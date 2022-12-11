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Дайджест > Поляки в шоке - в стране готовится массовая раздача повесток в военкоматы

Поляки в шоке - в стране готовится массовая раздача повесток в военкоматы

Александр Панько
10.12.22 11:30
183
Поляки в шоке - в стране готовится массовая раздача повесток в военкоматы

В польском интернете бурю эмоций и споров вызвала история мужчины из Серадза, который получил повестку из военкомата, пишет Wirtualna Polska. Армия планирует провести учения весной будущего года. Среди поляков растут опасения, не «забреют» ли в армию и их.

Громкая история из Серадза, где подразделение Военного призывного центра направило мужчине повестку на учения, вызвала споры и бурю эмоций в социальных сетях. Среди поляков растут опасения, не «забреют» ли в армию и их. У нас имеется официальная позиция по этому вопросу.

Мужчина, который сделал эту ситуацию достоянием общественности, пожелал остаться неизвестным. По его словам, он получил повестку Военного призывного центра, а когда явился, услышал, что ему нужно пройти военные сборы, которые начнутся 27 марта 2023 года и продлятся 33 дня.

«Никаких особых разъяснений в Центре я не получил, основной посыл был такой, что на учения призывают на основании нового закона „О защите Отечества“, что сборы являются обязательными и основанием для освобождения от них может быть только категория D/E или другие медицинские противопоказания», — сказал он в беседе с порталом Wirtualna Polska.

По словам мужчины, в самом Центре медосмотр не проводился, а имеющейся категории А было достаточно, чтобы признать его годным к несению службы.

«Мне также сообщили, что по окончании учений мы примем военную присягу», — утверждает он.

Наш собеседник, вызванный на сборы в Серадзе, подчеркивает, что он обычный гражданский человек, и его отношения с армией ограничились одной лишь военной комиссией. Он жалуется, что не получил информацию о том, как именно будет выглядеть обучение, плана занятий ему не предоставили, что «у них в центре никаких подробностей не сообщается и как именно это все будет выглядеть, там не знают».
«Мне написало много людей. Принцип отбора кандидатов нам не известен», — заключает он.

Глава Военного призывного центра подтверждает

Мы позвонили в Центр в Серадзе, чтобы проверить эту информацию. Командир данного подразделения подполковник Даниэль Юревич (Daniel Jurewicz) подтвердил, что действительно некоторые граждане получили повестки для прохождения обучения. Однако на остальные вопросы он отвечать не пожелал и попросил направить их по электронной почте, что мы и сделали. На момент публикации данной статьи ответа мы так и не получили.

В связи с тем, что ситуация вызывает все больше эмоций в социальных сетях, мы связались с Главным военным призывным центром.
Пресс-секретарь Центра, подполковник Юстина Балик (Justyna Balik), во время нашего первого разговора заявила, что мужчина, о котором мы говорили, стал жертвой системной ошибки. Она уверяла, что произошла ошибка, и извинялась. Однако за несколько минут до публикации нам позвонили вновь. Теперь подполковник Балик сказала, что дело обстоит иначе и признала, что мужчину на учения вызвали правильно. Затем нам пришлось еще довольно долго ждать, пока пресс-секретарь окончательно прояснит ситуацию.

«Система сгенерировала вызов верно. Этот случай соответствует закону „О защите Отечества“. Каждый мужчина после прохождения военной квалификации попадает в пассивный резерв. Вызов в Военный призывной центр связан с необходимостью актуализации данных. И только на втором этапе принимается решение о призыве», — объяснила подполковник Балик.

Она подчеркнула, что любое решение может в течение 14 дней быть обжаловано.

«В случае мужчины из Серадза повестка была вручена на прошлой неделе. Но я хотела бы подчеркнуть, что люди, которым вручаются повестки — это граждане с очень востребованными в армии специальностями, они нам очень нужны», — говорила она.

Подполковник Балик признала, что в учениях в 2023 году могут принять участие до 200 тысяч человек.

«Отмечу, что призыв на военные учения будет касаться людей, которые получили мобилизационные назначения, то есть тех, кто уже является резервистом. Следует иметь в виду, что во время пандемии не осуществлялась военная квалификация и не проводились масштабные учения резервистов», — добавила она.

Кому ждать вызова?

На вопрос, сколько людей после обычной военной квалификации могут ожидать повесток, ответа мы не получаем.

«Для таких людей, как упомянутый мужчина из Серадза, будет организована базовая подготовка, после прохождения которой они примут присягу и получат мобилизационное назначение», — сообщает подполковник Балик.

Мы интересуемся, кто принимает решения об отборе кандидатов для направления на учения.

«До запланированной даты учений заявку направляют армейские подразделения», — ответила пресс-секретарь Главного военного призывного центра.
Мы пытаемся получить более полную информацию и спрашиваем, могут ли обычные граждане ожидать приглашения в Центр, а затем назначить дату обучения.

«Если у кого-то имеются обстоятельства, которые, по его мнению, не позволяют ему принимать участие в учениях, повестка может быть обжалована. Призыв на обязательную военную службу приостановлен. Потенциал польской армии определяется количеством ее личного состава, который состоит из солдат, добровольно проходящих военную службу, они же определяют численность наших Вооруженных сил», — резюмирует подполковник Балик.

В соответствии с действующим с 23 апреля 2022 года законом «О защите Отечества» каждый, кто прошел военную квалификацию (то есть годен к военной службе) относится к так называемому пассивному резерву. В том же законе говорится, что служба лиц, состоящих в пассивном резерве, предполагает участие в военных учениях, которые могут быть однодневными, продолжительностью до 30 или 90 дней в непрерывном режиме, или ротационными, продолжительностью 30 дней с перерывами в определенные дни.

По материалам иностранных СМИ

Тэги: Польша, военкомат

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