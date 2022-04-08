Как работает страховка во время войны в Украине

Война в Украине обрушила страховой рынок. Объемы страхования упали в 5-10 раз, ведь многие украинцы просто не продлевают свои полисы, срок которых закончился. Также на рынке наблюдаются задержки по выплатам, а зарубежные перестраховщики начинают отказываться брать на себя риски, связанные с Украиной, и разрывают договоры в одностороннем порядке.

Впрочем, в последнее время рынок понемногу начал оживать. Разбирались, действует ли сейчас страховая защита, а также кто и при каких условиях может рассчитывать на выплаты за поврежденный автомобиль или квартиру.

Сегодня подавляющее большинство водителей не продлевают полисы обязательного страхования на авто, и у каждого на это свои причины. Одна из основных — неопределенность, так как в условиях войны никто не хочет тратить лишние тысячи на оформление автостраховки. Помимо этого, многие автолюбители сомневаются, что даже при оформленной страховке им что-либо выплатят, ведь страховые компании сейчас работают с серьезными задержками. При всем этом, как рассказал Vesti.ua адвокат Вадим Володарский, сегодня нет ни одного документа, который отменил бы действие страхового полиса на период военного времени. В случае если у водителя проверят страховку и ее не будет, штраф, согласно ч. 1 ст. 126 КУоАП, составит 425 грн.

«ОСАГО в принципе никакого отношения не имеет к боевым действиям. Это страховка исключительно в отношении третьих лиц на случай ДТП», — сказал Володарский.

По его словам, водители должны понимать, что основная суть страховки — возмещение убытков в случае аварии. Поэтому чтобы исключить хотя бы риск расстаться с кровно заработанными деньгами из-за ДТП, даже в военное время водители должны иметь «автогражданку».

«Это обязательно. Тем более сейчас доказать свою правоту во время ДТП намного проблематичнее, из-за того что запретили видеорегистраторы», — говорит Володарский.

А вот КАСКО во многих случаях, конечно же, остается по желанию. Но и с этим полисом рассчитывать на компенсацию в случае повреждения авто в результате боевых действий не приходится.

«В большинстве договоров написано, что боевые действия не являются страховым случаем. То есть в случае повреждения автомобиля в результате боевых действий возмещение выплачиваться не будет, если в договоре есть такой пункт. А, как правило, он есть. Туда же можно отнести и массовые беспорядки и пр. Но опять-таки, если человек продолжает эксплуатировать автомобиль, то КАСКО, безусловно, имеет смысл, так как, на мой взгляд, в том же Киеве сегодня намного больше вероятности попасть в ДТП, чем получить прилет ракеты. Потому что, извините, правил дорожного движения сегодня просто не существует. Все ездят как хотят», — отмечает Володарский.

В итоге тут все на свой страх и риск. Исключением могут стать автомобили, взятые в кредит. Там обязательное КАСКО часто прописывается в кредитном договоре. И в случае его отсутствия банк может попытаться изъять автомобиль.

Объемы страхования упали в 5-10 раз

В то же время, как рассказал генеральный директор ассоциации «Страховой бизнеc» Вячеслав Черняховский, хотя рынок и начинает оживать, объемы продаж страховых услуг остаются весьма низкими.

«Я говорил со страховщиками, продление полисов есть. Но объемы значительно упали: в одних компаниях — в пять раз, в других — даже в 10 раз. Хотя и продлевают договоры. Люди, осознав происходящее, начали думать о завтрашнем дне. Что касается ОСАГО, то был момент, когда вообще ничего не покупали. Но сейчас продажи услуг все-таки возобновились. Рынок начинает оживать. Продаются и зеленые карты для выезда, и туристические страховки, и предприятия для своих сотрудников приобретают медицинские страховки, хотя и намного меньше. Что касается выплат, то они производятся. Хотя и задержек по ним, разумеется, сейчас не избежать. Потому что у многих компаний люди находятся за границей или в разных регионах страны, что создает трудности в работе», — рассказывает Черняховский.

Кроме того, по его словам, наблюдаются тревожные тенденции на рынке перестрахования.

«Перестраховщики вообще отказываются брать риски Украины, разрывают договоры. Просто делают это на всякий случай, потому что не понимают, что будет происходит. Пока это единичные случаи. Тем не менее такие прецеденты уже есть. Перестраховщики запаниковали, поэтому все очень не просто», — отметил Черняховский.

В силу всех этих сложностей, некоторые компании просят клиентов покрывать убытки самостоятельно. Если у вас есть возможность это сделать, эксперты советуют тщательно фиксировать наступление страхового случая, а также сохранить все накладные и документы, чтобы позже передать их в страховую компанию и получить выплату позже. Это правило касается как недвижимости, так и автомобилей. К тому же, по рекомендации НБУ, страховые компании упростили процедуру урегулирования страховых случаев по всем типам контрагентов и видам страхования. Упрощение состоит в том, что пострадавший для оформления страхового случая может использовать копии необходимых документов при невозможности получить оригиналы: фото, видео, электронные документы.

Нестраховые случаи. Что делать?

Также до окончания войны не стоит надеяться на появление новых страховых услуг, которые позволяли бы застраховать недвижимость от возможного попадания снаряда.

«Такого нет и не будет, потому что риск уже наступил. И во время действия риска — это все равно что страховать от наводнения во время наводнения. Такого не бывает в принципе. Пока риск не закончится, от него не страхуют. Даже локально. Потому что сегодня нет в Украине спокойных регионов, ракеты прилетают во все области страны, поэтому невозможно», — говорит Черняховский.

Поэтому если повреждение недвижимости наступило в случае боевых действий, эксперты советуют вызвать на место происшествия сотрудников ГСЧС и представителей местных органов власти, чтобы те составили соответствующие акты. Это поможет получить больше шансов на компенсацию от государства, о которой уже не раз говорили премьер и президент. «Мы уже создали Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. И как только война закончится, начнем восстанавливать все, что разрушил враг», — заявил ранее премьер-министр Денис Шмыгаль.



Бесплатный полис за границей

А вот для автолюбителей, которые выехали за границу, есть хорошие новости: в ряде стран — а именно в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии и Германии — зарубежные компании пошли навстречу украинцам и дали несколько месяцев бесплатного полиса автострахования. «Мы договорились с иностранными страховщиками, и они сейчас покрывают за счет своих фондов те ДТП, которые могут быть с украинскими водителями, выехавшими и не успевшими купить полис зеленой карты», — сказал Черняховский. Но и затягивать с покупкой европейской страховки не стоит. Тем более что стоимость зеленой карты украинские компании снизили в два раза.

«Можно покупать даже онлайн, получать скан полиса и с ним ездить по Европе. Все это работает», — подтвердил Черняховский.

По материалам Вести