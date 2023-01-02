Удар ножом в храме - сигнал священникам Украинской православной церкви?

На клирика Винницкой епархии напали и нанесли тяжелое ранение. Батюшка сейчас находится в реанимации.

Напомним, что несколько дней назад подобный случай произошел в Одесской области. В храме Преображения Господня города Черноморск неизвестный мужчина пытался нанести удар священнику ножом.

К счастью, все обошлось. Злоумышленника удалось задержать.

Учитывая сказанное выше, а также то, что инциденты произошли в условиях подготовки разгрома властью УПЦ, складывается следующее впечатление — силы, заинтересованные в слиянии «ПЦУ» и Украинской православной церкви, отправляют священникам УПЦ четкий сигнал.

Суть сигнала — или вы «принимаете правильное решение» (не сопротивляетесь запрету Церкви и добровольно переходите под контроль Думенко (представитель ПЦУ, — ред.)), или вас будут ждать нападения и другие «несчастные случаи».

По материалам соцсетей