«Слуга народу» Сергій Литвиненко — антимайданівець, людина Медведчука, продовжує нелегальну торгівлю спиртом

Цікаво, а чим зараз займається наш Зе-нардеп Сергій Литвиненко? Той, який свого часу був помічений у підтримці антимайдану, торгівлі необлікованим спиртом Зірненського спиртзаводу, «кнопкодавством» у ВРУ і тим, що у 20-му році привіз на округ свого друга — скандального ексдепутата від ОПЗЖ Іллю Киву, чим спровокував сутички із місцевими жителями.

За інформацією телеграм-каналу «Темний лицар», Литвиненко потрапив на вибори до СН завдяки своїм столичним друзям, які лобіювали його, щоб і далі зберегти контроль над виробництвом спирту.

А сам він є вихідцем з офісу «горілчаного короля» Олексія Чеботарьова, який після Майдану втік до рашки, але і досі впливає на політику в спиртовій галузі України.

Від нього ж Литвиненко і досі отримує вказівки, а також фінансову підтримку. Паралельно займається торгівлею нелегальним спиртом та нелегальним видобутком піску на Рівненщині.

До списку його близьких друзів входять депутати від ОПЗЖ Віктор Медведчук, Віктор Чорний, позафракційний Олександр Ковальов. Напевно звідси і його номер 37 у попередньому списку ОПЗЖ до ВРУ, який був складений до початку вторгнення рф.

Донька нардепа проживає в Будапешті, де має нерухомість. Його син Антон, після обрання Литвененка-старшого до ВРУ, керує виробництвом на Зірненському спиртзаводі і встиг запам’ятатися місцевим своїми дорогими автомобілями та мажорним життям.

Сам же «слуга» Литвиненко під час війни придбав собі будинок у Мукачевому загальною площею 324 «квадрати». Тож на окрузі його бачать рідко. Хіба періодично вночі і в супроводі озброєної охорони, коли потрібно забрати «чорну касу» з заводу.

Іншими словами, цей «слуга», що до війни, що після її початку, досить непогано себе почуває.

Живе і приймає гостей з ОПЗЖ у себе в будинку в Мукачевому та виношує разом із ними плани створення нового політичного проєкту. В першу чергу по Закарпаттю саме завдяки підтримці проросійського експрем’єра Угорщини, лідера партії «Фідес» Віктора Орбана.