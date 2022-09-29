В США подозревают, что к подрыву «Северного потока» причастна американская администрация

США вполне могли приложить руку к подрыву ниток «Северного потока», пишет Род Дреер в свой статье. Он солидарен с Такером Карлсоном, который также заявил о возможной причастности Америки. Ликвидация газопроводов всегда отвечала ее интересам.

Даже если вы терпеть не можете Такера Карлсона, советую поглядеть его вчерашнюю передачу.

Она посвящена диверсии на подводном газопроводе «Северный поток». Такер отметил, что у России нет для этого веской причины. Зачем русским лишать себя экономического влияния на Европу? То есть, может, это и они — но непонятно, зачем доводить до такого, ведь они запросто могут перекрыть газ в Европу, не уничтожая собственного имущества.

Зато, как отмечает Такер, совсем нетрудно понять, почему вывод газопровода из строя на руку США. Он крутит кадры, как Джо Байден и Виктория Нуланд из Госдепартамента говорят, что если Россия вторгнется в Украину, будет обидно, если что-то случится с «Северным потоком». Они даже пожестче выразились, если на то пошло.

Виктория Нуланд: «Если Россия так или иначе нападет на Украину, „Северный поток — 2“ не состоится».

Джо Байден: «Если Россия вторгнется на Украину, «Северному потоку — 2» не бывать. Мы его остановим.

Журналист: Но как вы этого сделаете? Это же немецкий проект.

Байден: Я вам обещаю, мы этого добьемся.

Это, конечно, не поймать с поличным, но тоже не баран чихнул. Нетрудно понять, чем умышленное повреждение «Северного потока» выгоден США. Мы были против этого газопровода изначально — ведь из-за него Европа стала зависимой от российского газа. Так что с американской точки зрения, это вполне разумно. Однако, если диверсию на трубопроводах в разгар украинско-российского конфликта действительно устроил Вашингтон, это будет означать безумную эскалацию: умышленное повреждение ключевой инфраструктуры. Только вдумайтесь: если Россия не сможет поставлять в Европу газ из-за того, что трубопроводы повреждены, это не только затруднит мирное урегулирование, но и не позволит восстановить энергопоток в Европу. А это вполне вписывается в программу Вашингтона. Это, конечно, еще не означает, что именно Вашингтон повинен в диверсии, но причин взрывать трубопроводы у него всяко больше, чем у России.

Видный польский политик Радек Сикорский это понял и как только новость появилась опрометчиво твитнул: «Спасибо, США».

Газета The Washington Post назвала разбор Такера Карлсона «низкопробным», но даже если и так, то ее собственный слабый анализ его никак не опровергает.

Никто пока не знает, кто это сделал. Но если вообразить себе, что мы на тотализаторе, я бы поставил на то, что это мы. Поверить не могу, что об этом говорит такой известный журналист, как Такер Карлсон, но я очень рад, что до этого дошло. Мы на всех парах несемся к ядерному конфликту с Россией, и похоже, что Вашингтон ведет себя почти столь же безрассудно, как и Москва.

Уточнение. Только задумайтесь: в Европе скоро зима. Если европейцам надоест мерзнуть и/или выкладывать огромные суммы за отопление, они могут высыпать на улицы и потребовать, чтобы их правительства ускорили мирные переговоры между Россией и Украиной и возобновили подачу российского газа. Но теперь газопровод «Северный поток» сломан, и эта возможность исключена — так ведь получается?

По материалам иностранных СМИ