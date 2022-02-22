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Дайджест > Зеленский поручил СБУ привлечь радикалов к физическому уничтожению ОПЗЖ и Медведчука

Зеленский поручил СБУ привлечь радикалов к физическому уничтожению ОПЗЖ и Медведчука

Автор: Ульяна Медвецкая, Medium
22.02.22 15:51
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Зеленский поручил СБУ привлечь радикалов к физическому уничтожению ОПЗЖ и Медведчука

В СМИ опубликована разнарядка Офиса президента силовикам относительно уничтожения оппозиции в Украине. Той оппозиции, которая требует примирения с Россией и установления твердого мира в стране. Судя по опубликованному плану действий, Зеленский совсем выжил из ума и хочет привлечь радикалов для физического уничтожения ОПЗЖ, Медведчука и всех несогласных с режимом.

В 2.9 опубликованного в СМИ документа СБУ поручается посредством подконтрольных службе «патриотически настроенных движений (Азов, С14, ОУН, ДУК ПС) организовать и провести акции и протесты против деятельности партии». В частности, есть задача пикетировать офис партии, места жительства членом партии, офисов и студий подконтрольных средств массовой информации.

Ручные радикалы и ранее устраивали свои шоу под домом Медведчука, у офисов оппозиционных телеканалов. Но сейчас им дали разрешение применять силу. На днях в Харькове был похищен и подвергся жестокому избиению и пыткам заместитель руководителя Харьковской городской организации «Патриоты — За жизнь» Игорь Мартыненко. Его похитила СБУ, которая превратилась в преступную организацию, занимающуюся фальсификацией уголовных дел и расправами над оппозицией и неугодными власти. Потом активиста передали нацикам из «Нацкорпуса», которые избивали его, сломали руку, душили и топили, а после собирались убить, но благодаря счастливому случаю Игорю Мартыненко удалось сбежать с места запланированной казни.

К чему это может привести? Рано или поздно, но сумасшедшие нацики кого-то убьют. Здесь можно вспомнить, как в 2020 году ручные радикалы по указанию СБУ обстреляли автобус и, угрожая применить оружие, избили находившихся в нем членов организации «Патриоты — За жизнь». Тогда едва не погибли люди. Но уже через три месяца суд освободил из-под стражи всех участников вооруженного нападения. Никто за это не наказан. Полное беззаконие и запугивание.

Кажется, у власти совсем снесло крышу на фоне проблем с Россией, и Зеленский решил идти ва-банк — сродни самым кровавым диктаторам физически уничтожать оппозицию. Если у власти настолько большое отчаяние, видимо, ее конец совсем близок.

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