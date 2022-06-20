Вадим Ермолаев, крупнейший застройщик из Днепра, фактически подает патроны агрессору, ведя бизнес в России и Крыму

Гражданин Кипра и один из крупнейших застройщиков Днепра Вадим Ермолаев продолжает зарабатывать на производстве и торговле алкоголем в Крыму, пишет Дмитрий Филипенко, внештатный корреспондент Delo.ua.

Уже после оккупации части южных регионов Украины, компании Вадима Ермолаева, вероятно, пошли на коллаборацию с агрессором. Вопрос санкций СНБО и уголовного дела СБУ против бизнеса Ермолаева должен решиться в ближайшее время.

По данным последнего довоенного рейтинга самых богатых украинцев, который готовило издание НВ в ноябре 2021 года, предприниматель из Днепра Вадим Ермолаев занимал в топ-100 почетное 60-е место с состоянием в $173 млн. Годом ранее чуть выше его состояние оценил Forbes — в $220 млн. Деловые издания, как правило, берут в расчет только украинские активы предпринимателя, называя его основным бизнесом девелопмент — строительство торговых центров и жилой недвижимости. В Украине также занимается стройматериалами, сельским хозяйством, торговлей агротехникой.

Но незаслуженно забытым остается другой, не менее важный проект Вадима Ермолаева — бизнес в оккупированном Крыму и в России, который ведется по правилам оккупанта еще с 2014 года. И даже после начала полномасштабного вторжения, эти бизнес-связи не были свернуты.

Ермолаев не видит в этом противоречий.

«Вот уже третий месяц идёт война и она показала нам, что можно адаптироваться практически ко всему. И даже продолжать развиваться. Война сделает нас сильнее и мудрее, хоть мы и не выбирали стать сильными и мудрыми таким способом. ... И сейчас у нас есть два варианта — или упасть в бездействие или делать то, что можешь делать сегодня. И я бы посоветовал не терять то, что можно сохранить», — написал Ермолаев на своей странице в Facebook 18 мая.

Предпринимателя сложно упрекнуть: своей бизнес-стратегии он четко придерживается, и, несмотря на введенную в стране уголовную ответственность за коллаборационизм, а также риск санкций СНБО, активно работает «на два фронта». А ведь сегодня платить налоги в Крыму и в Москве — это все равно, что самостоятельно вкладывать снаряды в орудия, которые расстреливают наших военных и мирных жителей. Судя по открытой отчетности российских компаний Ермолаева, несколько сел, которые россияне сравняли с землей на Донбассе, предприниматель из Днепра может смело записать на свой счет.

Винная карта Вадима Ермолаева

Один из флагманских проектов Вадима Ермолаева — это алкогольные бренды (вино, коньяки, водка), которые производились в Крыму и в городе Синельниково недалеко от Днепра. До 2014 года компания «Алеф-Виналь» управляла мощностями на обеих территориях. Но после аннексии полуострова бизнес в Крыму перерегистрировали по российским законам. Сейчас там работает компания «Алеф-Виналь-Крым». Большое расследование о том, как с помощью схем Ермолаев обходит санкции и экспортирует крымскую продукцию по всему миру, сделали несколько лет назад журналисты «Настоящего времени» и «Муниципального сканнера».

Мы решили проверить — изменилось ли что-то в структуре бизнеса Ермолаева в Крыму после вторжения россиян 24 февраля. Результат был ожидаемый. Не зря ведь предприниматель сам себе и своим читателям в соцсетях советует «не терять то, что можно сохранить».

Именно поэтому ООО «Алеф-Виналь-Крым, согласно выпискам из Единого реестра российских компаний, все еще продолжают контролировать связанные с Ермолаевым оффшоры: кипрские AD Vinal Investments Limited, Dreamdestiny Holdings Limited, Amadon Limited, а также Zapeto LTD с Британских Виргинских островов. Также эти же оффшоры контролируют еще одну крымскую компанию Ермолаева — ООО «Парквайн корпорейшн», ранее имевшую название «Алеф-Дистиллери».

Однако, как известно, преступлением является не столько владение бизнесом в Крыму — пускай и через кипрские прокладки — но именно ведение предпринимательской деятельности и уплата налогов. По украинскому законодательству это приравнивается к финансированию терроризма, подследственность Службы безопасности Украины. Кроме очевидного повода для открытия уголовного производства, уплата налогов в Крыму — это прямой путь в санкционный список, который СБУ предлагает Совету нацбезопасности. Особенно учитывая, что Ермолаев — гражданин Кипра, и особых вопросов о введении санкций против украинского гражданина это вызывать не будет.

Насколько «эффективно» Ермолаев поддерживает государственный терроризм, финансируя российскую армию через уплату налогов в российский бюджет?

Согласно открытым данным, «Алеф-Виналь-Крым» только в 2020 году заплатила в Крыму налогов на 390 млн рублей, а «Парквайн» — еще чуть более 3 млн руб. Схожие суммы налогов и сборов, вероятнее всего, уплачивались и в предыдущие годы. Кстати, на эти деньги можно купить 4-5 ракет «Калибр», которыми россия обстреливает украинские города и объекты инфраструктуры. А количество ракет «Точка У», которые можно купить на эти деньги и вовсе исчисляется десятками.

Кроме того, винно-коньячные компании Ермолаева брали взаймы деньги в банке РНКБ — специальном финучреждении для работы в Крыму, который находится во всех возможных санкционных списках. А также принимали участие в государственных тендерах страны агрессора, отгружая свою продукцию различным госструктурам России.

Двери в Крым для Вадима Ермолаева

После аннексии Крыма, несколько лет на местном рынке вольготно себя чувствовала и еще одна крупная фирма из орбиты Ермолаева — производитель мебельной фурнитуры Axor Industry. СМИ писали, что компания настолько плотно хотела закрепиться на российском рынке, что даже размещала на своей корпоративной странице поздравления с Днем России. После скандала, правда, российское представительство фирму — ООО «Аксор-Крым» — закрыли. Однако сегодня в Москве все еще работает ООО «Рокс» — консалтинговая фирма, которая выдает сертификаты на продукцию «Аксора» в России, занимается продвижением ее продукции. Фирма принадлежит кипрскому оффшору из «винно-коньячного» холдинга — Dreamdestiny Holdings Limited. Некоторое время назад адрес электронной почты гендиректора «Рокса» Елены Мелодиевой, который публиковался в российских каталогах, размещался на корпоративном домене украинской материнской компании. То есть бизнес вообще не скрывал, что имеет украинские корни, но при этом на голубом глазу продолжал платить налоги и развивать сеть в России.

Кроме журналистских материалов, на «двойную жизнь» фурнитурного бизнеса Ермолаева обращали внимание и коллеги по рынку на официальном уровне. В частности, скандал разгорелся во время обсуждения антидемпинговой политики в отношении фурнитуры: «Аксор» хотел защищать украинский рынок, при этом сам нарушая все возможные нормы международного торгового права и работая в подсанкционном Крыму.

Полевые работы

Еще об одной «коллаборации» стало известно буквально недавно, когда Херсонская и часть Запорожской области Украины временно перешли под контроль российских оккупантов. Как сообщают местные предприниматели, на территории областей продолжают работать филиалы компании «Агротек» — официального дилера импортной сельхозтехники. Он также входит в структуру корпорации «Алеф» Вадима Ермолаева. Согласно информации на сайте компании, у нее есть филиалы в оккупированных Мелитополе, Пологах Запорожской, Таврийске, Олешках Херсонской, а также в Волновахе Донецкой области. Ни на сайте, ни на Facebook странице компании сообщений о потере контроля над филиалами не было. В Олешках, к слову, есть филиал и у еще одной компании Ермолаева, которая поставляет и обслуживает сельхозтехнику — ООО «ТК Астерра». Понятно, что новая техника John Deer и других производителей в страну не поставляется и не продается. Но остатки на складах, а также запасные части и расходные материалы — вполне можно распродавать, способствуя подготовке техники для работы под дулами автоматов на условиях оккупантов.

Примечательно, что именно с выставочной площадки «Агротека» в начале апреля кадыровцами были украдены и вывезены в Крым и Чечню комбайны, которые затем были дистанционно заблокированы. Впрочем, имея опыт работы на две страны и обходя санкции, Ермолаев, по всей видимости, решил последовать собственному совету и «не терять то, что можно сохранить». Не исключено, что фермеры Херсонской и Запорожской областей будут продолжать обслуживаться в дилерских центрах «Агротека», а он будет продолжать зарабатывать на войне.

С трудом верится, что станет отпускать продукцию бесплатно. Можно предположить, что скорее всего, на дефицитном рынке и в условиях необходимости проведения полевых работ, цены на товары в торговых точках Ермолаева существенно вырастут.

В условиях открытой агрессивной полномасштабной войны заработок на торговле с оккупантами и по их правилам — не только «в тылу», но и на «свежеоккупированных» территориях — очевидно заслуживает большего, чем просто общественного резонанса и порицания. Во-первых, финансирование терроризма — это одна из тягчайших статей Уголовного кодекса, и тут есть все признаки, по которым СБУ может и должна возбуждать уголовное дело. Во-вторых, есть также уголовная ответственность за коллаборационизм на оккупированных территориях — эта часть касается конкретно «Агротека» — СБУ также должна проверить этот бизнес на предмет сотрудничества с оккупантами. И в-третьих, перечисленное выше это явный повод для введения санкций против Ермолаева лично с дальнейшей заморозкой его активов со стороны Совета нацбезопасности. Законы военного времени требуют действовать быстро и решительно. Этот случай должен стать показательным для всех, кто еще сомневается в целесообразности закрывать бизнес в России и кто уже потирает руки от возможности заработать на своих согражданах в оккупации. В этом случае совет «не терять то, что можно сохранить» должен касаться репутации и совести, а не материальных активов, о накоплении которых так печется предприниматель Вадим Ермолаев.