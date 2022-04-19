Какие дома будут строить после войны в Украине?

В Украине после войны коренным образом поменяется концепция застройки жилья. Государство разрабатывает новые строительные нормы, в основе которых — отказ от строительства многоэтажек, укрепленные подземные паркинги и бомбоубежища, а также модульные решения в архитектуре. При этом цены на жилье, конечно, будут выше, чем сейчас. А вот насколько выше — пока не решается прогнозировать никто.

О том, что будет предусмотрено новыми строительными нормами, рассказали специалисты.

Дома будут «как в Израиле»

За основу для строительства нового жилья в Украине взяли израильский опыт. Эта страна уже не одно десятилетие живет в состоянии войны. Не удивительно, что в Израиле научились строить практичное жилье, сочетающие в себе требования комфорта и прочности. Такие дома там строят с 2004 года. В каждом доме оборудован крепкий подземный паркинг и бомбоубежище.

В Украине намерены перенять этот опыт. Будут разработаны новые строительные нормы, которыми предусмотрят строительство укрепленного бомбоубежища под каждым домом. Это требование должно быть прописано в Государственных строительных нормах, убежден основатель компании KAN Development Игорь Никонов.

При этом в Национальном союзе архитекторов предлагают строить подземные убежища с двойным назначением. В мирное время там могут находиться кафе, выставочные залы, клубы по интересам. Это поможет решить проблему с помещениями для многих представителей малого бизнеса. И в то же время, бизнес будет содержать эти помещения в хорошем состоянии. Но при этом будет одно условие: в случае войны бизнес освободит эти помещения под убежища.

От многоэтажек откажутся

При новом строительстве жилья намерены отказаться многоэтажек. Как показала практика, эвакуация людей с верхних этажей домов весьма проблематична и занимает много времени. К тому же, высотки — отличные мишени для врага.

Отказ от многоэтажек и новые цены на жилье: какие дома будут строить после войны

Поэтому в послевоенной застройке выбор будет сделан в пользу невысоких домов повышенной прочности высотой в несколько этажей.

Предлагают модульную застройку

Застройка будет вестись поквартально. В ее основе невысокие прочные дома из модульных конструкций. В основе дома будет прочный железобетонный каркас и готовые стеновые панели, которые будут изготавливаться сразу с окнами. Строительство такого дома займет от полугода до 9 месяцев. К тому же, благодаря каркасу такой дом не будет «складываться» при обрушении одной из стен.

Ставя во главу угла соображения прочности, застройщики не будут забывать и об эстетичности нового жилья. Отделка тыльной части таких домов будет однотипной. Зато фасады планируют делать оригинальными. Возможно, у каждого квартала будет свой дизайн, который сделает его неповторимым.

Цены на жилье будут выше

Естественно, что цена на жилье в домах послевоенной застройки будет выше. На сколько она вырастет, сейчас трудно сказать. Архитекторы могут утверждать с уверенностью лишь одно: себестоимость квадратного метра жилья даже на окраинах столицы будет не менее 1000 долларов за квадратный метр.

Причины повышения стоимости будут такие:

— рост цен на строительные материалы;

— повышение затрат из-за строительства подземных сооружений и возведения домов повышенной прочности;

— повышение затрат на землю под застройку и прокладку коммуникаций из-за снижения этажности.

По материалам укрСМИ