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Дайджест > Чем нам грозит скорая смена магнитных полюсов Земли?

Чем нам грозит скорая смена магнитных полюсов Земли?

Агата Кловская
17.02.23 19:31
116
Чем нам грозит скорая смена магнитных полюсов Земли?

Смена магнитных полюсов — не страшилка, а вполне реальное физическое явление, многократно происходившее в истории Земли: за последние 5 миллионов лет это явление происходило по крайней мере 25 раз, причём в последний раз оно имело место сравнительно недавно — 40 тысяч лет тому назад, когда по планете уже бродили наши далёкие предки.

Похоже, в настоящее время Земля готовится проделать эту процедуру ещё раз: об этом свидетельствуют данные наблюдений, показывающих, что магнитное поле нашей планеты неуклонно слабеет: за последние 150 лет его интенсивность упала уже на 10 %, и скорость этого процесса, похоже, увеличивается. Вероятно, в относительно недалёком будущем магнитное поле Земли исчезнет совсем, после чего восстановится опять, причём северный и южный магнитный полюса поменяются местами.

Это вовсе не значит, что Земля перевернётся вверх тормашками: географические полюса останутся на месте. Кстати, сейчас магнитное поле устроено так, что южный магнитный полюс расположен вблизи северного, а северный — вблизи южного. Ну, а после смены магнитных полюсов будет наоборот.

Сама по себе переполюсовка не слишком опасна, но вот предшествующий ей период отсутствия магнитного поля, который может продлится от одного-двух веков до нескольких тысяч лет, будет чреват для жизни на Земле разного рода неприятностями. Магнитное поле является своеобразным щитом, защищающим нас от космической радиации, и после его исчезновения уровень радиации на Земле вырастет примерно на 15-20 %. Убить нас это не убьёт (ведь не убило же наших далёких предков 40 тысяч лет назад!), хотя и может привести к некоторому росту частоты онкозаболеваний и прочим неприятностям.

А вот «спецэффектов» будет предостаточно: магнитные компасы перестанут работать от слова «совсем». Точнее, их стрелки начнут, вероятно, неуверенно указывать на «локальные» магнитные полюса, которых после исчезновения глобального магнитного поля на поверхности будет множество. Затруднённой станет радиосвязь, особенно во время солнечных вспышек.

«Отключение» магнитных компасов повлияет не только на людей: пострадают системы ориентации в пространстве у мигрирующих живых существ, например, у перелётных птиц, которые банально не будут знать, куда им лететь. Нарушение маршрутов миграции может привести к гибели множества видов и крушению связанных пищевых и прочих экологических цепочек.

Не исключено, что переполюсовка 40 тысяч лет назад «причастна», к примеру, к так называемому массовому вымиранию в четвертичном периоде. Хотя, по всей видимости, это был далеко не единственный фактор.

Из хороших новостей: полярные сияния будут наблюдаться практически по всей территории Земли, хотя их интенсивность будет ниже, чем сегодня.

Кстати, магнитная переполюсовка Земли не является чем-то уникальным: Солнце, к примеру, проходит её в среднем каждые 11 лет.

По материалам проекта «Физика в картинках»

Тэги: наука, магнитное поле

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