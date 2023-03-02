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Дайджест > Как действовать во время землетрясения?

Как действовать во время землетрясения?

Агата Кловская
02.03.23 15:37
70
Как действовать во время землетрясения?

После серии серьезных землетрясений в Турции и в мире, а также прогнозов по поводу возможного повторения землетрясений, журнал «Настроение» решил разобраться: что делать во время землетрясения простым людям?

Оставайтесь спокойными и не паникуйте

Первое, что нужно помнить во время землетрясения — сохранять спокойствие. Паника может привести к травмам и более серьезным последствиям. Попробуйте собраться и сохранить хладнокровие, чтобы правильно оценить ситуацию и принять необходимые меры.

Найдите безопасное место

Если вы находитесь внутри здания, то необходимо найти место, где вы будете в безопасности. Избегайте острых углов и предметов, которые могут упасть. Убедитесь, что вы находитесь под крепкой мебелью, например, под столом или кроватью. Если вы находитесь на улице, убедитесь, что вы находитесь вдали от зданий, столбов и других опасных объектов.

Остерегайтесь разрушений

Если землетрясение достаточно сильное, то здания могут разрушиться или частично разрушиться. Если вы находитесь внутри здания, то следите за тем, чтобы не находиться рядом с разрушающимися объектами. Если вы находитесь на улице, то остерегайтесь падающих предметов и обломков.

Не пользуйтесь лифтом

Если вы находитесь в многоэтажном здании, то не пользуйтесь лифтом во время землетрясения. В случае обрыва электропитания, вы можете застрять внутри лифта на неопределенное время.

Подготовьте необходимые запасы

Если вы живете в зоне, где землетрясения случаются часто, то важно иметь запас еды, воды, медикаментов и других необходимых предметов. В случае землетрясения может произойти обрыв электропитания, и вам может потребоваться вода и пища.

Тэги: землетрясение

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