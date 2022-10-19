В Европе может начаться гражданская война

Из-за роста стоимости жизни в Европе растет угроза гражданской войны, пишет TAС. Социальные кризисы в регионе — далеко не новость, но проблемы с электроснабжением зимой могут стать последней каплей, считает автор* статьи.

Хотя в 2022 году мы стали свидетелями изрядной доли ужасов, которые нам принес российско-украинский конфликт, грядущей зимой мы можем столкнуться с нарастанием новой угрозы — угрозы гражданской войны. Немецкий социолог Петр Коцыба (Piotr Kocyba) считает, что с наступлением холодов по континенту прокатится новая волна бурных протестов. Коцыба, который работает в Хемницком техническом университете и является членом правления Берлинского института исследований протестных движений, утверждает, что ультраправые экстремисты уже подогревают настроения общественности, а левые хотят вывести людей на уличные демонстрации. «Если кризис затянется, нельзя исключать формирования террористических группировок, как это случилось в период антииммигрантского кризиса», — объяснил он в интервью немецким СМИ.

Мнение Коцыбы многие разделяют. «Как сообщает одна консалтинговая фирма, самые богатые страны Европы сталкиваются с растущим риском гражданских волнений этой зимой, включая уличные протесты и демонстрации, из-за высоких цен на энергоносители и роста стоимости жизни», — пишет агентство Reuters. А ведущий аналитикVerisk Maplecroft Торбьорн Солтведт (Torbjorn Soltvedt) отметил следующее: «Грядущей зимой не будет большой неожиданностью, если в некоторых развитых странах Европы вспыхнут гражданские беспорядки в более серьезной форме». И эти прогнозы прозвучали еще до того, как агентство Reuters сообщило, что Европе, возможно, стоит приготовиться к отключениям мобильной связи, потому что во многих странах региона нет достаточного количества систем резервного питания, которые могли бы помочь справиться с повсеместными отключениями электричества.

Власти тоже настроены не слишком оптимистично. Штефан Крамер (Stephan Kramer), глава управления внутренней разведки земли Тюрингия, сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF, что в «легитимные протесты могут влиться экстремисты и что, вполне вероятно, некоторые из протестов примут насильственный характер». Скорее всего, ситуация окажется хуже, чем то, что мы видели прежде. «Те ожесточенные конфронтации, которые мы наблюдали в период пандемии COVID как в социальных сетях, так и на улицах и площадях, вероятно, покажутся нам всего лишь шумной детской вечеринкой в сравнении с тем, что нас ждет», — сказал Крамер.



Джон Лафлэнд (John Laughland), приглашенный сотрудник Колледжа перспективных исследований имени Матьяша Корвина, хотя и относится к феномену «власти улиц» достаточно скептически, все же считает, что «мы вступаем на неизведанную территорию. Если начнутся отключения электроэнергии, если люди будут замерзать, если начнутся перебои с поставками продуктов питания, если мобильные телефонные сети выйдут из строя, поскольку там задействованы аккумуляторы, если отключения электричества будут затягиваться надолго», последствия окажутся «непредсказуемыми».

Для тех, кто не обращает внимания на социальную дезинтеграцию Западной Европы, эти предупреждения могут стать неожиданностью. Но за последние десять лет в странах Европы произошла целая серия социальных кризисов, от существенного роста стоимости жизни до массовой иммиграции и локдаунов в период пандемии. Зима без устойчивого энергоснабжения может оказаться той самой соломинкой, которая сломает спину верблюда.

В 2018 году в рамках «движения желтых жилетов» во Франции на улицы городов вышло около 300 тысяч человек, устроивших более тысячи протестных акций против роста стоимости дизельного топлива, которое тогда подорожало до 1,51 евро за литр (сегодня цена на него составляет 1,65 евро за литр). Французы жгли костры, ломали дорожные знаки, строили баррикады, вытаскивали камни из тротуаров и бросали их в полицейских, выкрикивая слоганы против либерального президента Эммануэля Макрона. Участниками «движения желтых жилетов» были белые европейцы средних лет из рабочих кварталов. Готова ли Франция к бунту мусульманских иммигрантов, живущих в гетто, где в какой-то момент может пропасть отопление, а аккумуляторы мобильных телефонов сядут?

«Протестная культура» иммигрантской молодежи последних 20 лет хорошо задокументирована. Во Франции каждый Новый год сжигают тысячи автомобилей, а осенью 2005 года было уничтожено более восьми тысяч машин. Разумеется, у либеральных СМИ возникают проблемы с освещением подобных событий. Одна статья из французского издания Local очень напоминает материалы американского агентства сатирических новостей Onion: «Почему французы поджигают автомобили в канун Нового года?.. Это же давняя французская традиция, которая заставляет молодежь из определенных городских районов сжигать множество машин». Обратите внимание на слово «молодежь», употребленное без каких-либо пояснительных прилагательных, — именно так теперь принято называть иммигрантов.

Между тем новости, поступавшие из Швеции в апреле, вряд ли получилось бы замаскировать с помощью новых, креативных терминов: «Спустя несколько дней беспорядков в Швеции, причиной которых стало сожжение Корана членами одной ультраправой группировки, минимум 40 человек получили ранения, о чем сообщила полиция в понедельник, призвав прислать ей подкрепление, чтобы взять ситуацию под контроль», — сообщило агентство France24. Тогда сожгли десятки полицейских автомобилей. Шведы-христиане редко устраивают поджоги в своих кварталах, чтобы защитить Коран, то есть это несомненно сделали иммигранты. Однако это стало лишь очередным повторением прежних подобных эпизодов: в 2018 году «молодежь» сожгла 80 автомобилей по всей стране, и нечто подобное произошло также в 2013 году.

Эти бунты стали настолько распространенным явлением, что их уже начали изображать в кино и сериалах. В новом французском боевике «Афина» рассказывается история об ожесточенном противостоянии иммигрантов и французской полиции, которое разгорелось после гибели одного молодого представителя этнической диаспоры. Этот фильм пользуется популярностью на платформе Netflix. Но немецкий сериал «Берлинские легавые» 2018 года, который тоже можно посмотреть на Netflix, рисует еще более детальную картину происходящего. В этом сериале показано не только то, что банды иммигрантов могут в любой момент взбунтоваться, но и то, что группировки неонацистов готовы извлечь максимальную выгоду из кризиса, который постепенно закипает под поверхностью либеральной утопии.



Немногие темы вызывают столько же споров, сколько перспектива гражданской войны между сообществами иммигрантов и неонацистами в Европе. Эта тема — настоящее минное поле. Любой, кто не осуждает бесчинства ультраправых в достаточно жестких формулировках, может легко столкнуться с обвинениями в «обелении» преступников. Между тем многим консерваторам в Европе так надоело, что всех и вся называют «крайне правыми», что они больше не хотят слышать о реальной неонацистской угрозе.

Разумеется, в нравственном и правовом смысле ответственность за любое насилие лежит исключительно на самих преступниках и подстрекателях. В то же время не стоит забывать, что различные социальные явления находятся в состоянии постоянного взаимодействия друг с другом и что в социологической литературе и международной журналистике массовая миграция описывается как одна их главных причин укрепления ультраправых взглядов. И у этого процесса есть две стороны.

По мнению некоторых экспертов, ультраправые террористы нападают на сообщества мусульман в Европе в ответ на международные атаки исламистского терроризма. Эксперты считают, что такое насилие может привести к дальнейшей радикализации сообществ иммигрантов-мусульман. После терактов джихадистов 2015 года в Париже журналист Джефф Гуо (Jeff Guo) написал в газете Washington Post, что многие мусульманские сообщества в Западной Европе и Северной Америке стали получать угрозы. Это было важно, потому что название статьи Гуо гласило: «Ненависть к мусульманам играет на руку „Исламскому государству“».

После миграционного кризиса 2015 года вероятность гражданской войны между исламскими и ультраправыми террористами в Европе все чаще становится темой для дискуссий среди исследователей и политиков. Продемонстрировав крайне редкий консенсус, либертарианский критик ислама Аяан Хирси Али (Ayaan Hirsi Ali), британская «антифашистская» неправительственная организация Hope not Hate и президент Франции Эммануэль Макрон признали, что перспектива «гражданской войны» между мусульманами и ультраправыми до опасного близка — конечно же, Макрон говорил о «гражданской войне» в контексте вопроса о ношении паранджи. В презентации 2019 года Петер Керестеш (Péter Keresztes), глава Венгерского агентства гражданской разведки, резюмировал ситуацию так: «По мере роста антиисламистских настроений на Западе мусульманское сообщество подвергается нападкам, и джихадисты, возможно, захотят отомстить».

Власти других европейских стран, по всей видимости, согласны с этим. Национальное координационное бюро Нидерландов по безопасности и борьбе с терроризмом долгое время открыто осуждало рост и ультраправого, и исламистского экстремизма. Очевидно, что нельзя наводнить страну с численностью населения в 17 миллионов человек сотней тысяч мигрантов, не спровоцировав никакой напряженности. Стоит напомнить, что после самых резонансных атак ультраправых в Германии, таких как массовое убийство в Ханау в 2020 году и теракт в Фольксмарсене 24 февраля 2020 года, власти усилили защиту объектов мусульманского сообщества. После стрельбы в Утрехте в марте 2019 года, когда мусульманин убил нескольких прохожих, голландская полиция закрыла мечети в городе, очевидно, опасаясь контратаки со стороны ультраправых.

Однако инцидент в Утрехте указывает на гораздо более тревожную тенденцию. То нападение представляло собой ответ на массовое убийство в мечети в новозеландском городе Крайстчерч, случившееся в том же месяце, а оно, в свою очередь, было реакцией на нападения мусульман на христиан в Восточной Азии. Действия европейских властей наглядно демонстрируют, что они боятся спровоцировать бесконечную цепочку терактов, в рамках которой, реагируя на атаки в различных частях мира, джихадисты и неонацистские террористы будут устраивать кровавые расправы над невинными христианами и мусульманами в Европе.

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Итак, загорятся ли европейские города этой зимой? Хотя невозможно точно спрогнозировать, что именно произойдет, массовые протесты и гражданские беспорядки кажутся практически неизбежными. На самом деле протесты уже вспыхивают в Чехии и Германии. В данном вопросе мне бы хотелось процитировать какую-нибудь авторитетную газету, но, увы, истеблишмент предпочитает не замечать эти протесты. А вот Стив Ханке (Steve Hanke) из Института Катона выложил в сеть видео этих беспорядков.



В других странах процесс общего упадка тоже уже начался. В январе, еще до начала российско-украинского конфликта, ожесточенные протесты, спровоцированные ростом темпов инфляции, едва не обернулись свержением правительства в Казахстане. «Вызванное инфляцией недовольство быстро нарастало в Казахстане, где бурные беспорядки привели к развертыванию иностранного миротворческого контингента. Та скорость, с которой протесты в стране, спровоцированные ростом цен на топливо, переросли в серьезный вызов для режима будет вызывать тревогу у других правительств региона, которые опасаются, что волна демонстраций может перекинуться и на их собственных граждан», — сообщило издание Economist Intelligence.

Уже к марту этого года высокие цены на энергоносители обернулись беспорядками в некоторых частях Европы. Как сообщило агентство Associated Press, в Испании «пикетчики всю ночь бросали горящие покрышки на автомагистраль. Полиция арестовала шесть человек и возбудила дела еще против 34 человек, о чем сообщило Министерство внутренних дел. Бастующих водителей грузовиков также обвиняют в том, что они забрасывали камнями те машины, которые продолжали возить грузы на этой неделе, рвали защитные пологи, прокалывали шины и угрожали работавшим водителям расправой».

Возможно, время вновь докажет нам правоту премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. «Неудивительно, что народ, который рассержен и чувствует себя обманутым, менял одно правительство за другим — правительства, которые вводили антироссийские санкции», — сказал Орбан несколько недель назад в своем обращении к венгерскому парламенту, комментируя катастрофический проигрыш итальянских левых на недавних выборах. Учитывая приближающиеся холода и горячие трения между ультраправыми и исламистскими экстремистами, вполне может случиться, что еще до конца этой зимы в Европе падут еще несколько глобалистских правительств.



*Ласло Бернат Веспреми — венгерский историк и главный редактор научно-популярного журнала Corvinák, который издает будапештский Колледж перспективных исследований имени Матьяша Корвина.

По материалам иностранных СМИ