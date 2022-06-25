Мобилизация в Украине: с какими болезнями не возьмут в армию?

В Положении о военно-врачебной экспертизе в ВСУ есть большой список болезней, при которых призывника могут временно не взять в армию или вообще не призвать.

Рассказываем, какие недуги могут позволить мужчинам не стать солдатом не только в военное, но и в мирное время.

Болезни глаза и придаточного аппарата. Условно пригодными к службе в армии во время военного положения являются люди, имеющие выраженные анатомические изменения или недостатки положения век, орбиты глаза, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах. Если при таком диагнозе отсутствует нарушение зрительных или двигательных функций глаз, такой человек к службе пригоден и в мирное, и в военное время.

Не призывают в армию людей с резко выраженным прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах, отслоением и разрывом сетчатки на обоих глазах, глаукомой обоих глаз, стойким параличом двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии, пациенты с близорукостью или дальнозоркостью любого глаза в одном из меридианов более 12,0 диоптрий или астигматизмом любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 6,0 диоптрий; тех, у кого острота зрения одного глаза ниже 0,1 или глаз не видит совсем, и людей, у которых отсутствует глазное яблоко при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Болезни органов пищеварения. Если у призывника отсутствуют 10 и более зубов на одной челюсти или они заменены съемным протезом, отсутствуют 8 угловых зубов на одной челюсти или отсутствуют 4 угловых зуба на верхней челюсти с одной стороны и 4 угловых зуба на нижней челюсти с другой стороны, такой человек все равно может быть солдатом в военное время, а в мирное время его не призовут.

Препятствием для службы в ВСУ как в мирное, так и в военное время могут стать челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), включая аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций. Пожизненный «белый билет» можно получить, если такие болезни, как язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки, эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, аппендикс, болезнь Крона, язвенный колит, непроходимость кишечника, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, синдром раздраженного кишечника, спаечная болезнь, различные заболевания печени вызывают значительные нарушения в работе организма.

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. В таком случае решение медкомиссии зависит от степени нарушения функций органов из-за заболевания. В основном таких людей признают ограниченно пригодными.

ВИЧ, если болезнь сопровождается инфекционными, паразитарными заболеваниями, злокачественными опухолями и другими уточненными болезнями, освобождает человека от военной службы и в мирное, и в военное время. Носители бессимптомного вируса иммунодефицита ограниченно пригодны к военной службе, их пригодность определяется индивидуально.

Врожденные аномалии, недостаточное физическое развитие и травмы. Пригодность травмированных людей со значительными нарушениями функций органов в армии часто ограничена. В некоторых случаях, когда травма привела к значительному нарушению функций органов, человек становится непригодным к службе в ВСУ. Врожденные пороки и аномалии позволяют не служить в армии в военное время только, если они особенно сильно выражены и мешают нормальной жизнедеятельности человека.

Геморрой. Во время военного положения все пациенты с таким диагнозом ограниченно пригодны к военной службе, или же пригодны к ней.

Гепатиты. Непригодны к военной службе в военное время только пациенты с тяжелыми формами вирусных гепатитов, которые тяжело поддаются лечению и значительно нарушают функции органов и систем. Вирусные гепатиты со стойкими и умеренными нарушениями дают право комиссии в военное время решать, может ли служить тот или иной человек. Если же болезнь не влияет на функции важных органов, такой призывник пригоден к военной службе в военное время.

Заболевания кожи. Полностью освобождают от службы и в мирное, и в военное время при диффузном нейродермите (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова, обычной пузырчатке, герпетиформном дерматите. С остальными заболеваниями служить можно.

Заболевания костей. Тяжелые формы артиритов и артрозов, синдром Фелти, ревматоидный васкулит, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра, кристаллические артропатии, полиартериит узловой, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехчета, диффузный эозинофильный фасцит, вызывающие значительные нарушения функций поврежденных органов, освобождают от мобилизации.

Также от службы в армии освобождаются пациенты с тяжелыми формами приобретенных деформаций и дефектов пальцев кисти, стопы, конечностей, тяжелым плоскостопием, фибробластическими нарушениями, вызывающими тяжелые нарушения двигательных функций. Кроме того, не призовут с ампутированными конечностями до определенного уровня, а также тяжелыми формами болезней позвоночника (кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии).

Заболевания крови: непригодны к военной службе со снятием с военного учета люди с быстро прогрессирующими со значительными нарушениями функций заболеваниями крови. Остальные ограниченно пригодны к службе в военное время, если не находятся на лечении.

Заболевания мочеполовой системы. Освобождаются от службы лица, имеющие тяжелый нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии, почечную недостаточность, гидронефроз, пионефок, вторичной болезни, сморщенную, малую почку, приобретенную кисту почки, цистит, болезни мочевого пузыря, невенерический уретрит, стриктуру уретры со значительными нарушениями функций почек, а также «Мужские болезни», в частности гиперплазия простаты, аденома, фиброаденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни простаты, гидроцеле и сперматоцеле, искажение яичка, орхит и эпидидимит, мужское бесплодие, чрезмерная крайняя плоть, фимоз имеющие тяжелые последствия и мешающие нормальному функционированию мочеполовой системы. Если болезни не нарушают работу органов очень сильно, такие пациенты могут быть признаны ограниченно пригодными к службе в военное время.

Заболевания нервной системы. Пациенты с острыми менингитами, энцефалитами, миелитами, энцефаломиелитами, внутричерепными, внутрипозвоночными абсцессами, системными атрофиями, дегенеративными болезнями, церебральным параличом, паралитическими синдромами, болезнью Паркинсона, рассеянным склерозом, миастенией, миопатией, болезнями нервно-мышечных соединений и мышц, дорсалгией, радикулопатией, цервикалгией, ишиасом, люмбаго и т.д. не пригодны для службы в армии. Эпилепсия и эпилептические синдромы, эпилептический статус, мигрень, расстройства сна при частых приступах также не дают права служить в ВСУ.

Если же болезнь прогрессирует медленно, такие люди могут быть ограниченно пригодными к службе в мирное время.

Заболевания органов дыхания. Такие диагнозы как озена и гнойный синусит во время военного положения не препятствуют вступлению в ряды ВСУ. Не могут служить в армии люди с хроническим бронхитом, эмфиземой, хронической обструктивной болезнью легких, бронхоэктатической болезнью, пневмокониозом, хроническими пневмонитами, идиопатическим фиброзирующим альвеолитом, легочным альвеолярным протеинозом, гемосидерозом, хроническими гнойными и некротическими болезнями, болезнями плевры, абсцессом легких и средостением, пиотораксом, тяжелой бронхиальной астмой, вследствие которых наблюдаются значительные нарушения дыхательной функции.

Заболевания системы кровообращения. Непригодны к военной службе со снятием с военного учета люди с диагнозами: сердечная недостаточность II-Б-III стадии, гипертоническая болезнь III стадии, ишемическая болезнь сердца с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии, инфаркт головного мозга, инсульт, стеноз, эмболия, тромбоз , аневризма прецеребральной, базилярной, сонной, позвоночной артерий или аорты, церебральный атеросклероз со значительным нарушением функций.

Не призовут и тех, у кого устойчивые нарушения работы системы кровообращения вследствие перенесенных флебитов, тромбофлебитов, тромбоза воротной вены, эмболии и тромбоза других вен; варикозное расширение вен нижних конечностей; варикозного расширения вен пищевода, мошонки, яичка, таза, послефлебитического синдрома; неспецифический лимфаденит, последствия хирургических вмешательств.

Заболевания уха. Если у человека стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота, стойкие значительно выраженные вестибулярно-вегетативные расстройства, сопровождаемые симптомами меньеровского заболевания, то в армию его не возьмут.

Инфекционные болезни органов пищеварения и кожи. К службе в ВСУ в мирное время непригодны те, у кого есть кишечные инфекционные болезни, бактериальные зоонозы, вирусные инфекционные болезни центральной нервной системы, вирусные инфекционные болезни с повреждением кожи и слизистых, гельминтозы, педикулез и их последствия. Но в военное время такие призывники имеют статус ограниченно пригодных.

Инфекционные болезни, передающиеся половым путем. Пациенты с врожденным или приобретенным сифилисом в мирное время к службе не допускают, однако во время военного положения их пригодность служить определяется медицинской комиссией в индивидуальном порядке. К службе не допускаются призывники с гонококковой, трихомонадной и другими инфекциями, передающимися половым путем, но до того момента, пока пациент не вылечится.

Новообразование и их последствия. Онкобольные с неизлечимыми диагнозами не пригодны к военной службе, а люди с онкодиагнозами в прошлом, состояниями ремиссии и медленно прогрессирующими болезнями в военное время ограниченно пригодны.

Пациенты с доброкачественными новообразованиями со значительными нарушениями функций организма не пригодны для службы в ВСУ.

Всех пациентов после хирургического лечения, проведения цитостатической или лучевой терапии отправляют на лечение, они являются временно непригодными для службы в ВСУ даже в период военного положения.

Расстройства психики и поведения. Лица с резко выраженными стойкими психическими расстройствами не пригодны к военной службе вообще. Все остальные ограниченно пригодны в военное время. Те, у кого случились расстройства психики в результате приема психотропных препаратов или у кого устойчивая компенсация последствий острого заболевания, к службе пригодны. Люди с шизофренией, шизотипическими и бредовыми расстройствами, аффективными расстройствами с часто повторяющимися фазами и глубокой умственной отсталостью к службе в ВСУ не редки ни в мирное, ни в военное время.

Туберкулез: с таким диагнозом в службу в ВСУ мужчины не допускаются ни в мирное, ни в военное время. Однако, если заболевание вылечено, то в военное время пригодность к службе определяется в индивидуальном порядке.

По материалам украинских СМИ