ВРУ приняла скандальный закон о медиа, растоптав жалкие остатки свободы слова в Украине

Во вторник, 13 декабря, скандальный закон о медиа был окончательно принят Верховной Радой. 299 депутатов поддержали этот документ. олосование за закон состоялось, несмотря на сопротивление самого медийного сообщества и обширную критику парламентских юристов, заявивших накануне, что «положения проекта противоречат Конституции Украины, не учитывают юридических позиций Конституционного суда Украины, международно-правовые обязательства Украины и практику Европейского суда по правам человека».

Еще летом Европейская федерация журналистов назвала этот документ «достойным худших авторитарных режимов», отмечая, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания получит «непропорциональные регуляторные полномочия» и будет иметь «власть не только над аудиовизуальными СМИ, но и над печатными и онлайн-изданиями».

Принятие закона завернули в «евроинтеграционную упаковку». Мол, реформа медиа — это одно из главных требований Евросоюза. Что верно только отчасти. ЕС ждал от Украины выполнения Директивы об аудиовизуальных медиауслугах. А регулирование печатных и особенно онлайн-изданий этой Директивой вообще никак не предусмотрено. Отметим, что этот факт признала, в частности, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина в своем письме председателю Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике, депутату от «Слуги народа» Никите Потураеву накануне голосования за закон.

На само голосование у депутатов ушло примерно полчаса. Стенограмма заседания прямо изобилует красноречивыми выступлениями депутатов разных фракций в адрес основного автора проекта — Никиты Потураева.

«Никита, я реально твой фан», — заявила глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко. «Действительно, Никита сделал очень многое», — солидаризировался с ней соратник Петра Порошенко по фракции «Европейская солидарность» Николай Княжицкий.

А вот весомой критики по сути проекта в сессионном зале так и не прозвучало. И это несмотря на то, что законопроект на всем этапе своего обсуждения подвергался жесткой критике со стороны журналистов и правозащитников.

А Главное научно-экспертное управление Рады расписало свои замечания к документу на 33 страницах, финализировав свою критическую оценку таким месседжем: «Основополагающие принципы деятельности в сфере медиа, а именно — открытость, доступность информации, свободы ее распространения, запрета цензуры, недопущения предварительного согласования информации фактически коренным образом изменены...».

По мнению экспертов в медиа-сфере, данный закон не только во время войны, но и после ее окончания станет инструментом тотального контроля со стороны властей над СМИ. Учитывая огромный перечень ограничений, которые он накладывает на все медиа, а также угрозу быстрых санкций, вплоть до закрытия, позволить себе критику властей смогут лишь те издания, которые пользуются поддержкой западных структур (и их будут бояться тронуть, хотя это тоже не факт), либо действуют в сфере, где нет госрегулирования (телеграм-каналы), либо те СМИ, большая часть редакции которых находится за границей (похожий пример из российской практики — оппозиционное издание «Медуза», чья штаб-квартира находится в Риге).

Подробнее о сути и последствиях принятого закона читайте в статье «Страны».

Нацрада со сверхполномочиями

Нацрада получила неограниченные возможности влиять на любые медиа — от анализа и контроля за контентом до внесудебного закрытия.

«Страна» уже расписывала подробно новые сверхполномочия регулятора. Напомним главные из них.

Нацрада будет создавать списки запрещенных медиа, формировать «Перечень персон», которые создают угрозу национальному медиа-пространству Украины (причем если до сих пор требовались соответствующие обращения СНБО и СБУ, то теперь они будут не нужны), которых нельзя будет показывать в медиа, присылать субъектам в сфере медиа предписания, которые обязательны к выполнению, а также контролировать, не обнародовалась ли в медиа какая-либо «запрещенка».

Основной блок «запрещенки» — это информация, которая содержит пропаганду вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Теперь законодательно будет запрещено обнародовать: «информацию, которая содержит пропаганду российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии Российской Федерации как государства-террориста против Украины, а также символику военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима, кроме случаев, предусмотренных Законом Украины «О запрете пропаганды российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии Российской Федерации как государства-террориста против Украины, символики военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украине».

Грубыми нарушениями будет признаваться распространение «недостоверной информации» относительно вооруженной агрессии или действий государства-агрессора (государства-оккупанта), его должностных лиц, организаций, которые контролируются государством-агрессором, государством-оккупантом, в случае если следствием является разжигание вражды или ненависти, или призывы к насильственному изменению конституционного устройства, нарушение территориальной целостности.

А также «исключительно позитивное освещение деятельности органов власти государства-агрессора (государства-оккупанта) с целью их популяризации».

Еще одна новация — будут запрещены все программы и материалы, (кроме информационных и информационно-аналитических), одним из участников которых является лицо, внесенное в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

При этом освещение работы органов власти государства-агрессора в информационных и информационно-аналитических программах должно обязательно сопровождаться сообщением о статусе государства-агрессора. Без такого упоминания выпускать информационный продукт будет запрещено.

Также в «запрещенке» с момента вступления закона в силу окажутся высказывания, которые дискриминируют по факту сексуальной ориентации. В первоначальном виде речь шла о запрете дискриминации по принципу пола или гендерной идентичности. Но в итоге депутаты расширили перечень.

Окончательная версия закона звучит так: «(запрещены) высказывания, подстрекающие к дискриминации или притеснениям в отношении отдельных лиц и их групп на основе этнического и социального происхождения, гражданства, расы, религии и верований, возраста, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, инвалидности или других признаков».

Онлайн-медиа заблокируют без суда

Нарушителям запретов грозят штрафы, аннуляция лицензий, отмена регистрации, временная (на 14 дней) или полная блокировка работы.

Особенно жесткие санкции — внесудебная блокировка — грозят онлайн-медиа, которые не будут официально зарегистрированы как СМИ. Их будут блокировать даже за незначительные (три раза за месяц) нарушения или за 2 грубых нарушения.

Парадокс в том, что если онлайн-медиа захочет зарегистрироваться как субъект, сам регулятор может этого не сделать. При том что за официальную регистрацию предлагается система бонусов — официальный статус медиа и его журналистов, сниженные санкции в случае незначительных нарушений и тд.

Важный момент. Поставщикам электронных коммуникационных услуг дается 3 дня на блокирование доступа к медиа, после того, как они получат сообщение регулятора. Если же будет заблокировано официальное медиа (а это грозит медиа за 4 грубых нарушения в течение 1 месяца, но нужно решение суда), то оно сможет подать заявление на новую регистрацию только через год.

То есть ключевой для медиа момент — предоставление права Нацраде (а она полностью подконтрольна власти) без суда блокировать сайты, которые не зарегистрированы как СМИ, а через суд — и те, которые как СМИ зарегистрированы. А учитывая нынешнее влияние властей на судебную систему, особенно в вопросах, где госорганы мотивируют свои действия соображениями «национальной безопасности», суды также в большинстве не случае вряд ли откажут в запросе на блокировку.

Нацрада будет контролировать даже органы совместной регуляции, которые будут созданы самими субъектами в в сфере медиа.

«Принятие закона «О медиа» — это выстрел себе в ногу. Свободные выборы и свободные СМИ — это главные институты, которые отличают нас от одичалых соседей и вводят в мир демократических стран. Против нового закона выступили сотни украинских журналистов и влиятельных международных организаций: Комитет защиты журналистов (Нью-Йорк), представитель ОБСЕ по свободе медиа, Европейская федерация журналистов, эксперты Совета Европы и Интернет ассоциация Украины. Новый закон ставит все украинские медиа в зависимость от Нацрады. Она сможет присылать в любую редакцию обязательные к выполнению предписания, закрывать онлайн-СМИ без рассмотрения суда, требовать удаления контента от Youtube, Facebook и Google. Это не закон военного времени — он будет работать и после окончания войны. Закрывать сайты решением 8 чиновников Нацрады без права на защиту и без суда недопустимо. Нацрада — не регулятор. 4 ее члена назначает президент, еще 4 — подконтрольная ему Рада. В этом плане Нацрада мало чем отличается от облгосадминистраций. У независимого регулятора должны быть квоты для представителей медиа-отрасли, потребителей услуг и журналистов. Такой орган мог бы представлять рынок и развивать его в интересах всех участников. Полномочия Нацрады нарушают директиву Европарламента и могут привести к цензуре, — написало Главное научно-экспертное управление Рады. Когда авторы закона говорят, что он нужен для вступления Украины в ЕС, это манипуляция. Украине надо лишь выполнить директиву ЕС об аудиовизуальных услугах. Против этого никто не протестует. И этот блок составляет лишь 10% текста закона «О медиа». Евросоюз не просил вводить регуляцию онлайн-медиа и накачивать Нацраду новыми полномочиями. В новых реалиях критику власти (после победы) смогут себе позволить лишь западные и грантовые СМИ. Остальные под страхом санкций перейдут к самоцензуре или мигрируют в неподконтрольные властям телеграм-каналы. Жаль, что политики начинают ценить свободу слова лишь когда лишаются власти и переходят в оппозицию. Надеюсь, что следующий президент не закроет «95 квартал» по новому закону «О медиа», хотя судьба «5 канала» и «Прямого» на это намекает«, — говорит «Стране» журналист Денис Иванеско, директор информагентства «Украинские новости».

Миллионы гривен Нацсовету

За свою работу члены Нацсовета будут получать очень большие зарплаты. Оклад члена Нацсовета будет составлять 75 прожиточных минимумов. Оклад Главы с коэффициентом 1,3, замглавы — 1,2. То есть голые оклады составят от 157 тысяч до 204 тысяч гривен в месяц. В проекте также определено, что премирование может быть в сумме до 30% от фонда годового оклада.

Обоснованием для повышения зарплат обозначена идея «стимулировать добросовестную работу».

В самый последний момент перед голосованием депутаты внесли два важных изменения.

Во-первых, отказались от идеи придать особый статус телеканалу «Рада». Согласно принятому закону, он станет государственным каналом и должен обеспечивать прямые трансляции всех заседаний парламента. Во время действия военного положения или иного запрета прямых трансляций на «Раде» записи заседаний парламента должны ретранслировать в тот же день.

Кроме того, из законопроекта были изъяты спорные нормы по работе медиа во время избирательного процесса (по ним на медиа возлагалась ответственность за содержание предвыборной агитации). Соавтор закона Евгения Кравчук прямо признала, что изъятие из закона изменений в Избирательный кодекс было условием прохождения законопроекта в зале от «Батькивщины» и «Европейской Солидарности». Правда, она же добавила, что готовится новый законопроект, регулирующий медиа-сферу на выборах.

По материалам украинских СМИ