“ на наших налоговых резидентов, имеющих деньги и активы в вашей стране, а мы, соответственно, — на ваших», — поясняет Александр Ярецкий.

То есть в теории «бояться» должны украинские граждане и компании, которые имеют за границей неучтенный доход, активы или «левый» бизнес, которые не декларируют в Украине и не платят с них налоги. Также «видимыми» для наших налоговиков становятся иностранные компании украинских собственников.

И, соответственно, такие же данные по деньгам и имуществу налоговых резидентов других стран будет предоставлять государствам-партнерам Украина.

«К примеру, если гражданин Германии купил в Украине недвижимость и сдает ее, но не декларирует эти доходы и не платит с них налоги, то после внедрения автоматического обмена данными вся эта информация станет известной немецкой налоговой службе, и она основательно возьмет такого гражданина в оборот. Но если он и так все имущество декларировал, и налоги не скрывал, то с принятием нового закона для него ничего не поменяется. То есть риски появляются только для «уклонистов», — добавил Ярецкий.

Получить информацию по заграничными активам можно было и раньше. Но для этого нужно было формировать специальный запрос налоговыми органам, а нередко — еще и подкреплять его решением суда. Что, понятно, резко сужало «охват» налогоплательщиков. С принятием же нового закона обмен данными будет идти в автоматическом режиме.

Если же у человека или компании нет никакого имущества и доходов за границей, то их нормы нового закона коснуться не должны, — говорит Ярецкий.

Впрочем, по словам Кравца, на самом деле даже расчеты украинцев, к примеру, с заграничными контрагентами или магазинами станут «видимыми» для наших налоговиков.

«По общим правилам, лицо должно платить налоги со всех доходов и подавать налоговую декларацию в той стране, налоговым резидентом которой оно является. Сейчас не все плательщики придерживаются этих требований, и контролирующие органы это осознают. Поэтому автоматический обмен финансовой информацией станет эффективным инструментом выявления и проверки незадекларированных доходов, которые возникают за границей. Также новый инструмент будет способствовать эффективному применению правил по налогообложению контролированных иностранных компаний, которые в Украине вступили в силу с 1 января 2022 года. После внедрения обмена информацией налоговые органы станут автоматически получать данные об активах налоговых резидентов Украины, без направления запросов о заграничных счетах, и начнут проверять выполнение правил по налогообложению такими плательщиками», — сказал юрист юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Иван Маринюк.

Станут ли блокировать счета украинским беженцам и лишат ли их пособий в Европе

Появляется много нюансов по нашим беженцам в Европе. Хоть они и остаются гражданами Украины, многие становятся налоговыми резидентами тех стран, где нашли временное убежище (налоговое резидентство может присваиваться автоматически через 183 дня постоянного проживания в стране).

То есть данные по нашим беженцам — об их финансовых счетах и активах на родине — Украина будет вынуждена передавать. Тут возникает сразу несколько рисков.

Первый — связанный с самой передачей данных.

По данным Нацбанка, украинцы ежемесячно тратят за границей порядка 2 млрд евро со своих счетов в украинских банках. Многие граждане продолжают работать на удаленке в украинских компаниях, и получают зарплаты на украинские банковские карты.

Во многих странах, оформляя пособие, наши беженцы должны были указать наличие таких карт и баланс на них. И, в соответствие с этими данными, принимали решение о выделении им пособий. Понятное дело, что большинство беженцев, оформляя пособие, не признавались в том, что продолжают получать доход в Украине.

Но оперативно проверить такую информацию европейские контролеры не могли. Как пояснял нам глава пресс-службы Приватбанка Олег Серга, информация о счетах украинцев является банковской тайной и никому не передается, кроме случаев, предусмотренных законодательством, к примеру по решению суда.

Теперь же банковская тайна фактически обнуляется.

«Это значит, что у европейских налоговиков могут появиться вопросы — почему человек оформился на пособие, если у него есть сбережения и активы в Украине, позволяющие безбедно жить», — говорит Кравец

Но есть нюанс.

Согласно новому закону, автоматическому обмену данными подлежит информация о финансовых счетах налоговых резидентов других стран.

То есть на первое место выходит вопрос налогового резиденства.

Мы уже писали, что есть много критериев, по которым определяется налоговое резидентство. Скажем, постоянное проживание в той или иной стране более 183 дней. По нему, налоговыми резидентами других стран становятся те, кто живет за пределами Украины больше чем полгода, а это большинство беженцев. Но есть и другие критерии. К примеру, наличие недвижимости в той или иной стране или «центра экономических и жизненных интересов» (родственники, работа и др.).

К примеру, Польша, Ирландия и Литва еще ранее заявили, что не будут требовать с наших беженцев отчета об их украинских доходах и активах, считая их налоговыми резидентами Украины, так как именно на родине находится их центр «жизненных интересов». Но другие страны однозначного ответа на вопрос — являются ли украинские беженцы их налоговыми резидентами — до сих пор не дали.

Поэтому нашим беженцам стоит самим побеспокоиться об определении своего налогового резидентства. К примеру, оформить справку о том, что они остаются налоговыми резидентами Украины (ее можно бесплатно заказать в налоговой службе).

Но в этом случае подробные данные о доходах украинцев за границей будет получать уже наша налоговая служба. И, соотвественно, насчитывать на них налоги.

Государственная служба уже предписала нашим беженцам активно включаться в кампанию по декларированию доходов за 2022 год. В декларации нужно указать все иностранные доходы, включая пособия от стран ЕС. Правда, налогами пособия облагаться не будут.

Если же человек работает за границей и получает там зарплату, то этот факт также нужно указать. Так как с европейских зарплат налоги автоматически уходят в местные бюджеты, а Украина имеет с большинством стран ЕС договоры об избежании двойного налогообложения, то будет просто «сверка» по налогам (пересчет по отечественному законодательству, после чего возможно доначисление налогов или, наоборот, возврат излишне уплаченных сум).

Второй риск связан непосредственно с украинскими банковскими счетами наших беженцев.

В самом законе не указано, что гражданам Украины, проживающим в других странах, могут блокировать или вовсе закрывать счета в отечественных банках.

Но о такой угрозе юристы заговорили сразу же после обнародования проекта 8131.

Дело в том, что по новому закону банки, финансовые компании и даже адвокаты становятся финансовыми агентами. То есть обязаны тщательно отслеживать «подозрительные» счета, и, если по ним «появятся обоснованные подозрения», это может стать основанием для «отказа в установлении деловых отношений, в предоставлении финансовых услуг, в том числе для разрыва договорных отношений». Тем более что «финансовый агент не несет отвественности за причиненные собственнику счета убытки, связанные с разрывом договорных отношений».

Для самого же финансового агента, в случае если он пропустит «подозрительного клиента», будут жесткие штрафные санкции (выписать их дифференцированную систему должен Кабмин).

«Вводится специфическая параллельная система отчетности банков и финансовых учреждений, что может стать для них дополнительной головной болью», — говорит Ярецкий.

Чтобы перестраховаться, финучреждения могут попросту блокировать счета нашим беженцам или компаниям в случае малейших подозрений, а то и вовсе отказывать в обслуживании. Тем более что в законе прописаны достаточно жесткие требования к таким клиентам. К примеру, об изменении статуса налогового резидентства нужно сообщить в течение пяти рабочих дней и предоставить соответствующие документы.

«По сути, внедряются нормы, которые могут вынудить наши банки массово закрывать счета беженцам», — считает Кравец,.

Сами банкиры прямого ответа на вопрос — что будет со счетами наших беженцев, и как в принципе новый закон скажется на работе финучреждений — пока не дают.

«Давайте дождемся окончательного принятия закона (его еще должен подписать президент — Ред.), — сказал нам Олег Серга.

В неформальных беседах банкиры признают, что со счетами беженцев «могут быть проблемы».

«Это не значит, что их тут же начнут закрывать. Но есть требования закона, и, если они не будут выполняться (к примеру, по уведомлению о смене налогового резидентства), счет может блокироваться до выяснения обстоятельств», — сказал нам представитель одного из банков.

«Легализация 3.0»?

Ко второму чтению в законопроекте № 8131 появилась важная поправка.

Согласно ей, остатки средств на счетах физлиц-резидентов Украины в размере менее 250 тысяч долларов или 10 млн гривен на счетах в иностранных банках, по состоянию 31 декабря 2023 года, фактически будут легализированы. Наша налоговая, даже получив информацию об этих деньгах от своих иностранных коллег, не станет проверять источники происхождения средств и уплату с них налогов (как в Украине, так и за границей).

Это сделано, якобы, для того, чтобы подстраховать наших беженцев, большинство которых уже открыли счета в иностранных банках, и получают на них пособия или зарплаты или же хранят свои сбережения. Без данной поправки, получив информацию о счетах украинцев в иностранных банках, наши налоговики могли бы поднять вопрос об уплате налогов с этих средств в украинских бюджет, или, как минимум, по сверке данных — уплачены ли с них вообще налоги.

То есть, с одной стороны, принятая поправка — в плюс украинцам, которые хранят сбережения за границей (но эта поправка «работает» только в одну сторону — о счетах физлиц в украинских банках, даже если на них меньше 250 тысяч долларов, все равно будут сообщать странам-партнерам)

Нардеп и глава профильного налогового комитета в Раде прошлого созыва Нина Южанина называет эту поправку «амнистией капиталов 3.0».

«По таким средствам комитет (профильный комитет Рады, который поддержал эту поправку — Ред.) нивелировал 7 лет работы чиновников на международном уровне, направленной на борьбу с уклонением от налогообложения. Присоединение Украины в следующем году к 102 странам мира, которые в автоматическом режиме обмениваются информацией об остатках средств иностранцев на счетах в банках будет иметь формальный характер для налоговых целей. При этом финансовая помощь от иностранных государств во время войны миллионам украинцев и так не облагается налогами в Украине, источники ее происхождения являются прозрачными, а вывезенные нашими гражданами сбережения были задекларированы. Власть продвигает легализацию по 250 тысячам долларам каждому коррупционеру и уклонисту от уплаты налогов, которым удалось разместить деньги в иностранных банках. Сначала освободили от ликвидации контролированных иностранных компаний, потом амнистировали доходы, с которых не уплачены налоги (имеется в виду закончившаяся в прошлом году амнистия капиталов — Ред.), а сейчас для тех, кто не успел легализировать средства в иностранных банках», — написала Южанина в своем Телеграм.

Сюрпризы для бизнеса

В новом законе — немало сюрпризов и для бизнеса.

Под особым контролем налоговиков будут компании, которые ведут бизнес за границей или имеют там контрагентов.

Сроки хранения первичной документации по таким операциям увеличили с трех до пяти лет. Это значит, что могут увеличиться и сроки для налоговых проверок (которые ранее были ограничены тремя годами).

«Еще один сюрприз для наших бизнесменов — украинским налоговикам станет полностью доступной информация о тех зарубежных компаниях, собственниками которых они являются. Это значит, что прятать активы за границей станет сложно», — добавил Ярецкий.

Как будут проверять счета и какие данные пойдут на обмен

Первый автоматический обмен финансовой информацией со странами- партнерами Украина проведет в 2024 году. Ему будут подлежать данные, начиная с июля 2023 года.

С 1 июля этого года финучреждения уже должны будут запустить меры «надлежащей проверки».

На официальном сайте Минфина размещены пояснения по новому закону. В них, в частности, указано, что существующие счета (открытые до 30 июня 2023 года) проверят в течение 2023-2024 годов. Конкретные сроки зависят от самих счетов. Так, счета физлиц с «высокой стоимостью» — остатком более миллиона гривен — проверят до 31 декабря 2023 года, включат в отчет по подотчетным счетам к 1 июля 2024 года, а под обмен данными они пойдут 30 сентября следующего года.

По счетам физлиц с «низкой стоимостью» (балансом до миллиона гривен, но минимальный порог не указан, а это значит, что под проверки пойдут даже небольшие счета) должны проверить до 31 декабря 2024 года, включить в отчеты на 1 июля 2025 года, а пустить под обмен — 20 сентября 2025 года.

То есть, единственное послабление, которое получают владельцы счетов с «низкой стоимостью» — временная отсрочка.

Банковские счета организацией, на которых больше 250 тысяч долларов, проверят до конца следующего года, а на обмен данные пойдут с 30 сентября 2025 года. Счета с остатком средств менее 250 тысяч долларов на 30 сентября 2024 года, по инструкции Минфина, не подлежат проверке.

Минфин также дает подробную схему — по какому принципу будет идти обмен информацией. Компетентные органы разных юрисдикцией станут предоставлять информацию о финансовых счетах нерезидентов, которые ведут банки, страховые, инвестиционные компании и др. В данных, которые пойдут на обмен, будет содержаться такая информация: имя собственника, его адрес, налоговое резидентство, налоговый номер, дата и место рождения, данные о финучреждении, данные о счете, остатке на нем, доходах и оборотах, дивидендах, процентах и других доходах.

Финучреждения обязаны будут проверять налоговый статус клиента во всех случаях.

По счетам физлиц финучреждения должны будут проверить информацию о текущем адресе клиента и убедиться, что она подтверждена документальными доказательствами (официальным документом). То есть, как минимум, людей попросят такие данные предоставить.

«В случае выявления нескольких признаков, по которым клиента можно отнести к разным юрисдикциям, можно обратиться к клиенту и получить документ самостоятельной оценки, чтобы избежать ситуации с одновременной отчетностью для нескольких юрисдикций», — говорится в пояснениях Минфина.

Все новые счета, открытие после 30 июня 2023 года — будут проверяться по стандартам CRS автоматически.

«Очередной шаг к запуску косвенных методов»

Несмотря на то, что украинцев, которые не имеют активов и доходов за границей, и не уехали как беженцы в Европу, новый закон формально не касается, эксперты уверены, что к закручиванию гаек по налогам нужно готовится всем.

«Этот закон не просто „для галочки“. Он будет работать, и усилит общий налоговый надзор за плательщиками. Фактически все идет к внедрению косвенных методов контроля доходов и расходов, хотя по сути, кампания по легализации средств провалена, и массовых заполнений „нулевой декларации“, с которой можно начать отсчет по доходам и налогам, так и не произошло», — говорит Ярецкий.

О том, что новый закон будет работать на запуск в Украине косвенных методов контроля и борьбу с уклонением от уплаты налогов, прямо говорится и в пояснительной записке к проекту 8131. Данные станут «важным источником налоговой информации по время внедрения непрямых методов контроля за налогообложением физических лиц», — говорится в пояснительной записке.

Правда, для полноценного запуска такого механизма нужны будут еще дополнительные законодательные изменения.

По материалам украинских СМИ