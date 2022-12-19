Путин не собирается сдаваться и останавливать войну, - New York Times

Газета New York Times выпустила статью, где проанализировала, почему Россия не смогла добиться своих целей в Украине. «Как война Путина в Украине стала катастрофой для России» называется материал.

Часть причин, которые к привели к «катастрофе» — коррупция в армии, неподготовленность личного состава, слабая модернизация, отсутствие координации между родами войск, нереалистичность планов вторжения и непонимание того, как будут сопротивляться ВСУ и недооценка помощи Запада — часто обсуждались в западной, да и российской прессе.

При этом авторы приходят и к другим выводам.

Из материала вытекает, что Путин не собирается сейчас сдаваться и останавливать войну. Газета приводит данные своих источников с недавней встречи главы ЦРУ Бернса и шефа российской внешней разведки Нарышкина.

«По словам присутствовавших высокопоставленных чиновников, г-н Нарышкин сказал, что Россия никогда не сдастся, сколько бы солдат она ни потеряла на поле боя», — пишет NYT.

Также в НАТО есть информация, что российский президент готов смириться с гибелью или ранениями до 300 000 российских военнослужащих, что примерно в три раза превышает его предполагаемые потери на данный момент.

Также интересны инсайды с переговоров Путина и премьера Израиля Беннета.

Еще в 2019 году российский президент говорил премьеру, что Зеленский «искренне желает» пойти на компромисс с Россией: «Это его искреннее убеждение, по крайней мере, его стремление».

«Но к началу 2021 года надежды Кремля рухнули. Г-н Зеленский расправился с пророссийскими интересами в Украине, закрыв пророссийские телеканалы и наложив санкции на Виктора Медведчука, украинского олигарха, близкого к г-ну Путину», — пишет издание.

Встречаясь с Беннетом в октябре 2021 года Путин резко отреагировал на предложение израильского премьера организовать встречу двух президентов. «Путин вспыхнул гневом» и заявил, что ему «нечего обсуждать с этим человеком». «Какой он еврей? Он пособник нацизма» — заявил он израильскому премьеру.

В следующий раз они встретились в марте — то есть, уже после вторжения. Путин в частном разговоре с Беннетом тогда признал, что его вооруженные силы испытывают трудности в Украине. И война будет «намного сложнее, чем мы думали».

При этом он пообещал, что не намерен бездействовать по этому поводу. «Мы большая страна и у нас есть терпение», — добавил российский президент.

Анализируя причины того, что наступление РФ забуксовало, издание приходит к выводу, что «Россия потратила 20 лет на подготовку к совершенно иной войне».

Москва не готовилась изначально для оккупации такой большой страны, как Украина.

«Россия в значительной степени организовала свои вооруженные силы, чтобы сдерживать силы США и НАТО, нанося максимальный урон издалека. Центральное место в этой стратегии занимал ряд аванпостов — Калининград на Балтийском море, Крым на Черном море и сирийский порт Тартус на Средиземном море — для использования ракет большой дальности для сдерживания западных сил. По словам американских официальных лиц, в случае конфликта Россия намеревалась ослепить противника и уничтожить его на расстоянии», — пишет издание.

Соответственно, Россия почти не обучала свою пехоту, авиацию и артиллерию действовать согласованно, быстро двигаться, и поэтому пришлось делать все это с чистого листа уже в Украине.

В конце NYT воспроизводит прогнозы Украины о вероятном новом наступлении России — как бы в подтверждение тезиса, что Путин настроен воевать дальше.

По материалам украинских соцсетей