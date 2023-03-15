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Дайджест > Львов - новая деловая столица Украины, а самая востребованная профессия - энергетики

Львов - новая деловая столица Украины, а самая востребованная профессия - энергетики

Агата Кловская
15.03.23 21:05
109
Львов - новая деловая столица Украины, а самая востребованная профессия - энергетики

В Украине меняется ситуация с работой. Интересных тенденций несколько.

Во-первых, центр деловой активности частично переехал из Киева во Львов. Именно там, по данным Родиона Колышко, директора Института профессиональных квалификаций, работающего при Конфедерации работодателей, сейчас самое большое количество новых вакансий (12 700 против 9 300 в столице) и самая высокая средняя зарплата.

Во-вторых, меняется перечень самых востребованных и дефицитных специалистов. При этом изменения происходят не только в сравнении с еще довоенными временами, но и уже с военными. Например, водители, на нехватку которых работодатели активно жаловались еще совсем недавно, уже не в дефиците и сами активно ищут работу.

Нужны энергетики

"Перевозок сейчас стало меньше. Стабильно загружены только бензовозы и зерновозы, на них и пытаются сесть водители", - рассказал нам владелец сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин.

"Упал спрос на офисный персонал, а на некогда модных специалистов он просто обвалился. Так, если ранее маркетологи входили в топ-20 самых востребованных кадров, то сейчас они на 38-м месте", - добавил Родион Колышко.

То же самое происходит с менеджерами по сбыту, юристами и другими специальностями.

Одновременно резко взлетел спрос на энергетиков и специалистов, связанных с работой с электрооборудованием и восстановительными работами, что, в общем, понятно: постоянные удары россиян по нашей энергосистеме заметно увеличили загрузку таких мастеров.

"Вопрос даже в том, готовятся ли они физически в нужном количестве нашей системой образования. Тут намечается огромный дефицит", - отметил Колышко.

Работы мало

Несмотря на небольшое оживление на рынке труда, которое многие эксперты восприняли с энтузиазмом, работы в Украине все еще очень мало.

"Оживление традиционно идет в первом квартале каждого года, даже в ковид такое было. Но, если, например, до войны речь шла о приблизительно 40 тысячах новых вакансий, то сейчас - о 12-13 тысячах", - говорит Колышко.

Закарпатье рулит

На Закарпатье зафиксирован самый большой прирост вакансий в Украине. Об этом в своем тг-канале сообщает губернатор региона Виктор Микита, ссылаясь на данные Work ua.
 
В феврале в Закарпатской области на 50% выросло количество вакансий по сравнению с соответствующим периодом 2022-го.
 
 
По материалам соцсетей
Тэги: Киев, Львов, работа, Закарпатье, вакансия, энергетики

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