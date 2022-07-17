Антибиотики в Украине теперь по рецепту

С августа этого года граждане Украины смогут покупать в аптеках антибиотики только при наличии электронного рецепта. Электронные рецепты на антибиотики — первый этап введения электронного рецепта на все рецептурные препараты в Украине и первый шаг в решении проблемы неконтролируемого употребления лекарств.

В чём суть?

Стоит начать с того, что в Украине в течение 2021–2023 годов реализовывается план по внедрению электронных рецептов на лекарства, которые продаются по рецепту.

«Регулирование продаж антибиотиков путём введения электронного рецепта — одно из решений, которое позволит отслеживать данные о назначении и объёмах использования антибиотиков в Украине, а также противостоять антибиотикорезистентности, в результате которой всё больше и больше инфекций приобретают устойчивость к медикаментам», — говорится в сообщении МОЗ.

В Минздраве обращают внимание, что новое правило начнёт действовать в рамках переходного периода в медицинских учреждениях, работающих с электронной системой здравоохранения (ЭСЗ). Если учреждение здравоохранения, к которому обращается пациент, не подключено к системе, врач должен выписать бумажный рецепт.

Электронный рецепт можно получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Приобрести необходимое лекарство по рецепту можно будет в любой аптеке своего города. Для этого достаточно предъявить фармацевту информационную справку, выдаваемую врачом в качестве подтверждения назначения.

Медицинские учреждения, расположенные в зоне боевых действий, на линии фронта или на временно оккупированных территориях имеют право выдать пациенту бумажный рецепт.

Продолжительность переходного периода определена до конца года. В течение этого периода медицинские и аптечные учреждения должны подготовиться к полноценному переходу на продажу рецептурных лекарственных средств исключительно по электронному рецепту, а именно выбрать медицинскую информационную систему и зарегистрироваться в ЭСЗ.

Связано это с тем, что в октябре 2021 года в Украине вступил в силу закон об электронной торговле лекарствами.

Согласно закону, предприятие, имеющее лицензию на розничную торговлю лекарствами, может осуществлять и электронную розничную торговлю лекарственными средствами, а также доставлять их к непосредственному потребителю.

В законе прописан ряд требований для таких хозяйствующих субъектов для электронной торговли лекарствами. Среди них требования к сайту такого субъекта хозяйствования, наличие собственной курьерской службы, оборудования, обеспечивающего соблюдение условий хранения лекарств при их транспортировке, или привлечение курьерских служб доставки, имеющих такое оборудование.

В документе предусмотрено, что доставка лекарств возможна исключительно из аптечных учреждений, внесённых в перечень субъектов, имеющих право на электронную торговлю лекарствами.

Запрещается электронная розничная торговля:

— лекарствами, продажа которых осуществляется по рецептам врачей, кроме продажи таких препаратов при предоставлении электронного рецепта;

— лекарствами, оборот которых в соответствии с законом требует наличия лицензии на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

— сильнодействующими, ядовитыми, радиоактивными и иммунобиологическими препаратами, список которых определяется Министерством здравоохранения.

Почему это важно?

Антибиотики убивают бактерии, являющиеся причиной болезни. Но люди иногда пытаются лечить с помощью антибиотиков множество различных заболеваний, где их применение необязательно — от насморка до вирусных гепатитов. Хотя антибиотики не действуют на вирусы.

Неправильное использование антибиотиков может вызвать антибиотикорезистентность. То есть из-за людей, злоупотребляющих антибиотиками, среди бактерий возникают новые штаммы (разновидности), которые становятся нечувствительными к антибиотикам, которыми их успешно лечили раньше. Иногда это означает, что на них не подействует ни один из известных антибиотиков.

Устойчивость к антибиотикам возникает тогда, когда на бактерии длительно влияют антибактериальные препараты, но при этом микробы погибают не все. Часть продолжает размножаться и становится устойчивой к конкретному антибиотику. Антибиотики уничтожают и полезные бактерии тоже. Это помогает резистентным штаммам занять «свободное» место.

По данным Всемирной организации здравоохранения, антибиотикорезистентность входит в десятку самых больших угроз для здоровья людей.

Стоит отметить, что украинцы в 2020 году стали употреблять в 3,5 раза больше антибиотиков, чем в прошлом. Скорее всего связано это с ковидом.

В Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ) положительно оценивается внедрение электронных рецептов. По словам директора АПАУ Владимира Руденко, кроме уменьшения случаев самолечения и снижения антибиотикорезистентности, решение уравновесит обязанности врача и фармацевта в назначении и отпуске лекарств.

«Врачи будут обязаны выписывать рецепт на антибиотик, ведь сейчас это делается очень редко и за это нет никакой ответственности. Это также дисциплинирует участников аптечного рынка, фармацевты будут нести ответственность за отпуск без рецепта», — отмечает Руденко.

Эксперты отмечают, что распространена ситуация, когда люди сами ставят себе диагнозы, определяют лечение и покупают рецептурные антибиотики без всяких препятствий в аптеках, иногда даже при содействии фармацевтов. Врачи говорят, что чем больше препаратов принимает пациент, тем больше вероятность, что их взаимодействие может навредить. Если у пациента разовьётся какая-то побочная реакция, очень трудно будет определить, какой именно препарат в этом виноват. Это может привести к увеличению заболеваемости и росту затрат на лечение осложнений, а также к побочным реакциям.

Стоит понимать, что самолечение вредит не только вам, но и вашему окружению. Ведь через контакты и предметы могут передаваться стойкие к противомикробным препаратам бактерии. Главное, чтобы система заработала и вы вовремя попадали к своему врачу.

По материалам украинских СМИ