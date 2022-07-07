Безнаказанное воровство: история о том, как уничтожали украинский военно-промышленный комплекс

Предыстория

События 2014 года заставили задуматься над переосмыслением и созданием нового мощного производства оружия в Украине. Откровенно говоря, на Донбасе воевовали тем, что досталось ВСУ в наследство еще с советских времен.

Взяв курс на наращивание оружейного мускула, мы и, правда, могли стать одной из передовых стран по экспорту вооружения и в полной мере реализовать свой военный потенциал. Но «договорняки» и личная заинтересованность чиновников и людей с большими звездами на погонах стали важнее.

Тогда идеологом оружейной реформы выступил Александр Турчинов, спонсорами — Яценюк и Гройсман. Цель была понятна — слезть с советской иглы и стать мощным конкурентом соседу-агрессору. Вот только госконцерн «Укроборонпром» отправлял лучшие образцы техники за рубеж, а на передовую доставлялись экземпляры похуже. Согласитесь, ведь экспортные контракты были намного выгоднее и прибыльнее, чем портить репутацию, изымая, например, танки из контракта на экспорт.

К тому же, с приходом Порошенко к власти украинский ВПК был поделен на сферы влияния между людьми из его близкого окружения и каждый хотел заполучить лакомый кусочек.

Коррупция — всему голова

Планов модернизировать армию было много, но вот реализовавыть их никто не спешил. Причина очевидна — коррупционные схемы с отмыванием десятков миллионов гривен, которые захлестнули госконцерн «Укроборонпром». В следствие чего ни один из участников концерна не смог и не может до сих пор покрыть потребности ВСУ в необходимых образцах техники.

Тут и всплывает фамилия одиозного Сергея Пашинского, по биографии которого можно смело изучать уголовный кодекс Украины. Занимая пост главы парламентского комитета по вопросам обороны, Пашинский умудрился закупить старые БМП 80-х годов выпуска у польской компании.

Более того, Пашинский был одним из двух людей, которые формировали всю оборонно-промышленную политику в Украине, а второй — Олег Гладковский-Свинарчук, который занимал пост заместителя секретаря СНБО и председателя межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю.

Позже началась череда обвинений в адрес Украины в незаконных поставках вооружения в Южный Судан, КНДР и боевиков ИГ, а с ними отмывание денег и вклинивание частных фирм в качестве исполнителей оборонного заказа. Последнее было с подачи Пашинского, который контролировал абсолютно всех распорядителей бюджетных средств — от Минобороны и ниже.

Когда наконец многомилионные хищения были преданы огласке, Порошенко пришлось пожертвовать своим давним другом Гладковским, уволив его с занимаемых постов, чтобы на самом деле заработать себе очки перед электоратом. Пашинский же ушел сам, но с тянущемся шлейфом из уголовных дел. Однако эти увольнения никак не повлияли на патовую ситуацию в оборонной сфере, как и перетасовки в руководстве «Укроборонпрома». К тому же, рассмотрение уголовных дел всячески затягивалось и «крышевалось» генпрокурором-кумом Юрием Луценко.

Столь престранная прелюдия необходима лишь для того, чтобы подвести к нынешним военным реалиям, почему у ВСУ недостаточно вооружения.

Период 2020-2021 годов подвел черту в реальных цифрах выполнения государственого оборонного заказа. Сколько бы Минобороны не рапортавало о его достижении, ситуация с каждым годом становится все хуже и хуже.

Внутренняя военная кухня полна хаоса и неразберихи, ведь под исполнением ГОЗ в Минобороны понимают использование средств, а не реальные поставки вооружений. А когда все же подходит срок для их поставок, то находятся масса причин, почему их не закупили: ковид, болезни среди подчиненных, несвоевременное финансирование, невыполнение своих обязательств подрядчиками и т.д. Потом сроки переносятся на более позднее время.

Кстати, наш собеседник на условиях анонимности отметил, что в течение двух лет даты, указанные в ГОЗ, не совпадают с теми датами в контрактах, которые заключает Минобороны с самими производителями. На вопрос, почему так происходит, никто не может ответить. Собеседник утверждает, что ГОЗ и в дальнейшем не будет выполняться, так как за это никто не несет ответственности.

В январе 2022 года глава СНБО Алексей Данилов отчитался, что Минобороны выполнило задание на 99,5% — поставлено более 3 тысяч основных образцов вооружения, военной и специальной техники, до 4 миллионов боеприпасов и ракет разного назначения, около 3 тысяч приборов ночного видения.

Кроме того, ВСУ получили новые беспилотные авиационные комплексы Bayraktar TB-2, современные средства связи, бронетанковое вооружение и технику, разведывательные беспилотные комплексы, противокорабельный комплекс крылатых ракет «Нептун» берегового базирования, комплексы радиоэлектронной борьбы.

Что имеем на сегодняшний день из вышеперечисленного? Практически ничего. Зато из каждого утюга только и слышно, что нам нужно вооружение.

Кризис имиджа руководства оборонного сектора

С приходом министра обороны Андрея Тарана и главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, в руководстве украинской армии наступил кризис. Ряд экспертов отмечало, что неприкрытая ненависть друг к другу просто парализовала работу оборонного ведомства. Впервые в истории Минобороны и ВСУ показали неспособность организовать элементарное взаимодействие. Каждый перетягивал одеяло на себя, обвиняя в некомпететности и коррупции, а по факту просто хотели заработать на коммерческих кормушках, которые существуют в силовых структурах под разными предлогами, а государство на это закрывает глаза.

Резников и закупка вооружения

Подул ветер перемен и на смену Тарану пришел Алексей Резников — профессиональный адвокат, не имеющий отношения к боевым действиям и оборонному планированию, но умеющий хорошо говорить. Да, именно по таком принципу Резников был поставлен на должность, ведь его предшественник, Таран, был молчуном, что не нравилось президенту.

Отсутствие военного опыта теперь сказывается на театре военных действий. Дело в том, что высшее военное руковдство заключило оборонных контактов с предоплатой, которые невозможно выполнить в ближайшее время. Часть техники и оружия по этим контрактам мы получим только зимой, а часть ещё спустя 2-3 года. Но деньги отданы «за воздух» уже сегодня, когда каждая гаубица — на вес золота. При этом не выстроена система логистики, нет актуальной отчётности, нет контроля за тем, куда поставлено, а куда не доехало вооружение.

Изучив отчеты Кабмина с 2019 по 2021 гг., мы убедились, что, например, часть беспилотников осталась только на бумаге.

Так, например, в 2019 году для ВСУ было закуплено 64 единицы беспилотных авиационных комплексов («Фурия», «Аист», PD-1). В 2020 — 47 единиц БПЛА, в 2021 — уже 42, что меньше объемов, предусмотренных паспортными программами Минобороны Украины.

Также в паспорте бюджетной программы модернизации военной техники МОУ на 2021 год было указано, что за бюджетные средства должны были быть закуплены 62 беспилотников (июнь 2021), а впоследствии их количество уменьшили до 52 (декабрь 2021).

62 БПЛА в июне 2021 г.

52 БПЛА в декабре 2021 г.

При этом средняя стоимость одного БПЛА выросла в разы — от 2,6 млн до 120, 98 млн грн (паспортная программа от 06.2021).

Согласно паспортной программе от 12.2021 цена взлетела от 64 млн до 657 млн грн. И это буквально за полгода.

Количество реально поставленных БПЛА по контрактам финансирования в 2020 и 2021 гг. — установить фактически невозможно из-за начала боевых действий и большого количества поступлений БПЛА на бесплатной основе от благотворителей, предприятий-производителей, волонтеров.

Вместе с тем, доподлинно известно, что в сентябре 2021 года в ВСУ было поставлено всего 3 БПЛА «Аист», то есть в разы меньше, от запланированного объема всех БПЛА.

Согласно данным из открытых источников, в 2019 году стоимость одного «Аиста» составляла 460 тыс грн. Цена была зафиксирована в документах благотворительного сбора для одной из военных бригад.

В июне 2020 года стоимость модернизированного «Аиста» выросла практически в два раза и составила 700 тыс. грн.

Неутешительные выводы

Всеобъемлющая коррупция вкупе с бюрократической вакханалией под соусом безответственности чиновников привела к тому, что на сегодняшний день украинская армия не укоплектована необходимым вооружением и техникой. Ведь изображать имитацию освоения бюджетных средств проще, нежели действительно укреплять оборонный потенциал.

Учитывая ныненшнюю боевую реальность, действия военно-политического руководства страны, откровенно говоря, подорвали обороноспособность страны. В результате чего, нам пришлось судорожно искать дополнительное финансирование и закупать образцы техники у западных партнеров.

Продолжение следует...

Справка

На вооружение БПАК «Аист-100» производства ООО «Производственно-Инновационной компании «ДЕВИРО» — были взяты приказом № 114 экс-министра А. Тарана от 11 мая 2021 года.

Накануне, в июне 2020 года малый оперативно-тактический разведывательный БПЛА «Аист-100» начал подготовку к государственным испытаниям. Старт испытаний был в октябре 2020 года. Сертификацию проводил Государственный научно-исследовательский институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники.

ООО «ПИК «ДЕВИРО» связана с депутатом VIII созыва Юрием Березой.