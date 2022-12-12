Отключения электроэнергии добили экономику Украины

Нацбанк в своём монетарном обзоре за декабрь особо указал на роль отключений электроэнергии на украинскую экономику. По оценке НБУ, из-за отключений оборвалась тенденция восстановления экономический активности, которая наблюдалась с конца весны. Причём ущерб нанесён самым разным отраслям.

Инфляция в Украине постепенно стабилизируется — скорректировалась в годовом измерении с 26,6% в октябре до 26,5% в ноябре, отмечается в декабрьском макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка. Экономисты НБУ объясняют эту тенденцию расширением предложения по части продуктов питания, а также низким потребительским спросом. При этом нацбанковцы признали 26,5% высоким инфляционным уровнем для нашей страны.

«В то же время инфляция оставалась высокой из-за последствий полномасштабной войны России против Украины, среди которых нарушение цепей снабжения, разрушение производств, сокращение предложения товаров и услуг, увеличение производственных затрат бизнеса, дефицит электроэнергии», — говорится в аналитическом заключении регулятора.

В нем также отмечается влияние на инфляцию роста цен на топливо, которое наблюдалось в конце ноября из-за отключений электроэнергии.

В Нацбанке отметили большое влияние на украинскую экономику обстрелов энергетических объектов и отключений электроэнергии. Что усугубляется похолоданием в конце ноября-начале декабря. Из-за проблем со светом останавливаются производства и остановилась тенденция по восстановлению экономической активности, которая наблюдалась с конца весны.

«Перебои с э/э стали второй по значимости проблемой бизнесов после роста цен (указали 51% респондентов, Институт экономических исследований и политических консультаций). Из-за дефицита е/е фактически остановили работы и имеют существенные потери 18% респондентов, 28% отмечают падение оборотов (Advanter). Хотя часть бизнеса приспосабливается к ограничениям, все больше признаков, что восстановление экономической активности прервалось», — отмечается в отчете Национального банка.

В нем также подтверждаются активные снятия украинцами наличных в банкоматах, о которых неоднократно писала «Страна». Люди вынуждены снимать кэш, чтобы рассчитываться в магазинах за товары, когда там отключают свет и не работают платежные терминалы.

Многие магазины отказываются принимать карты во время отключения света. Потому людям придется бегать по банкоматам, чтобы обзавестись наличными, с чем у украинцев также возникают проблемы.

Дефицит электроэнергии стал второй по значимости для украинской экономики после роста цен.

В аналитике НБУ говорится, что нехватка э/э ограничивает работу как производственных секторов, так и секторов услуг:

— Для снижения нагрузки на энергосистему в ноябре ряд металлургических и добывающих предприятий сократили производственные мощности или переводили производство на ночные часы.

— Отключение э/э привело к замедлению восстановления ряда направлений пищевой промышленности (молоко- и мясной переработки)

— После сокращения мощностей в результате перебоев энергоснабжения работающие химические заводы не спешат их восстанавливать свою работу.

— Низкий спрос на жилье, увеличение производственных затрат и перебои э/э сдерживают строительные работы и производство стройматериалов.

При этом аналитики уверяют, что энергетический кризис поддерживает активность добывающей промышленности, а военные потребности — машиностроение:

— В ноябре запускались новые газовые скважины. Вернулся контроль над буровыми установками деоккупированных территорий, а отдельные шахты нарастили мощности.

— Ряд производителей спецтехники и грузовых автомобилей в ноябре продолжили обеспечивать потребности коммунальщиков, ремонтников, пожарных и т.п.

— Необходимость компенсации уничтоженного общественного транспорта поддержали производство автобусов и троллейбусов, перестройка логистики — грузовиков и платформ для перевозки зерна, а восстановление инфраструктуры поддержало спрос на отечественную строительную технику и топливозаправщики.

— По мере приспособления промышленности к потребностям военного времени, набирает обороты производство военных товаров, техники и дронов как со стороны государственных предприятий ВПК, так и частных.

Одновременно в НБУ отметили, что после обстрелов 16 и 23 ноября обороты кафе и ресторанов снизился в среднем на 8%. А киевский рынок аренды жилья сократился на 27% после ударов по энергетической инфраструктуре.

Отдельно в отчете регулятора отмечается, что отключения э/э в Украине негативно влияет на желание украинских мигрантов вернуться на родину. В нем приводится статистика ООН на 6 декабря 2022 года:

— из Украины выехало 16,1 млн человек;

— вернулось — 8,3 млн лиц;

— статус временной защиты в Евросоюзе получили 4,8 млн человек.

«Нехватка средств, трудности с поиском жилья и работы остаются основными проблемами переселенцев как за границей, так и внутри Украины. Нехватка работы особенно отрицательно сказывается на ВПЛ (временно перемещенных лицах) — по опросу Gradus 39% ВПЛ отмечают это как проблему против 26% среди оставшихся и 28% среди выехавших за границу», — отмечается в аналитике НБУ.

Еще в нем говорится о росте дефицита государственного бюджета из-за слабых доходов и значительных расходов. В январе—ноябре отрицательное сальдо (разница доходов/расходов) достигло более 810 млрд грн (свыше 1152 млрд без учета грантов).

Дыры в госбюджете перекрываются из двух источников. Это международная финансовая помощь и кредиты, а также эмиссия гривны со стороны Нацбанка — выкуп НБУ ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма), которые выпускает Министерство финансов.

С июля 2022 года Национальный банк выкупает гособлигации в среднем по 30 млрд грн в месяц. Всего за март-ноябрь он «напечатал» таким образом 370 млрд грн, а по итогам года планирует выйти на 400 млрд грн.

В 2023 года НБУ пообещал западным партнерам полностью остановить эмиссию гривны, перестать выкупать ОВГЗ — регулятор хочет простимулировать банки и прочих участников рынка к таким покупкам. Однако пока до конца неясно, как Нацбанк организует спрос инвесторов на долговые бумаги Минфина в нужном объеме или хотя бы на уровне этого года (400 млрд грн).

По материалам украинских СМИ