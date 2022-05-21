Турция может заменить Россию на газовом рынке Европы

Турция предложила Евросоюзу альтернативу российскому газу — поставки топлива из Восточного Средиземноморья, об этом заявил главный советник турецкого президента по внешней политике Ибрагим Калын. По его словам, Анкара хочет помочь Брюсселю снизить зависимость от газа из России на фоне ситуации на Украине и готова стать частью этого процесса.

Желание турок помочь Европе небескорыстно — государство давно мечтает стать главным региональным газовым хабом, ключевым поставщиком топлива на юг Европы. Такая возможность для Турции открылась в 2014-м, когда ЕС торпедировал «Южный поток», заменой которому стал «Турецкий поток». Другим важным для Анкары моментом является запуск Южного газотранспортного коридора (ЮГК), который соединил месторождения Азербайджана с Европой через турецкую территорию.

Когда началась спецоперация на Украине и в Евросоюзе заговорили о необходимости отказа от российского газа, одним из первых готовность помочь выразил Азербайджан. Но едва ли он мог бы предложить серьёзную замену, а потому подключение к проекту Туркменистана и в перспективе Казахстана становится для Европы и Турции стратегической целью.

Альтернативным поставкам долгое время мешали как геополитическая обстановка, так и споры между Баку и Ашхабадом за месторождения в Каспийском море. Все эти вопросы были сняты в последние годы. В 2018-м была подписана конвенция о статусе Каспия, в 2020-м состоялась вторая карабахская война, фактически предоставившая туркам выход к его побережью, а в начале 2021-го Азербайджан и Туркменистан сенсационно завершили 30-летний спор.

Эксперты считают, что здесь не обошлось без примиряющей руки Анкары и что подключение Туркменистана к проекту — вопрос времени.

ЮГК не единственная основа турецкого газового хаба, Анкара положила глаз на ресурсы Восточного Средиземноморья. Имеются в виду месторождения у берегов Кипра (турки ведут разведку даже между греческими островами Кастелоризо, Крит и Родос, утверждая, что это продолжение их континентального шельфа) и Израиля (Турция оспаривает права на открытое в 2009-м месторождение «Левиафан» с запасами до 450 млрд кубометров).

Одним из результатов ухудшения отношений с Турцией стало быстрое сближение Израиля с Грецией и Кипром. Совместно с ними Израиль решил строить трубопровод, получивший название EastMed, что вызывало резко негативную реакцию турок. Чтобы помешать реализации проекта, Турция подписала соглашение о разграничении морских зон с правительством Фаиза Сараджа в Ливии, фактически разделив между этими странами восточную часть Средиземного моря. Всё, что восточнее Крита, оказалось зоной исключительных интересов Турции, и любой прокладываемый там газопровод не мог пройти без согласия Анкары. Ответом стало подписание аналогичных соглашений между Израилем и Кипром, Грецией и Египтом. Все стороны не признали договорённостей, заключённых оппонентами, что загнало ситуацию в тупик.

Однако к геополитике добавилась ещё и экономика. Несмотря на то что эксперты были настроены скептически по отношению к рентабельности проекта, инвесторы не спешили вкладывать деньги, а власти Италии, по территории которой должна была пройти «труба», проект, по сути, проигнорировали, сделав ставку на ЮГК, в конце марта агентство Reuters сообщило, что Турция и Израиль начали обсуждение строительства газопровода к «Левиафану». Переговоры стартовали в начале марта, когда президент Израиля Ицхак Герцог посетил Турцию с официальным визитом, и конкретные решения могут быть выработаны уже в ближайшие месяцы.

Оценка рентабельности проекта изменилась, поскольку в прошлый раз она давалась во времена дешёвого газа. Сегодня же любой альтернативный российскому трубопровод может стать «золотым», учитывая, что сжиженный природный газ стоит намного дороже. К тому же сейчас экономические выгоды заставляют бывших врагов мириться, тем более что стоимость нового проекта в разы дешевле — «трубу» нужно дотянуть до турецкой территории без прокладки через глубоководные участки Средиземноморья.

Таким образом, ещё недавно казавшиеся пустыми угрозы найти альтернативу российскому газу постепенно начинают приобретать конкретные очертания. Новый газопровод ни «Северный поток — 2», ни «Турецкий поток» не заменит, но благодаря всему перечню поставщиков — ЮГК, Катар и, возможно, США — с одновременным ростом добычи в Европе зависимость от России будет уменьшаться. Есть точка зрения, что РФ компенсирует снижение объёма экспорта за счёт роста цен. Но цены не будут высокими вечно, а вернуть потерянное место на рынке крайне сложно.

По материалам иностранных СМИ