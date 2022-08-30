Англия превращается в «остров какашек»

Английские пляжи стремительно загрязняются сточными водами, сообщает CNN. Только в Корнуолле 14 из 80 зон, подходящих для купания, пришлось закрыть по этой причине. Опрошенные телеканалом эксперты полагают, что ситуация будет ухудшаться.

Рядом с юго-западной оконечностью Англии, где Корнуолл встречается с Атлантикой, находится пляж Лонгрок-Бич.

Он является частью мифической береговой линии вокруг Пензанса — пространства, где небо встречается с океаном, усеянного доисторическими памятниками. Недалеко от берега Лонгрока из воды поднимается остров, увенчанный сказочным замком: это гора Святого Михаила.

Лонгрок представляет собой совершенно идиллическое место: пляж безопасный и подходит для семейного отдыха, с мелководьем и, как утверждает совет по туризму, «любимый жителями Пензанса».

Но на прошлой неделе там было меньше отдыхающих. Лонгрок стал одним из 100 пляжей Англии, где неочищенные сточные воды сбрасывались прямо в море в разгар летнего сезона.

Только в Корнуолле 14 из 80 пляжей, подходящих для купания, были закрыты из-за загрязнения сточными водами.

Лонгрок снова пострадал и на этой неделе: предупреждение о загрязнении прозвучало 26 августа, как раз накануне последнего уикенда лета, который британцы обычно проводят на побережье.

Пляж в Брайтоне и Хове — пожалуй, самое популярное у лондонцев место отдыха у моря — тоже закрыт в этот последний летний уикенд. По данным благотворительной организации Surfers Against Sewage, больше всего пострадало южное побережье. «Кажется, что Брайтон и Хов затапливает сточными водами снова и снова», —сказал генеральный директор организации Хьюго Тагхольм (Hugo Tagholm).

К настоящему моменту в текущем купальном сезоне организация Surfers Against Sewage зарегистрировала 654 факта сброса сточных вод из 171 места. Лонгрок занимает одну из первых строчек по количеству таких инцидентов — с мая их было 19.

«Это сильно вредит нам с точки зрения лояльности туристов», — сказал Малкольм Белл (Malcolm Bell), генеральный директор совета по туризму Visit Cornwall.

Итак, неужели «остров чумы», как его назвала газета New York Times во время пандемии в прошлом году, превратился в «остров какашек»?

Викторианская система

В сточных водах, текущих на пляжи, к сожалению, нет ничего нового. Помните 2018 год, когда остров Боракай на Филиппинах был закрыт почти на шесть месяцев после того, как президент страны Родриго Дутерте назвал его «выгребной ямой»?

В этом году разлив сточных вод привел к закрытию пляжей Лонг-Бич в Калифорнии.

Однако в Великобритании это становится слишком распространенным явлением. «В нашем распоряжении есть довольно старая канализационная система, которая создавалась еще в викторианские времена, и сточные воды из домов и предприятий текут по тем же трубам, что и дождевая вода», — объяснила Рэйчел Вьятт (Rachel Wyatt), менеджер по политике в Британском обществе охраны морской среды.

Когда объем воды в трубах становится слишком большим, вместо того чтобы возвращаться в дома и на улицы, он откачивается из 15 тысяч ливневых стоков по всей стране и попадает в реки и море.

Этим летом в Великобритании была засуха —до прошлой недели, когда на нее обрушился проливной дождь.

К чему это привело? К какашкам на пляжах. В июне главный врач Великобритании профессор Крис Уитти (Chris Whitty) назвал это «усугубляющейся проблемой общественного здравоохранения».

В своем отчете, который он написал в соавторстве с председателями регулирующего органа водного хозяйства Ofwat и Агентства по охране окружающей среды Великобритании, Уитти подчеркнул, что сброс неочищенных сточных вод в море «должен быть исключительно редким явлением».

Вместо этого эксперты называют это «усугубляющейся проблемой» в Великобритании.

В некоторых местах фиксируется «до 200 сбросов в год», отметили они, и «это совершенно неприемлемо с точки зрения общественного здравоохранения».

Происходящее вредит не только пляжам. Согласно отчету за 2021 год, только 14% рек Великобритании соответствуют «высоким экологическим стандартам».

«Никто не ожидает, что речная вода должна быть полностью пригодна для питья, но там, где люди плавают или играют дети, не должно быть большого количества человеческих [фекалий]», —говорится в отчете Уитти.

Часто люди не осознают, в чем именно они плавают. Единственная карта загрязнения британских пляжей, отражающая ситуацию в режиме реального времени, — это карта организации ​​Surfers Against Sewage.

Миллионы часов сброса сточных вод

Согласно данным, опубликованным в марте Агентством по охране окружающей среды, в 2021 году водопроводные компании сбрасывали неочищенные сточные воды в английские водные артерии на протяжении более 2,7 миллиона часов, а таких инцидентов оказалось более 370 тысяч. И это только те инциденты, о которых мы знаем, потому что лишь 89% ливневых стоков имеют специальные мониторы, отслеживающие, когда производится сброс.

Согласно анализу данных Агентства по охране окружающей среды, проведенному Либерально-демократической партией, в Корнуолле и Девоне, двух самых популярных пляжных направлениях в Великобритании, каждое восьмое контрольное устройство в местах для купания либо отсутствует, либо не работает. Представители партии утверждают, что 24% сбросов сточных вод по всей Англии в прошлом году никем не контролировались. Представитель партии по вопросам окружающей среды, член парламента Тим Фаррон (Tim Farron) назвал это «скандалом национальных масштабов».

«Общественность должна знать, насколько безопасны, если вообще безопасны, популярные пляжи для купания», —сказал он.

Тагхольм с ним согласился: «Пляжный отдых любят по всей стране, но сбросы канализационных вод регулярно представляют собой риск для всех, кто купается. Это происходит уже давно, и мы уже много лет боремся за усиление контроля».

«Попросту неприемлемо»

В своем отчете, опубликованном в июле, Агентство по охране окружающей среды назвало загрязнение водопроводными компаниями «шокирующим», «намного более серьезным, чем в предыдущие годы» и попросту неприемлемым«.

Всего было зафиксировано 62 случая серьезного загрязнения — это самый высокий показатель с 2013 года.

Также в отчете говорилось, что за последние несколько лет не было никаких признаков «устойчивой тенденции к улучшению» или «соблюдения условий для сброса очищенных сточных вод».

Председатель агентства Эмма Ховард Бойд (Emma Howard Boyd) даже рекомендовала ввести тюремное наказание для руководителей компаний, которые нарушают установленные требования. «Они ведут себя так по простой причине: потому что это сходит им с рук», — отметила она.

Компании водоснабжения в Великобритании были приватизированы в 1989 году. В настоящее время в Англии работают девять компаний, семь из которых несут ответственность за «увеличение числа серьезных инцидентов» в прошлом году. В рейтингах Агентства по охране окружающей среды за 2021 год четыре компании получили всего две звезды из четырех, что указывает на потребность в «значительном улучшении».

Две компании — Southern и South West Water, вторая из которых несет ответственность за сточные воды на пляже в Лонгроке — получили всего одну звезду, что означает «ужасно по всем показателям». Представитель South West Water отказался от комментариев, но отметил, что к концу года все ливневые стоки будут оборудованы контрольными приборами, и в течение следующих трех лет компания инвестирует 330 миллионов фунтов стерлингов (387 миллионов долларов) в свою сеть по отведению сточных вод.

С 2015 года Агентство по охране окружающей среды выписало компаниям водоснабжения штрафы на сумму более 138 миллионов фунтов стерлингов. Оно также рекомендует оснастить все ливневые стоки контрольными устройствами, чтобы данные затем можно было обнародовать, и запустило то, что Говард Бойд назвал «крупнейшим в истории Великобритании расследованием экологических преступлений — проверку того, не нарушают ли [компании водоснабжения] закон касательно очистки и сброса сточных вод».

Тем временем Ofwat к настоящему моменту уже возбудил дела о принудительном исполнении требований касательно сточных вод против шести английских компаний водоснабжения: South West Water, Anglian Water, Northumbrian Water, Thames Water, Wessex Water и Yorkshire Water.

А трое французских политиков направили в Еврокомиссию письмо, обвинив Великобританию в том, что она подвергает опасности морских животных, пренебрегая своими экологическими обязательствами.

Во всем виноват Брексит?

Так кто виноват? Стэнли Джонсон (Stanley Johnson), отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, винит во всем правительство собственного сына и Брексит.

В интервью для радио LBC Джонсон сказал, что «в отсутствие настойчивых требований и контроля со стороны Евросоюза» правительство Великобритании «не занимается этим вопросом так, как следовало бы».

В 2012 году Еврокомиссия подала в Европейский суд иск против Великобритании за нарушение правил по очистке сточных вод. Суд дал Великобритании пять лет на исправление ситуации.

После голосования за выход из Евросоюза в 2016 году Великобритания приняла Закон об окружающей среде, который был одобрен в ноябре прошлого года. Однако, прежде чем принять этот закон, правительство отклонило внесение в него поправки, которая сделала бы сокращение сброса сточных вод обязательным требованием и обязала бы компании водоснабжения принимать «все адекватные меры», чтобы избежать сброса неочищенных сточных вод.

В 2020 году только 17,2% британских пляжей получили оценку «отличное качество» — это самый низкий показатель в Европе. Для сравнения такую оценку получили все пляжи Кипра и 97,1% пляжей Греции.

Тем временем оппозиционная Лейбористская партия винит во всем Лиз Трасс, которая может сменить Бориса Джонсона на посту премьер-министра. В заявлении в понедельник говорится, что, будучи министром окружающей среды, Трасс в 2016 году сократила бюджет Агентства по окружающей среде на 235 миллионов фунтов стерлингов, в том числе на 80 миллионов фунтов стерлингов на устройства контроля сточных вод.

По словам лейбористов, сброс неочищенных сточных вод увеличился более чем вдвое за пять лет после ее решения «сэкономить на эффективности».

Министр водных ресурсов Стив Дабл (Steve Double) подчеркнул в своем заявлении, которое он обнародовал через Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства: «Мы являемся первым правительством, принявшим меры по борьбе со сбросом неочищенных сточных вод. Мы четко заявили, что зависимость компаний водоснабжения от водосливов недопустима и они должны значительно сократить количество сбрасываемых сточных вод в приоритетном порядке».

Он добавил, что они проводят консультации по вопросу улучшения качества воды, и пообещал опубликовать план по борьбе со сбросами неочищенных сточных вод к 1 сентября.

По мере роста общественного возмущения компании водоснабжения начинают постепенно менять свою позицию.

«Изначально ливневые стоки были предназначены для защиты домов и предприятий от затопления во время проливных дождей, но мы понимаем, что они больше не являются адекватным решением в те моменты, когда канализация переполняется дождевой водой, — сказал представитель Anglian Water. — Компания реинвестирует более 200 миллионов фунтов стерлингов в сокращение частоты переполнений ливневых стоков и обещает, что ливневые стоки не будут причиной загрязнения рек или морей к 2030 году».

Компания Southern Water, которая работает в Брайтоне, заявляет, что она «инвестирует 2 миллиарда фунтов стерлингов в период с 2020 по 2025 год, причем большая часть инвестиций пойдет на усовершенствование наших систем очистки сточных вод и на улучшение экологических показателей».

Water UK, представляющая водную отрасль Великобритании, заявила, что компании водоснабжения «согласны с необходимостью в срочном порядке» принять меры и инвестируют более 3 миллиардов фунтов стерлингов в улучшение качества ливневых стоков в период с 2020 по 2025 год.

Становится только хуже

По мнению Рейчел Вьятт из Общества охраны морской среды, климатический кризис тоже играет свою роль, а это значит, что ситуация может только ухудшиться.

«Мы наблюдаем более экстремальные погодные условия — продолжительную засуху, а затем сильные дожди [в августе]», — сказала она.

Тагхольм согласился с ней: «В настоящее время бизнес-планы [водопроводных компаний] рассчитаны только на пасмурную погоду и моросящими дождями. Все остальное кажется им экстремальным».

Произошло и еще одно изменение: в прошлом британцы жили в блаженном неведении.

«Мониторинг ливневых стоков начался всего около шести лет назад, — сказала Вьятт. — Это произошло из-за давления со стороны активистов, которые настаивали, чтобы водопроводные компании вкладывали средства в мониторинг».

Агентство по охране окружающей среды сотрудничало с водными компаниями, чтобы оснастить мониторами около 80% ливневых стоков в Англии к концу 2020 года. К концу 2023 года все стоки должны быть оснащены приборами контроля, что является значительным улучшением по сравнению с 2016 годом, когда во всей Англии работало всего 862 монитора. Тем не менее, Тагхольм называет это «вершиной айсберга из какашек».

«Последнее время мы наблюдаем загрязнения в больших масштабах — такого раньше не было. Раньше мы не знали, как часто неочищенные сточные воды попадали в море», — сказала Вьятт. Фактически, до принятия Закона об окружающей среде мониторинг загрязнения сточными водами был для компаний водоснабжения добровольным, а не обязательным.

Малкольм Белл из Visit Cornwall согласен с тем, что изменение климата играет существенную роль.

«Число практически муссонных дождей увеличивается, осадки становятся все более интенсивными, и мы должны убедиться, что инженеры учитывают это в своих расчетах», — сказал он, добавив, что потребности в отведении сточных вод необходимо учитывать при строительстве большего количества новых домов. Белл настаивает, что особое внимание следует обратить на морские курорты, такие как Брайтон или Ньюквей в Корнуолле. «Очень важно, чтобы [разливы сточных вод] не происходили на курортах с ограниченным количеством пляжей», — добавил он.

Грязное будущее

Так что же дальше? 26 августа правительство объявило о «Плане по сокращению переполнений ливневых стоков», сделав своей целью «улучшить» качество сбрасываемой воды в местах для купания и вокруг них к 2035 году. Все ливневые стоки, где бы они ни находились, должны быть «усовершенствованы» к 2050 году. Приоритет отдается тем, которые «наносят наибольший вред».

Правительство заявляет, что к 2050 году сбросы сточных вод должны сократиться на 80%.

Они требуют от компаний водоснабжения вложить в общей сложности 56 миллиардов фунтов стерлингов в усовершенствование систем.

Согласившись с тем, что «заголовки выглядят хорошо», Тагхольм, тем не менее, не слишком впечатлен такими новостями. «Кажется, водному хозяйству дали еще 13, если не 28 лет на то, чтобы загрязнять окружающую среду по своему усмотрению. Это значит, что только в ближайшие несколько лет в реки и на побережье могут попасть неочищенные сточные воды более чем на 33,8 миллионов часов», — отметил он.

«Реализацию этих планов необходимо ускорить», — сказала Вьятт, добавив, что в них не учтены 600 прибрежных ливневых стоков, которые не находятся рядом с водами для купания. Компаниям необходимо «принять более действенные меры для улучшения качества по-настоящему грязных сточных вод», — сказала она. По ее словам, в ливневых стоках также необходимо установить защитные экраны, чтобы твердые предметы, такие как тампоны, презервативы и салфетки, не попадали прямо в реки и на пляжи Соединенного Королевства.

Да, именно Соединенного Королевства. Потому что, хотя этим летом шум поднялся именно вокруг Англии, организация Great British Beach Clean Общества охраны морской среды, которая в сентябре 2021 года потратила неделю на очистку пляжей, обнаружила на каждые 100 квадратных метров в Шотландии по 38 частиц мусора, попавшего в море со сточными водами, —это почти вдвое больше, чем в Англии, где концентрация составила 20 частиц мусора на 100 квадратных метров, и в четыре раза больше, чем в Уэльсе и Северной Ирландии, где концентрация достигла 11 и 10 частиц соответственно. Только за последние пять лет на шотландском пляже Крамонд длиной в 300 футов было найдено около 30 тысяч влажных салфеток.

В Англии, по словам Тагхольма, будущее тоже не сулит ничего хорошего.

«Люди стекаются на пляжи в эти выходные, и, к сожалению, за последние 24 часа некоторые из этих пляжей серьезно пострадали».

«Я хочу видеть реки, в которых жизнь бьет ключом, я хочу, чтобы в Англии была самая чистая вода в Европе или даже в мире».

«Промышленность должна привести себя в порядок, и правительство обязано вмешаться. Как частные компании избегают наказания за сброс неочищенных сточных вод в реки и моря, я не понимаю».

«Очень важно, чтобы нас не переименовали в „грязнуль“ Европы».

Как написал Уитти в своем июньском отчете: «Никто не хочет, чтобы его ребенок глотал человеческие фекалии».

По материалам иностранных СМИ