Темные пятна с истории Coca-Cola: сотрудничество с нацистами, преступниками и наркотики

Американская компания Coca-Cola сотрудничала с самыми преступными режимами, пока они находили общий язык с американским правительством. Достаточно напомнить о том, что Coca-Cola активно разливала свою продукцию в Третьем Рейхе и даже выступила спонсором нацистской Олимпиады 1936 года в Мюнхене.

В Германии строили лагеря смерти и убивали евреев, а улицы немецких городов пестрели яркой рекламой колы. Торговля с Гитлером приносила огромные деньги, и американские бизнесмены почему-то совершенно не переживали по поводу своей репутации.

Только в 1940 году, после начала Второй мировой войны, Coca-Cola наконец перестала завозить в Рейх сиропный концентрат, необходимый для производства своих напитков. Однако руководитель местного подразделения Coca-Cola Макс Кайт изобрел для немцев новый напиток — на основе молочной сыворотки и яблочного жмыха. Работая над этим рецептом, он призвал своих коллег «проявить фантазию». В результате этого появилась новая «нацистская» кола, известная сегодня всем под названием Fanta — которую потом охотно выкупила материнская компания из США.

История коммерческого сотрудничества с нацистами ничему не научила американцев. Coca-Cola доминировала на рынке Южной Африки во времена режима апартеида, построенного на расовой дискриминации и угнетении чернокожего большинства.

В восьмидесятые годы прошлого века, когда расистское правительство ЮАР бойкотировали во всем мире, продукция американской компании занимала 90% местного рынка безалкогольных напитков, и получала сотни миллионов долларов прибыли. А большинство ее африканских работников жили и работали в условиях расовой сегрегации, получали низкие зарплаты и годами вели борьбу за право объединения в профсоюзы.

То же самое происходило в Латинской Америке, где Coca-Cola наладила бизнес в полностью зависимой от Вашингтона Колумбии. Потому что дешевый труд латиноамериканских рабочих позволял серьезно экономить на расходах по производству. Согласно данным местных правозащитников, работников компании терроризировали отряды ультраправых парамилитарес, которые жестоко убивали профсоюзных активистов — за требования повысить зарплату и улучшить условия работы на предприятиях.

«Руководство заводов „Кока-Колы“ по производству бутылок в Колумбии использовало ультраправые „эскадроны смерти“ для того, чтобы терроризировать рабочих и предотвращать попытки организации профсоюзов. Профсоюз рабочих сталелитейной промышленности США подает иск против „Кока-Колы“ от имени колумбийского профсоюза Sinaltrainal, в котором описываются систематические запугивания, похищения, содержание под арестом и убийства рабочих на колумбийских заводах.

Sinaltrainal заявляет, что начиная с 1994 года было убито пять членов их профсоюза, работавших на заводах по производству бутылок. „Кока-Кола“ отказывается от какой-либо ответственности за приписываемые ей зверства, заявляя о том, что компания не владеет заводами по производству бутылок, что их взаимоотношения строятся только на контрактной основе. Но юристы профсоюза утверждают, что самая знаменитая в мире компания по производству безалкогольных напитков строго контролировала деятельность своих поставщиков и была хорошо осведомлена о жестоком запугивании рабочих заводов», — писала об этом скандале The Guardian.

Однако, несмотря на все обвинения, Coca-Cola никогда не думала уходить из Колумбии. Потому что местные власти пользовались поддержкой со стороны правительства США, несмотря на бесчеловечную диктаторскую политику по отношению к собственному народу.

Еще одним пятном на репутации гигантской компании стали обвинения в том, что ее продукция может содержать в себе наркотические вещества. Изобретатель напитка фармацевт Джон Пембертон изначально поставлял его в аптеки, для снижения зависимости от модного в конце XIX века морфия. А в основе этого лечения, по большому счету, лежал нехитрый принцип постепенного уменьшения дозировки. Ведь на один грамм сиропа, применявшегося в то время для изготовления колы, приходилось пять миллиграмм кокаина, который извлекали из листьев коки путем экстракции.

Конечно, со временем кокаин исчез из рецепта популярного американского напитка. Но осадок этой давней истории до сих пор остается. Американское правительственное агентство FDА регулярно проверяет его образцы на предмет возможного содержания кокаина. А газета The Washington Times писала, что экстракт листьев коки, возможно, до сих пор входит в перечень ингредиентов колы.

The New York Times привела конкретное название американской фирмы, которая официально работает с листьями коки для изготовления лекарственных препаратов — после чего обработанные листья этого растения якобы продаются для производственных нужд компании Coca-Cola. А миллиардер Илон Маск не так давно шутливо пообещал купить The Coca-Cola Company — для того, чтобы «вернуть туда кокаин».

Впрочем, к рецепту напитка хватает других вопросов. Специалисты в области общественного здравоохранения неоднократно обвиняли корпорацию в том, что ее продукция содержит большой процент сахарозы, которая приводит к кариесу и ожирению, а также может провоцировать заболевание диабетом второго типа. Компания продвигает на рынке новую «диетическую» колу, однако это не слишком влияет на ситуацию. Потому что, как рассказала диетолог Розмари Стэнтон, каждая банка такой безалкоголки все равно содержит 37% от рекомендуемой суточной нормы сахара для взрослого человека.

По данным экологических организаций, Coca-Cola ежегодно производит более трех миллионов тонн пластиковой упаковки, что является причиной массового загрязнения биосферы. Пластиковые бутылки образуют в мировом океане настоящие дрейфующие острова и образуют горы на свалках по всему миру. Однако, как утверждают представители «Гринпис», американская компания старается переложить ответственность за эту катастрофу на рядовых потребителей своих разлитых в пластик напитков.

Вместе с тем, Coca-Cola по-прежнему тратит значительные средства на рекламное продвижение собственной продукции. Это помогает подсадить на ее новое поколение человечества. Компанию обвиняли в том, что она заплатила 150 миллионов партнерам из Warner Brothers, чтобы получить эксклюзивные права на глобальный маркетинг в одном из популярных фильмов о Гарри Поттере. Потому что это побуждает детей употреблять больше безалкогольных напитков, постепенно формируя вкусовую и потребительскую зависимость.

Все это лишь крупные штрихи к аморальному портрету огромной коммерческой корпорации, по адресу которой выдвигалось множество других обвинений.

По материалам иностранных СМИ