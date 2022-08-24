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Дайджест > Европу охватила глобальная засуха: ожидаются проблемы с едой и энергией

Европу охватила глобальная засуха: ожидаются проблемы с едой и энергией

Александр Панько
24.08.22 13:03
455
Европу охватила глобальная засуха: ожидаются проблемы с едой и энергией

Почти половина Европы страдает от засухи, и такая погода продержится до ноября. Растут опасения по поводу неурожая и дефицита энергоснабжения на континенте, который и без того уже пострадал от сокращения поставок газа из России, пишет FT.

По словам ученых, аномально жаркая и сухая погода сохранится до ноября, что усиливает опасения по поводу обеспечения продовольствием и энергоносителями.

Как сообщили в Европейском агентстве по окружающей среде, почти половина территории Евросоюза по-прежнему находится в условиях засухи, и жаркая и сухая погода сохранится до ноября.

Это усиливает опасения по поводу неурожая и дефицита энергоснабжения на континенте, который и без того уже пострадал от значительного сокращения поставок газа из России.

 

«Сильная засуха в сочетании с аномальной жарой во всем ЕС создали беспрецедентную нагрузку на водоемы, уровень которых понизился. В настоящее время длится сезон лесных пожаров... выше средних показателей, оказывающий значительное влияние на производство сельскохозяйственных культур», — сказала Мария Габриэль (Mariya Gabriel), еврокомиссар по исследованиям и инновациям.

Согласно докладу, опубликованному во вторник Объединенным исследовательским центром ЕС (JRC), в Италии, юго-восточной и северо-западной Франции, восточной Германии, восточной Европе, южной Норвегии и значительной части Балкан наблюдается засуха, уровень которой оценивается «от сильного до экстремального».

В нем говорится, что около 47% территории ЕС находится в условиях предупреждения о засухе, а на 17% объявлен «красный уровень» опасности, что означает, что пострадали растительность и посевы. Авторы доклада также предупреждают о «серьезных последствиях» для энергетического сектора, особенно для гидроэлектростанций, которые не могут работать, и систем охлаждения других электростанций.

Это лето стало одним из самых засушливых за всю историю наблюдений в Европе, которая, по словам ученых, нагревается быстрее, чем в среднем по планете. По всему континенту быстро распространяются лесные пожары, в результате чего сгорает более чем в 4,6 раза больше средней площади суши за последние 19 лет сезонов лесных пожаров, а ледники в Альпах тают рекордными темпами.

Согласно опубликованному в июне докладу Европейского агентства по окружающей среде, среднегодовая температура на территории континента за последнее десятилетие была примерно на два градуса выше, чем в доиндустриальный период, что в два раза больше, чем в среднем по планете.

В Великобритании на протяжении длительного периода также наблюдалась жаркая и сухая погода, из-за чего в августе Англия официально оказалась в условиях засухи. Во вторник правительство объявило, что в 10 из 14 регионов началась засуха, добавив, что недавно прошедших осадков было недостаточно для пополнения рек, грунтовых вод и водохранилищ до «нормального уровня».

Такая крайняя нехватка воды и тепловой стресс для растений привели к ухудшению прогнозов относительно летнего урожая в Европе в этом году, причем больше всего пострадали посевы таких культур, как кукуруза, подсолнечник и соя. По данным центра JRC, прогнозы по урожайности этих культур на 12-16% ниже среднего пятилетнего показателя.

Это также усугубило проблемы с энергоснабжением по всему континенту. В таких странах, как Португалия и Норвегия, высохли плотины гидроэлектростанций. В результате второй по величине поставщик природного газа в ЕС после России был вынужден предупредить, что если ситуация не улучшится, ему, возможно, придется ограничить экспорт энергоносителей.

Кроме того, пришлось сократить производство энергии на атомных электростанциях из-за нехватки воды для охлаждения реакторов.

Авторы доклада центра JRC, основанного на данных Европейской обсерватории по засухе, предупреждают, что в западном Средиземноморье аномально теплые и сухие погодные условия могут сохраниться до середины осени. Возвращения к более нормальной погоде «для большей части Европы» может «оказаться недостаточно для полного восполнения дефицита [воды], накопившегося более чем за полгода», говорится в документе.
Ученые добавили, что, по прогнозам, на территории западной Испании, восточной Португалии и вдоль побережья Хорватии сохранятся «более сухие, чем обычно, погодные условия».

Особенно серьезным воздействие лесных пожаров было в Португалии, где, по словам специалистов центра JRC, опасность была «от высокой до экстремальной на большей части территории страны».

Во вторник в Брюсселе заявили, что для оказания помощи Португалии в борьбе с лесными пожарами на севере страны впервые было отправлено два пожарных самолета.

По материалам иностранных СМИ

Тэги: Европа, засуха

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